Identifican 6 víctimas más del derrumbe, se acerca el fin de la recuperación

Mquinaria pesada trabaja sobre los escombros de la torre de condominios colapsada en Surside, en una imagen del 13 de julio de 2021. jiglesias@elnuevoherald.com

Las labores de recuperación en la torre de condominios Champlain South puede estar llegando a su final tres semanas después que el edificio de condominios colapsara.

La Policía de Miami-Dade identificó el jueves a otras cuatro víctimas. El número de fallecidos asciende ahora a 97, con 92 identificados y los familiares esas 92 víctimas notificados, dijo Álvaro Zabaleta, portavoz de la Policía de Miami-Dade.

Zabaleta dijo que la agencia solo tenía 97 informes abiertos de desaparecidas, aunque advirtió que no significaba que las labores de recuperación han terminado.

“Los números encajan, pero eso no significa necesariamente que hayamos terminado. No lo sabemos”, dijo. “Hasta que no recojamos todos los escombros y los despejemos no podemos decir que hemos terminado”.

El recuento de la Policía difiere ligeramente de un comunicado publicado el miércoles por la noche por el Condado Miami-Dade, que declaró que se habían identificado 90 cuerpos de los 97 recuperados y que había ocho informes de personas desaparecidas pendientes.

Rachel Johnson, portavoz de la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, dijo al Miami Herald el jueves por la noche que a partir de ahora el condado no ofrecerá actualizaciones sobre el número de fallecidos, solo de restos identificados y las familias notificadas.

“No vamos a compartir actualizaciones de esa cifra”, advirtió. “Esto se debe a que el proceso de hacer identificaciones se dificulta a medida que pasa el tiempo y queremos compartir el número más preciso con el público”.

“No hemos fijado un calendario, pero sabemos que estamos progresando. En este momento todavía es un proceso de 24 horas”, explicó. Zabaleta “Vamos a continuar hasta que terminemos”.

Más víctimas identificadas

El alcalde de Surfside, Charles Burkett, declaró el jueves que con cinco personas aún en paradero desconocido, es cada vez más difícil identificar los restos humanos recuperados del colapso.

“Lo que queda de esas víctimas es cada vez más pequeño y más difícil de identificar”, dijo.

Agregó que los equipos de búsqueda siguen usando perros para buscar cualquier resto humano que aún quede entre los escombros, pero las grietas en los cimientos han permitido que el agua se filtre en la zona de búsqueda, complicando más los esfuerzos.

“Estoy convencido de que se ha hecho todo lo humanamente posible para sacarlos a todos”, dijo Burkett. “Ahora está en manos de Dios”.

Ike Hedaya, cuya hermana Estelle Hedaya sigue sin aparecer en el derrumbe, dijo que las autoridades creen haber recuperado a todos de los escombros. Dijo que las familias, como la suya, están esperando que el médico forense identifique al resto de las víctimas fallecidas.

“Medicina Legal tiene todo el personal necesario y están trabajando diligentemente para tratar de cotejar el ADN...”, dijo. “Espero que tengamos una respuesta pronto”.

Añadió que estaba agradecido por el trabajo que los equipos de búsqueda han hecho para reunir a las familias con sus seres queridos.

“Sabemos que no es culpa de nadie, todos están haciendo todo lo que pueden”, dijo

Quedan por identificar al menos cinco cuerpos más, un proceso que se basa en el cotejo de ADN. El jueves se identificaron seis nuevas víctimas, entre ellas Miguel Leonardo Kaufman, de 65 años; Myriam Notkin, de 81; Michelle Anna Pazos, de 23, y Mihai Radulescu, de 82, que fueron recuperados el viernes. Los restos de Rosa Sáez, de 70 años, fueron recuperados el sábado. Los de Valeria Barth, de 14 años, fueron recuperados el domingo.

Barth y sus padres, Luis Fernando y Catalina, viajaron a Surfside desde Colombia para ver a su familia y vacunarse contra el COVID. Notkin, banquera jubilada, vivía en el apartamento 302 con su marido, profesor de educación física jubilado en Miami Beach.

De la recuperación a la investigación

A medida que la recuperación llega a su fin, el análisis forense de las causas del derrumbe puede ponerse en marcha. Pero los ingenieros externos, incluido el recién contratado ingeniero estructural de Surfside, Allyn Kilsheimer, dijeron que se les ha impedido comenzar su trabajo.

Kilsheimer dijo que se le ha permitido caminar por el exterior del lugar, pero no hacer ninguna de las pruebas habituales en los escombros, como las pruebas sónicas o el radar de penetración en el suelo. Dice que le han dicho que la Policía de Miami-Dade puede continuar su investigación durante al menos un mes antes que se le permita entrar en el lugar.

“Nos está retrasando,y estamos teniendo que hacer las cosas fuera de orden. Pero entiendo que tienen que hacer su trabajo”, dijo.

Eliana Salzhauer, comisionada de Surfside, declaró que la ciudad quiere saber qué falló lo antes posible para poder empezar a buscar soluciones. Señaló que el asesor municipal Kilsheimer tiene décadas de experiencia, como la investigación de los ataques del 11 de septiembre.

“Si fue lo suficientemente bueno para el Pentágono, debería serlo para el condado. Dejemos que el hombre entre, que saque sus muestras”, dijo. “Me gustaría escuchar una buena razón. ¿Por qué no puede tener acceso al lugar?”

En respuesta a las quejas, la fiscal estatal Katherine Fernández Rundle emitió un comunicado recordando a los ingenieros y abogados que las fuerzas del orden están a cargo del lugar porque es una investigación activa.

“Tengo entendido que una vez que el NIST [Instituto Nacional de Normas y Tecnología], el Departamento de Rescate de Bomberos de Miami-Dade y el Departamento de Policía de Miami-Dade determinen que es seguro y apropiado que otros accedan al lugar, se les permitirá hacerlo bajo las directrices establecidas por esas agencias”, escribió.

En un comunicado, Levine Cava dijo que era “esencial que obtengamos respuestas sobre qué ocurrió en Surfside, por las víctimas y sus familias y por la seguridad de todos los que viven en Miami-Dade”.

Añadió que ese equipo del NIST estaba realizando pruebas, mediciones, fotografías e imágenes en 3D para “recoger tantos datos como sea posible para apoyar la investigación completa”.