Repunta COVID en la Florida: 45,449 nuevos casos esta semana, 1 de cada 5 en EEUU

En una señal del resurgimiento de los casos de COVID en la Florida, el Departamento de Salud de la Florida anunció el viernes 45,449 nuevos casos de COVID-19 entre los habitantes del estado desde el 9 de julio, casi el doble del nivel de nuevos casos en todo el estado de la semana pasada y más de cuatro veces los niveles de mediados de junio.

El Estado también informó de 231 nuevas muertes, por encima de las 172 nuevas muertes del 9 de julio, la última vez que el estado publicó su informe semanal sobre el COVID.

El viernes pasado, el Estado informó de 23,747 nuevos casos de COVID-19, un total acumulado de los 67 condados del estado. Los nuevos totales de casos semanales han aumentado constantemente desde el mes pasado, cuando los funcionarios de salud estatales informaron de 10,095 casos del 11 al 17 de junio.

El viernes, la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Rochelle Walensky, habló en la Casa Blanca explicando que los nuevos casos proceden principalmente de personas que no están vacunadas.

En la Florida se dan 1 de cada 5 casos nuevos en EEUU

“Esto se está convirtiendo en una pandemia de los no vacunados”, dijo Walensky. “Estamos viendo brotes en partes del país que tienen una baja cobertura de vacunación porque las personas no vacunadas están en riesgo. Y las comunidades que están totalmente vacunadas suelen salir bien paradas”.

Jeff Zients, el coordinador de la respuesta al COVID-19 de la Casa Blanca, dijo que solo cuatro estados son responsables de más del 40% de todos los casos en Estados Unidos en la última semana, y que uno de cada cinco de todos los casos se produjo solo en la Florida. Un portavoz de la Casa Blanca identificó posteriormente los otros estados como Texas, Missouri y Arkansas.

La Florida representa aproximadamente el 6.5 por ciento de la población total de Estados Unidos, por lo que, con el 20 por ciento de los casos procedentes de la Florida, los nuevos casos son desproporcionadamente más altos que la población del estado.

Zients dijo que la mayoría de los casos se daban entre “individuos no vacunados”.

Pero, señaló, las tasas de vacunación están aumentando.

“Es importante destacar que los estados con las tasas más altas de casos están viendo aumentar sus tasas de vacunación”, dijo Zients. “De hecho, en la última semana, los cinco estados con las mayores tasas de casos –Arkansas, la Florida, Louisiana, Missouri y Nevada– tienen “una tasa de personas vacunadas más alta que la media nacional”. Las tasas de casos se basan en una base per cápita.

En los últimos 10 días, 5 millones de estadounidenses se han vacunado, dijo.

El Departamento de Salud de la Florida (DOH) hizo una valoración similar del reciente aumento de nuevos casos en el estado.

Wessam Khoury, director de comunicaciones del DOH de la Florida, dijo que las vacunaciones han aumentado en el estado, mientras que el número total de nuevos casos de COVID-19 ha disminuido “significativamente con el tiempo”.

El pasado mes de julio, por ejemplo, fue el peor de la pandemia en la Florida, con recuentos de casos diarios que superaban habitualmente los 10,000, y que llegaron a superar los 15,000 nuevos casos en todo el estado el 12 de julio de 2020. El Departamento de Salud ya no informa de los números de casos diarios, solo de los recuentos acumulados semanales.

“También es importante reconocer que la orientación de los CDC ha cambiado para centrar las pruebas de detección en los individuos sintomáticos”, agregó Khoury. “Como tal, la frecuencia de las pruebas entre los individuos sanos ha disminuido en comparación con el inicio de la pandemia”.

El estado ha registrado un total conocido de al menos 2,450,344 casos de coronavirus y 39,132 muertes desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020.

Desde diciembre, el número de nuevas muertes en la Florida ha disminuido en un 94% y el número de nuevos casos se ha reducido en un 83%, dijo Khoury.

Los totales no representan los casos y las muertes de los no vecinos de la Florida –personas que contrajeron la enfermedad o murieron de ella mientras estaban en la Florida– porque el Estado dejó de informar de esos datos a finales de mayo cuando retiró sus informes diarios. En ese momento, había 744 muertes de no vecinos y 43,535 casos de no vecinos, acumulados.

La tasa de positividad de siete días del estado aumentó del 7.8% al 11.5%; el estado tiene una tasa de positividad del 17% desde que comenzó la pandemia. El promedio de casos de siete días en la Florida aumentó de unos 3,392 a 6,492.

Más de 9.7 millones de floridanos han completado la serie de dos dosis de Pfizer-BioNTech o Moderna, o han completado la vacuna de dosis única de Johnson & Johnson. Otro millón y medio ha completado la primera dosis de la vacuna, lo que eleva el número total de floridanos que han sido vacunados total o parcialmente a alrededor de 11.3 millones, o el 59 por ciento de los floridanos mayores de 12 años.

COVID-19 en la Florida

Aquí está un desglose de cuántos nuevos casos de COVID-19 fueron reportados esta semana pasada en el sur de la Florida y el condado de Manatee. The Miami Herald ya no puede incluir nuevas muertes porque el Estado dejó de clasificar las muertes por condado en su informe.

Condado de Miami-Dade: informó de 7,062 nuevos casos de vecinos en la semana que terminó el 15 de julio, según el Departamento de Salud.

The Miami Herald calcula que hubo 6,969 nuevos casos de vecinos, basándose en los informes semanales publicados.

El condado ha registrado al menos 522,734 casos confirmados y 6,472 muertes.

En Miami-Dade, 1,888,130 personas, o alrededor del 75% de los vecinos elegibles, han recibido al menos una dosis de la vacuna, informó el Estado.

Condado de Broward: informó de 3,850 nuevos casos de vecinos en la semana que terminó el 15 de julio, según el Departamento de Salud.

The Miami Herald calcula que hubo 3,828 nuevos casos de vecinos, basándose en los informes semanales publicados.

El condado ha registrado ahora al menos 256,264 casos confirmados y 3,079 muertes.

En Broward, 1,136,850 personas, o alrededor del 67% de los vecinos de 12 años o más, han recibido al menos una dosis de la vacuna, informó el Estado.

Condado de Palm Beach: informó de 2,483 nuevos casos de vecinos en la semana que terminó el 15 de julio, según el Departamento de Salud.

The Miami Herald calcula que hubo 2,488 nuevos casos de vecinos, basándose en los informes semanales publicados.

El condado ha registrado ahora al menos 155,617 casos confirmados y 2,883 muertes.

En el condado de Palm Beach, 820,849 personas, o alrededor del 63% de los vecinos de 12 años o más, han recibido al menos una dosis de la vacuna, según informó el Estado.

Condado de Monroe: informó de 94 nuevos casos de vecinos en la semana que terminó el 15 de julio, según el Departamento de Salud.

The Miami Herald calcula que hubo 93 nuevos casos de vecinos, basándose en los informes semanales publicados.

El condado ha registrado ya al menos 7,420 casos confirmados y 52 muertes.

En los Cayos de la Florida, 46,949 personas, o alrededor del 69% de los vecinos de 12 años o más, han recibido al menos una dosis de la vacuna, según informó el Estado.

Condado de Manatee: informó de 657 nuevos casos de vecinos en la semana que terminó el 15 de julio, según el Departamento de Salud.

The Miami Herald calcula que hubo 655 nuevos casos de vecinos, basándose en los informes semanales publicados.

El condado ha registrado ahora al menos 41,491 casos confirmados y 689 muertes.

En Manatee, 204,528 personas, o alrededor del 57% de los vecinos de 12 años o más, han recibido al menos una dosis de la vacuna, informó el Estado.

Casos de variantes de COVID-19 de la Florida

Desde el comienzo de la pandemia han proliferado varias variantes del COVID-19. En la actualidad hay ocho variantes que se están rastreando en todo el mundo.

Cuatro de ellas han sido clasificadas como variantes preocupantes por los CDC y la Organización Mundial de la Salud: Alfa, Beta, Gamma y Delta.

Todas las variantes preocupantes se han registrado en la Florida, siendo Miami-Dade el condado con más casos de variantes, con 4,545 este año.

Desde principios de este año hasta el 15 de julio, el Departamento de Salud de la Florida ha publicado los siguientes datos sobre las variantes:

Alfa: Este año se han producido 19,438 casos de COVID-19 relacionados con la variante Alfa en la Florida. El Estado también informó de 538 hospitalizaciones por la variante.

En los últimos 15 días, se han notificado 3,361 casos más de la variante Alpha y 190 hospitalizaciones más.

Beta: Se han registrado 103 casos de COVID-19 relacionados con la variante Beta. El Estado también informó de seis hospitalizaciones por la variante.

En los últimos 15 días se han notificado 19 casos más de la variante Beta y dos hospitalizaciones más.

Gamma: Se han registrado 2,502 casos de COVID-19 relacionados con la variante Gamma. El Estado también informó de 111 hospitalizaciones por la variante.

En los últimos 15 días se han notificado 957 casos más de la variante Gamma y 60 hospitalizaciones más.

Delta: Se han registrado 877 casos de COVID-19 relacionados con la variante Delta. El Estado también informó de 29 hospitalizaciones por la variante.

El Departamento de Salud de la Florida no informó de los casos de la variante Delta en el informe del viernes. El Estado tampoco incluyó desgloses de la variante por condado.