Excarcelan al hijo de José Daniel Ferrer, pero mantienen detenido a su padre

El hijo del activista cubano José Daniel Ferrer fue excarcelado este domingo tras realizar una huelga de hambre, pero a su padre lo mantienen detenido en una cárcel que “es como un campo de concentración”, a pesar de que está vomitando sangre por una úlcera que padece.

José Daniel Ferrer Cantillo dijo en un video que responsabiliza al régimen cubano por lo que pueda sucederle a su papá, quien es el coordinador general de UNPACU y promotor de CubaDecide, y a todos los demás detenidos en el marco de las protestas que estallaron hace una semana en la isla.

Mi hermano @jdanielferrer permanece en centro de torturas Versalles, con dictamen de prisión preventiva. https://t.co/FuNIgr9wi3 — José Daniel Ferrer (@jdanielferrer) July 18, 2021

Su tía, Ana Belkis Ferrer García, dijo en su cuenta de Twitter que su hermano “permanece en el centro de torturas Versalles en condiciones crueles, inhumanas y degradantes, con dictamen de prisión preventiva”.

El joven relató que a él y su padre los detuvieron el pasado domingo en Santiago de Cuba cuando se disponían a sumarse a las manifestaciones que estallaron en reclamo por un cambio político en la isla después de más de 60 años bajo el régimen castrista, por alimentos y medicinas.

Agentes cubanos los trasladaron al “centro de operaciones Versalles o de tortura” en esa ciudad y al entrar empujaron al joven contra una reja causándole raspaduras en un brazo y en parte de un hombro, según su testimonio en el video divulgado por Ana Belkis Ferrer García, quien también es integrante de UNPACU y del colectivo Damas de Blanco, en el exilio.

Al día siguiente le notificaron al hijo del activista que estaba acusado de delitos de incitar al desorden público, propagación de epidemia y desorden público.

“Me planté en huelga de hambre el miércoles hasta hoy. En la cárcel conocí a muchas personas. Me dijeron que golpearon a todas las personas que entraron: jóvenes, ancianos y entre esos había una señora muda, embarazada, que todos los días vomita y no la dan la debida atención que necesita. Se burlan de ella por su discapacitación”, detalló José Daniel Ferrer Cantillo.

Aseguró que ese centro de detención es “como estar en un centro de concentración, hay las peores condiciones. Las personas están tiradas en el piso, la calor es insoportable, los mosquitos. No dejan llamar a nadie, no puedes recibir visitas, no dejan entrar agua potable, el agua que dan es súper sucia y llena de parásitos”.

Al joven le sacaron de la celda este domingo para notificarle que sería solo acusado de desorden público si se comprometía, firmando un documento, que no participaría en ninguna otra manifestación. Se negó y el régimen le impuso como medida prisión provisional.

La representante de Florida María Elvira Salazar exigió la libertad inmediata de José Daniel Ferrer y denunció como “crímenes de lesa humanidad” el trato recibido por el activista y su hijo.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos informó este domingo que han documentado 590 detenciones y desapariciones a raíz de las protestas del pasado 11 de julio.

“Cuba se encuentra en un estado de sitio o excepción, no declarado mientras que las fuerzas represivas continúan organizando redadas, sembrando el terror y allanando viviendas para detener a manifestantes con total discrecionalidad y violencia”, dijo.