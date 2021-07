Antes de su trabajo en Champlain Towers, ingeniero estuvo involucrado con otro edificio problemático

Pocos años antes que el ingeniero estructural Sergio Breiterman diera el visto bueno a las obras de construcción del edificio de condominios Champlain Towers South, avaló un nuevo edificio municipal en Coral Gables que, a los pocos meses de terminarse “goteaba como un colador”, “olía a perro mojado” y desarrolló grietas en el estacionamiento debido a un peligroso defecto de construcción, muestran los registros de la ciudad y artículos de prensa de la época.

En 1972, la empresa de ingeniería de Breiterman, Breiterman, Jurado & Associates, fue contratada por el despacho de arquitectura Klements and Associates, de Coral Gables, para que aportara su experiencia en ingeniería estructural en un nuevo edificio de seguridad pública de cinco plantas, que incluía un estacionamiento anexo. Breiterman también realizó inspecciones durante la construcción de $5 millones para asegurar que todo cumpliera con los códigos y se construyera de acuerdo con los planos aprobados, según un artículo publicado por el Miami Herald en 1976.

Pero Breiterman pasó por alto al menos un defecto de construcción crítico y potencialmente mortal: la insuficiencia de refuerzos de acero en partes de la estructura de concreto, según el artículo.

Aunque no era responsable de colocar las cabillas de acero en el hormigón, cinco expertos en ingeniería consultados por el Herald dijeron que, como ingeniero inspector del proyecto, una de las principales tareas de Breiterman era asegurar que todas las barras de refuerzo estuvieran colocadas correctamente antes de que el contratista vertiera el concreto. De lo contrario, tanto él como el contratista eran responsables, coincidieron los cinco.

Un reciente artículo de The New York Times sobre el derrumbe de Champlain Towers South comparó los planos del edificio con las fotos de los escombros y encontró cierta evidencia que sugiere una deficiencia constructiva similar en el refuerzo que pudo haber contribuido al catastrófico derrumbe. Si había un refuerzo insuficiente en el concreto, Breiterman tampoco lo detectó.

En octubre de 1980, los registros de Surfside muestran que Breiterman había certificado que “las partes estructurales del proyecto [de Champlain Towers] cumplen los requisitos de los planos y especificaciones aprobados por el Código de Construcción del Sur de la Florida”.

El Herald informó en un artículo del 8 de enero de 1976 que se descubrieron grietas en el tercero y cuarto pisos del estacionamiento adjunto al edificio de Coral Gables, que albergaría a los departamentos de Policía y Bomberos, apenas unos meses después de terminarse el edificio en 1975.

Una excavación posterior de una de las medias paredes del estacionamiento reveló la falta de barras de refuerzo. Los escaneos del estacionamiento de Coral Gables realizados a principios de 1976 revelaron que solo tenía la mitad de acero de refuerzo en las paredes de lo que indicaban los planos, lo que pudo haber provocado que los conductores murieran al caer en picada si golpeaban la pared con sus coches, según una crónica sacada de los archivos del Herald.

“El diseño y los planos estaban bien”, dijo J. Martin Gainer, administrador de la ciudad durante el calvario. “El contratista simplemente no siguió lo indicado”.

Un portavoz del contratista, con sede en Nueva York, Edward L. Nezelek Inc., dijo al Herald en su momento que la falta de barras de refuerzo era un “error común, no un gran problema. Simplemente alguien no las puso”.

Breiterman dijo entonces al Herald que no recordaba si había inspeccionado esa parte de la obra. Los parapetos de cuatro pies de altura no eran una “parte básica de la estructura como las losas y las vigas”, explicó, por lo que no estaba seguro de si eran parte de sus tareas de inspección.

“Eso es una tontería”, dijo Gene Santiago, ingeniero de estructuras e inspector de edificios jubilado del sur de la Florida, que revisó los recortes de prensa y los planos originales del edificio. “Ese muro evita que los autos lo atraviesen y maten a alguien. Ese muro debió haberse diseñado para esa carga”.

Santiago no fue el único ingeniero entrevistado por el Herald que usó ese mismo epíteto en respuesta al esfuerzo de Breiterman por negar la responsabilidad de asegurar que las barras de refuerzo se colocaran correctamente en el muro.

“Que alguien diga que el muro no es un elemento estructural, eso es una tontería”, dijo el ingeniero estructural y contratista general Greg Batista.

Aunque los medios muros no soportan el peso de la estructura, son un elemento de seguridad importante y “absolutamente un elemento estructural” que requiere la revisión de un ingeniero, coincidió Gregg Schlesinger, contratista y abogado de Fort Lauderdale que revisó los artículos de prensa y los planos estructurales originales del edificio.

Desde el punto de vista legal, dijo Schlesinger, el contratista sería el de mayor responsabilidad de una estructura construida incorrectamente. Pero Breiterman, como ingeniero inspector, sería directamente responsable de garantizar que las barras de refuerzo se instalaran de forma correcta, dijo.

“Dice muy poco de este hombre”, dijo Schlesinger sobre los artículos de prensa. “Demuestra que el tipo es negligente pero algo perezoso”.

Breiterman, quien falleció en 1990, y su empresa, Breiterman, Jurado & Associates, que ya no existe, son el único factor común en la construcción de Champlain Towers y del edificio de la Policía de Coral Gables en en 2801 Salzedo St..

El reportaje sobre el problema en Coral Gables no aclaraba dónde debían ir as barras de refuerzo faltantes ni cómo se distribuyeron las que quedaban. Pero una fotografía incluida en el reportaje de 1976 parece mostrar solo dos barras en una “columna de unión” que sostiene una parte del muro del cuarto piso donde los planos exigían cuatro, señaló Schlesinger.

Una "columna de soporte" en un muro de parapeto dentro del garaje adjunto del Coral Gables Public Safety Building muestra dos varillas de refuerzo donde los planes pedían cuatro. Joe Rimkus Jr. Miami Herald file photo, 1976

“Nadie debería saltarse esto”, dijo. “Se trata de una construcción muy sencilla”.

Abi Aghayere, investigador de ingeniería estructural de la Universidad Drexel, coincidió en que la inclusión de barras de refuerzo verticales en las paredes de un estacionamiento es una práctica de construcción estándar y fundamental para la seguridad.

Los planos estructurales originales prevén la colocación de cuatro barras de refuerzo cada 20 pies a lo largo de las paredes en las columnas de unión, dijo Aghayere. Los planos no prevén explícitamente la colocación de barras de refuerzo adicionales entre ellas, dijo.

Eso no es necesariamente un problema, dijo, pero cualquier cosa menos que esas cuatro barras, como parece mostrarse en la foto, podría ser un problema.

“Cada vez que se tiene una columna con uniones, hay que tener cuatro barras de refuerzo”, dijo.

“Todos cometemos errores”, agregó Aghayere. “Por eso es muy importante la inspección durante la construcción, para que alguien no muera”.

Al final, el medio muro se reforzó con una chapa metálica, pagada por Nezelek, el contratista.

“Se insinúa que no hicimos las inspecciones adecuadas, pero no hay nada que podamos hacer para evitar que alguien descontento no coloque las barras de acero necesarias”, declaró al Herald en 1976 Walter Klements, el arquitecto ya fallecido que contrató a Breiterman. “Hicimos nuestras inspecciones lo mejor que pudimos y firmamos un certificado que decía que, a nuestro entender, el edificio se había completado según los planos”.

Breiterman y su familia emigraron de Cuba en la época en que Fidel Castro tomó el poder, como tantas otras familias de inmigrantes en el sur de la Florida. Pasó la segunda mitad de la década de 1960 levantando su empresa de ingeniería desde una pequeña oficina en Coral Gables.

Trabajó en grandes proyectos: torres de apartamentos y grandes almacenes. Tras la muerte de su padre, en mayo de 1971, Breiterman pareció redoblar sus esfuerzos y publicó una serie de anuncios en el Miami Herald durante las semanas siguientes, lo que consolidó aún más su posición en el sector de la construcción de Miami.

Santiago, el inspector jubilado, dijo que recordaba a Breiterman como un miembro respetado de la comunidad de ingenieros del sur de la Florida.

“Lo conocí durante años”, comentó Santiago. “Era un ingeniero decente”.

Santiago dijo que se sorprendió cuando revisó los viejos recortes del Herald sobre el edificio en Coral Gables y los intentos de Breiterman de distanciarse de la responsabilidad.

“Si dices que un edificio se construyó según el plano, más vale que estés seguro”, dijo Santiago. “Como ingeniero, es tu trabajo”.

‘Un lío muy caro’

Aparte del estacionamiento, el edificio de la Policía y los Bomberos de Coral Gables fue un desastre desde el principio. La construcción tardó más de un año y medio más de lo previsto originalmente, según los archivos del Herald, y cuando se inauguró en mayo de 1975 tenía problemas.

El helipuerto construido en el techo no cumplía los requisitos mínimos de seguridad del Departamento de Transporte y fue clausurado antes de inaugurarse el edificio, según un artículo publicado el 13 de mayo de 1975 en el Miami News.

“Al parecer, el arquitecto, los ingenieros o algunos de los contratistas metieron la pata”, dijo el alcalde Robert Knight al Miami News.

El edificio tampoco estaba bien impermeabilizado. Cada vez que llovía, el edificio se convertía en un pantano, según un reportaje del problemático proyecto publicada en el Herald en 1985.

Artículo publicado por el Miami Herald en 1985 describe los problemas con el edificio de la Policía de Corral Gables.

Charlie Kilborn, subadministrador de la ciudad en ese entonces, dijo que el edificio mostraba señales de daños causados por el agua, incluso antes los empleados se mudaran al lugar.

“Las alfombras olían a perro mojado”, dijo Kilborn al Herald.

“El edificio goteaba como un colador. No hay duda de que fue un trabajo de mala calidad”, dijo Al Linero, director de Obras Públicas. “¿La razón? No lo sé. Podría ser una mala construcción. Podría ser un mal diseño. Probablemente sea una combinación de ambas cosas”.

“Empezamos a darnos cuenta de que teníamos un verdadero lío entre manos, un lío realmente caro”, dijo Kilborn al Herald en 1985. Para entonces, ya se habían gastado más de $700,000 en reparaciones.

Klements, el arquitecto, comentó que la causa de las goteras era una mala construcción y que no era culpa suya ni de Breiterman.

“No diseñamos el edificio para que tuviera fugas”, le dijo al Herald. “[El contratista] no lo construyó como estaba diseñado. Estuvimos allí supervisando continuamente el proyecto. Cometió muchos errores”.

Inicialmente, la ciudad fue tras el contratista para recuperar $24,618 en reparaciones de fugas que el contratista había prometido, según el informe del Herald. Cuando Nezelek no hizo inmediatamente las reparaciones, la ciudad amenazó con demandar. Después de algunas disputas, un abogado del contratista dijo que “la empresa pagaría si la ciudad firmaba un documento que indicara que Nezelek hizo un trabajo de alta calidad y puntual y que debería ser recomendado para otras obras públicas”, informó el Herald.

“Recomiendo encarecidamente que no nos dejemos chantajear por estos sinvergüenzas”, escribió Kilborn en respuesta.

Finalmente, las dos partes se repartieron la diferencia. Y en 1982, Nezelek cerró el negocio.

De mal en peor

Con el paso de los años, el edificio siguió deteriorándose bajo la erosión casi constante del agua, y un informe de inspección de 2014 señalaba los grandes daños en el concreto estructural, que mostraba señales de agrietamiento y degradación del concreto a nivel químico, problemas agravados por la falta generalizada de impermeabilización.

La evaluación fue realizada por un equipo de expertos en impermeabilización e ingenieros estructurales.

“Hay que reparar muchos lugares con armaduras corroídas y concreto desconchado. Para frenar el deterioro a futuro, debe tomarse en cuenta la a posibilidad de aplicar Inhibidor de la corrosión migratoria al concreto expuesto”, señalaba el informe sobre el estacionamiento. Se hicieron recomendaciones similares sobre el sótano, los pisos y paredes.

Los inspectores también detectaron “panales” –bolsas de aire– en el suelo de concreto, otro problema que se remonta a la obra original supervisada por Breiterman. La media pared que había causado ese problema décadas atrás también figuraba en el informe.

“El muro de barrera para vehículos parece ser estructuralmente inadecuado en relación con las cargas de diseño actuales y la práctica estructural y debe ser reemplazado o se debe instalar un sistema adecuado”, decía el informe de 2014, que fue destacado recientemente por el sitio web Gables Insider.

Los evaluadores sugirieron que la demolición del edificio podría ser una mejor opción que continuar las reparaciones.

Bill Kerdyk, comisionado que prestó servicio en 2014 y cuyo padre lo hizo en la década de 1970, cuando se construyó el edificio, dijo que el informe fue encargado después de las quejas de los Bomberos y la Policía sobre las grietas en el estacionamiento.

Un artículo publicado el 8 de enero de 1976 en The Miami Herald detalla cómo la ciudad de Coral Gables descubrió que al concreto de parte del nuevo edificio de seguridad pública le faltaba acero de refuerzo esencial.

“Se convirtió en una cuestión importante sobre la estabilidad del edificio”, dijo Kerdyk, que trabaja en el sector inmobiliario. “Lo único que recuerdo era el componente estructural... Sé que hicimos que la gente se fijara en eso. Solo sé que prestamos atención a esa cuestión”.

Poco después, se planificó el traslado de las operaciones de la Policía y los Bomberos a un edificio de última generación al final de la calle. El terreno se vendió en un intercambio a tres bandas con Mercedes-Benz de Coral Gables y Codina Partners, que cedió el terreno donde está la nueve sede policial. Codina Partners había planeado originalmente derribar el edificio defectuoso y usar el terreno para viviendas de lujo, pero acabó intercambiándolo con Mercedes-Benz por su cercano lote de coches usados.

Ahora Mercedes-Benz se prepara para renovar el edificio existente para una nueva sala de exposiciones , informó el South Florida Business Journal.

El concesionario contrató a la abogada Laura Russo para que lo ayude con los permisos de la renovación.

En un comunicado, la portavoz de Gables, Martha Pantin, escribió que “la seguridad de nuestra gente y de los edificios es siempre la principal preocupación”.

Agregó que como anterior propietario e inquilino del edificio, la ciudad tenía “algunos problemas que se abordaron a lo largo de los años”.

“No tenemos ninguna preocupación actualmente con la estabilidad de la estructura”, dijo.

A pesar de un cierto parecido en sus informes de inspección no oficiales de los 40 años, las Champlain Towers y el estacionamiento de Coral Gables tienen más diferencias que similitudes, dijo Dawn Lehman, profesor de Ingeniería Estructural de la Universidad de Washington, que asesora al Herald. El primero es una construcción de losa plana y el segundo cuenta con un sistema de vigas, lo que hace que el estacionamiento sea menos propenso a un tipo de fallo conocido como cizallamiento por punzonamiento, que es conocido por causar un colapso catastrófico como el que ocurrió en Surfside.

Aun así, el hecho de que ambos compartan un ingeniero estructural común que, en el caso de Coral Gables, no cumplió adecuadamente sus funciones, es suficiente para suscitar más preguntas, dijo Lehman.

“Lo que sí significa es que debemos buscar refuerzos verticales y horizontales en los muros de unidades de mampostería de concreto en Champlain Towers South”, dijo.

Julie K. Brown, reportera investigadora del Herald, y Alex Harris, del mismo diario, contribuyeron a esta información.