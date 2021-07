¿Está saliendo Garcelle Beauvais con este presentador de noticias de Miami?

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

Los fanáticos de Real Housewives of Beverly Hills quieren saber si Garcelle Beauvais tiene un nuevo amor en su vida.

Varias fotografías que se colgaron en las redes sociales el fin de semana tienen intrigados a sus admiradores. Sobre todo, una en particular.

Beauvais, que estaba cenando con amigos en Miami, posó junto a nada menos que el presentador de noticias de Local 10, Calvin Hughes.

Aunque, posar no es realmente la palabra adecuada. Las dos estrellas de televisión parecían estar en total intimidad; Hughes tenía una mano apoyada cómodamente en una pierna de Beauvais.

Los comentarios no ayudaron, pero los curiosos no pudieron evitar la tentación de meter sus narices:

“Si uno se guía por la posición de su mano, parece que son algo más que amigos. Una linda pareja”, escribió un visitante.

“Garcelle, ¿es tu novio? Es muy guapo”, escribió una mujer.

“¿Quién es el fascinante señor?”.

Si en realidad están juntos, el periodista y la estrella del canal Bravo tienen muchas cosas en común. Los dos tuvieron divorcios tormentosos.

En el 2010, Beauvais atrapó a su esposo, el agente Mike Nilon, engañándola, y le envió un explosivo correo electrónico a los colegas de Nilon.

“Hoy me enteré que MI ESPOSO de nueve años desde hace cinco años tiene una relación con una mujerzuela de Chicago”, dijo el correo que la madre de dos niños le mandó a docenas de colegas de Nilon. “¡¡¡¡Estoy devastada!!!! ¡¡Y he sido engañada!! ¡Nuestros hijos no se merecn esto!”.

En cuanto a Hughes, en el 2017, también tuvo una mala separación con su esposa, Bacardi Jackson.

No se sabe cómo y cuándo se conocieron el reportero nacido en Cleveland, y la actriz nacida en Haití.

Los dos han estado participando activamente en causas haitianas. Beauvais protagonizó el documental Eyes to See, sobre los esfuerzos para ayudar a Haití tras el catastrófico terremoto que azotó al país en 2010, suceso que Hughes cubrió para WPLG.

Hughes también colgó recientemente fotos de su entrevista con el presidente de Haití, Jovenel Moïse, que fue asesinado a principios de este mes.

Otro indicio de que tienen un romance es que la cuenta de Instagram de la estrella de la pequeña pantalla pasó a ser privada.

Traducción de Jorge Posada