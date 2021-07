Rápida alza de pacientes con COVID lleva a hospitales de Florida a limitar visitas y prepararse para lo peor

Un repunte de ingresos de pacientes por COVID-19 ha puesto en alerta máxima a los hospitales de la Florida, y el Jackson Health System de Miami-Dade ha anunciado que suspenderá las visitas en muchos de sus centros a partir del miércoles.

Impulsado por una variante altamente contagiosa del virus y por la importante proporción de floridanos que siguen sin vacunarse, el número de nuevas infecciones notificadas semanalmente por el Departamento de Salud de la Florida se ha multiplicado por más de cuatro en un mes, de 10,095 casos en la semana que terminó el 17 de junio a 45,449 el viernes pasado.

Los hospitales del sur de la Florida han experimentado un aumento similar, aunque menos drástico, de pacientes con síntomas graves, lo que ha llevado a los hospitales a reforzar las medidas preventivas y a prepararse, una vez más, para un posible aumento de la pandemia.

Jackson Health, el sistema hospitalario público de Miami-Dade, indicó que el número de pacientes con COVID ingresados en sus tres hospitales se había disparado de 66 el 6 de julio a 139 el lunes, un aumento de 111%.

En Baptist Health South Florida había 303 pacientes ingresados con COVID en los 10 hospitales del sistema en los condados Monroe, Miami-Dade y Palm Beach, casi el triple que a finales de junio.

Y en el Memorial Healthcare System, que gestiona seis hospitales en el sur de Broward, los administradores informaron que tenían ingresados 225 pacientes con COVID el domingo, en comparación con 92 el 19 de junio.

El Dr. Marc Napp, director médico de Memorial Healthcare, dijo que gran parte del aumento se debe probablemente a la variante Delta, una mutación altamente contagiosa del SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, y a la importante proporción de floridanos que siguen sin vacunarse.

Pacientes más jóvenes y no vacunados lideran el aumento en la Florida

Napp dijo que hay dos cosas que llaman la atención sobre los pacientes ingresados durante esta última ola.

“La inmensa mayoría son personas no vacunadas y parecen ser más jóvenes que antes”, dijo.

En respuesta al aumento de los ingresos, Memorial Healthcare ha reducido el horario de visitas y ha vuelto a celebrar reuniones por videoconferencia con el personal administrativo, en lugar de las reuniones en persona, que se habían reanudado recientemente.

Los administradores de Jackson Health elevaron el lunes el nivel de amenaza de COVID a “alto” en sus hospitales en el sur de Miami-Dade, el Miami Civic Center y North Miami Beach, lo que significa que las reuniones presenciales se limitarán al 50% de la capacidad de la sala y se exigirá mascarilla en todas las áreas no clínicas para todos, incluso quienes estén totalmente vacunados contra el COVID-19.

A partir del miércoles, Jackson Health también suspenderá las visitas en la mayoría de sus unidades de hospitalización, con excepciones en rehabilitación, pediatría, la unidad de cuidados intensivos neonatales, la sala de maternidad y los casos de pacientes terminales sin COVID. No se permitirán visitas en ninguno de los servicios de urgencias de adultos.

Los administradores de Jackson Health programaron una conferencia de prensa para el martes, pero los médicos de Jackson Health y otros han estado monitoreando el aumento, y activando alertas sobre el distanciamiento social relajado y otras medidas preventivas, desde hace semanas.

En Baptist Health South Florida, el censo de pacientes con COVID en ese sistema hospitalario, 303 personas, también ha visto en gran medida personas no vacunadas y de mediana edad, dijo el portavoz Georgi Pipkin.

El número real de pacientes hospitalizados por COVID en Baptist Health es aproximadamente la mitad del número que el sistema hospitalario tuvo en julio de 2020. Pipkin dijo que Baptist Health no está cambiando su política de visitas y que las medidas de distanciamiento social han estado en vigor durante toda la pandemia y se mantendrán en el futuro previsible.

En la Florida, 1 de cada 5 nuevos casos de COVID en EEUU

El aumento de las nuevas infecciones y hospitalizaciones en la Florida refleja un alza nacional y mundial, aunque el Estado del Sol está a la cabeza de la mayoría de los demás estados del país en el número de casos.

Las nuevas infecciones por coronavirus aumentaron casi 70% en una semana, informaron el viernes las autoridades de salud pública federales, y casi todos los estados informaron también de aumentos. Pero la Casa Blanca indicó que casi 1 de cada 5, o 20% de los nuevos casos de COVID, se detectaron en la Florida, la que representa aproximadamente 6.5% de la población estadounidense.

Robert Blaisdell, propietario de Blue Med Consultants realiza una prueba de anticuerpos en febrero a Asha Wedermier, agente de la oficina principal del SLS Brickell. Jose A. Iglesias jiglesias@elnuevoherald.com

Jason Salemi, epidemiólogo y profesor de la Universidad del Sur de Florida en Tampa, ha seguido la pandemia desde 2020. Salemi informa de sus conclusiones en su sitio web, y dijo que está alarmado por el reciente aumento de casos y hospitalizaciones.

Con los nuevos casos y las tasas de pruebas positivas al alza, dijo, las hospitalizaciones son un indicador importante de la gravedad de la situación.

Aunque el Departamento de Salud de la Florida y la agencia reguladora de hospitales ya no informan diariamente al público de los nuevos casos, hospitalizaciones y muertes, el estado sigue compartiendo datos sobre la pandemia con científicos como Salemi.

Según él, el número de condados que informan de tasas de pruebas de detección positivas de más de 10% ha aumentado drásticamente en muy poco tiempo.

“Hace solo tres semanas, 11 de nuestros 67 condados tenían una positividad superior al 10%”, dijo. “Ahora son 53 de 67 los que tienen una positividad superior al 10%. Es algo generalizado. Todos están en aumento”.

Salemi dijo que también hace un seguimiento de las hospitalizaciones por COVID-19 según lo informado por el Departamento Federal de Salud y Servicios Humanos, aunque solo revisa los datos en conjunto para la Florida y no por condado o instalación.

El 19 de junio, dijo, la Florida tenía 1,764 pacientes hospitalizados con COVID-19. Para el 17 de julio, el número había aumentado a 4,100 en todo el estado. Salemi dijo que la Florida ocupa el cuarto lugar en hospitalizaciones per cápita por COVID-19 en Estados Unidos, detrás de Arkansas, Missouri y Nevada.

“Es la velocidad con la que esto está ocurriendo lo que da miedo”, dijo.

8 millones de floridanos sin vacunar

Las hospitalizaciones por COVID en la Florida aumentaron entre todos los grupos de edad del 1 al 17 de julio, incluidos los niños, dijo Salemi.

Atribuye el aumento de las hospitalizaciones a la variante Delta, a la relajación del distanciamiento social y de otras medidas de prevención, y a la gran proporción de personas que no se han vacunado.

“Todavía hay ocho millones de personas en edad de vacunarse en la Florida que no están vacunadas”, dijo. “Casi un millón de ellas son personas de 65 años o más”, la población con mayor riesgo de enfermar gravemente y morir a causa de la enfermedad.

Más de 9.7 millones de floridanos han completado la serie de dos dosis de Pfizer-BioNTech o Moderna, o han completado la vacuna de dosis única de Johnson & Johnson. Otro millón y medio ha completado la primera dosis de la vacuna, lo que eleva el número total de floridanos que han sido vacunados total o parcialmente a unos 11.3 millones, 59% de los floridanos mayores de 12 años.

Sin embargo, a diferencia de los repuntes que experimentó la Florida en 2020, el actual aumento de casos y hospitalizaciones en el estado aún está lejos de alcanzar niveles de crisis, dijo Justin Senior, director ejecutivo de la Safety Net Hospital Alliance of Florida, un grupo que representa a los hospitales públicos y docentes del estado.

“A estas alturas no se parece en nada a lo que ocurrió en enero”, dijo Senior sobre el repunte actual, “y no se parece en nada a lo que ocurrió en julio pasado”.

Subrayó que los hospitales de la Florida no han suspendido las operaciones electivas ni han pedido al gobierno estatal o federal que envíe refuerzos de enfermeras, respiradores y otros trabajadores del sector.

“Lo que todo el mundo está haciendo es ser realmente precavido”, dijo Senior refiriéndose a los administradores de los hospitales de la Florida.

Pero la pandemia es imprevisible, añadió, y esa incertidumbre tiene un efecto dominó más allá de los hospitales y otros entornos sanitarios. La reaparición de la pandemia provocó el lunes fuertes caídas en los mercados financieros y amenazó con frenar la fuerte recuperación de la economía.

Las acciones se desplomaron el lunes desde Wall Street hasta Tokio, alimentadas por el temor a la rápida propagación de la variante. Y los indicadores económicos señalaron problemas, con una caída en el S&P 500, el promedio industrial Dow Jones y el Nasdaq.

Las aerolíneas y las acciones de otras empresas que pudieran verse más perjudicadas por la reanudación de las restricciones de viaje y de otro tipo debido al COVID-19 registraron algunas de las mayores pérdidas, similares a las de los primeros días de la pandemia en febrero y marzo de 2020.

Las vacunas evitan casos graves

Sin embargo, hay un punto positivo en la pandemia que los expertos en salud pública y los administradores de hospitales exhortaron a los floridanos a no pasar por alto. La vacuna es muy eficaz para prevenir casos graves de la enfermedad, incluso la la muerte, aunque cada vez hay más infecciones nuevas entre personas vacunadas.

El representante estadounidense Vern Buchanan se dirigió a una multitud en una conferencia de prensa el 6 de julio, cuando la zona estaba experimentando el huracán Elsa. Buchanan, republicano de Longboat Key, tiene síntomas leves y está en cuarentena en su casa tras dar positivo en la prueba de COVID-19. El legislador de 70 años estaba totalmente vacunado. Tiffany Tompkins ttompkins@bradenton.com

El lunes, el representante federal Verne Buchanan, republicano por Longboat Key, anunció que había dado positivo al COVID-19 a pesar de estar totalmente vacunado. Y la semana pasada, los Yankees de Nueva York se vieron obligados a aplazar el partido inaugural del equipo en casa tras la pausa por el Juego de las Estrellas contra los Red Sox de Boston, después que seis jugadores dieron positivo a la prueba del COVID-19, entre ellos al menos tres ya vacunados.

Senior subrayó que ninguna vacuna es completamente eficaz, pero que sí han sido muy eficaces para prevenir casos graves y muertes.

Cuando una persona vacunada acaba en el hospital por COVID, dijo, suele ser alguien que tiene problemas de salud subyacentes.

“Un ejemplo clásico sería un paciente de trasplante que está tomando medicamentos para suprimir su sistema inmunológico”, dijo.

Los administradores de los hospitales de Florida también insisten en que vacunarse es la mejor protección contra el contagio del COVID-19, la hospitalización y la muerte. Los hospitales todavía están lejos de las cifras del año pasado, pero han comenzado a reunirse y a prepararse, dijo Napp, del Memorial Healthcare en Broward.

En el pico de Memorial el verano pasado, dijo, había 674 pacientes de COVID en los hospitales del sistema, alrededor de tres veces el número actual. Pero si hay algo que la pandemia ha demostrado, dijo, es que es impredecible.

“Cualquier aumento comienza de la forma en que este brote está comenzando repuntar”, dijo Napp. “No hay forma de saber cuánto durará o hasta dónde llegará. Pero si no hacemos nada diferente, es decir, si este virus tan infeccioso está en la comunidad y la gente no cambia de comportamiento ... y no se vacuna, es una garantía que subirá.

“Algo tiene que cambiar para que vuelva a bajar”, dijo. “No lo hará por sí solo”.

Este artículo incluye material de The Associated Press .