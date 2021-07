Rompió barreras en la industria musical como mujer LGBTQ. Ella y sus padres murieron en Surfside

Theresa Velásquez no era ajena a abrir caminos.

Con tan solo 36 años, ascendió desde ser DJ en los clubes nocturnos de Miami Beach hasta convertirse en ejecutiva de la empresa de entretenimiento Live Nation, con sede en Los Ángeles. Velásquez trabajó incansablemente para que la industria de la música fuera más inclusiva para los artistas y el público LGTB, y en junio de 2020 fue incluida en la Lista del Orgullo de Billboard de los ejecutivos LGBTQ que han marcado la industria de la música.

El sábado, la Policía de Miami-Dade anunció que los restos de Velásquez fueron identificados entre los escombros del colapso de las Champlain Towers South en Surfside, la víctima número 95 en ser identificada. Su cuerpo fue recuperado el 8 de julio, reveló la policía.

Velásquez, nacida en el sur de la Florida, había volado a Miami la noche del miércoles anterior al derrumbe para visitar a sus padres, Julio, de 67 años, y Ángela, de 60, quienes vivían en el tercer piso de la torre de apartamentos. Theresa estaba deseando pasar un tiempo de descanso con sus padres, dijo uno de sus amigos al Herald.

Pero solo unas horas después de su llegada al 8777 de Collins Avenue, el edificio de apartamentos quedaría reducido a una masa de metal retorcido y pedazos de hormigón. Ella y sus padres perecieron; los cuerpos de Julio y Ángela fueron recuperados el 9 y el 8 de julio, respectivamente.

“Tenemos el corazón roto por la pérdida de nuestra querida Theresa Velásquez, de sus padres Ángela y Julio, y de todos los que se fueron demasiado pronto en el trágico accidente de Surfside”, decía un comunicado de Live Nation publicado el sábado.

“Theresa fue una líder apasionada en Live Nation, que elevó cada proyecto en el que participó, al mismo tiempo que rompió las barreras para las mujeres y la comunidad LGBTQIA+. Siempre recordaremos y honraremos el impacto que tuvo y la echaremos mucho de menos”.

Ángela, Julio y Theresa Velasquez. Frances Wang, CBS4

Los orígenes de Theresa en la industria musical fueron humildes, según sus amigos y su página de LinkedIn.

DJ en Miami Beach

Empezó en Miami Beach en 2004, donde fue DJ en clubes de la ciudad con el nombre de DJ Theresa. Tuvo mucho éxito y rápidamente ganó adeptos, tocando en la White Party de Miami Beach y en Aqua Girl Miami, y se presentó en el Electric Zoo de Nueva York y en Mysteryland USA. Empezó a hacer giras internacionales y consiguió presentaciones en el famoso Circuit Festival de Barcelona y en el SuperMartxe de Madrid.

En 2011 Theresa se asoció con Héctor Fonseca, DJ nominado al Grammy, para crear su propio sello musical, Audio4Play. El sello cuenta con artistas y canciones LGBTQI+ y, según la página de LinkedIn de Theresa, “lidera la escena nocturna LGBT destacando los talentos más prometedores de la actualidad”.

Las producciones individuales de Theresa y los lanzamientos de su sello han contado con el apoyo de estrellas como Natasha Bedingfield, Carmen Electra, Scissor Sisters, W&W, John Dish y Kryder.

Tras descubrir su amor por la industria haciendo presentaciones, Theresa se sintió inspirada para aprender más sobre el lado comercial del sector. Después de graduarse en la Universidad Georgetown, en Washington, obtuvo un título de maestría en Negocios de Música en la Universidad de Nueva York y rápidamente pasó a trabajar para importantes sellos musicales, como Sony Music y SFX Entertainment. Desde hace seis años era ejecutiva de Live Nation.

Su madre era propietaria de una boutique en Weston

David Velásquez, hermano de Theresa, voló a Miami con su esposa, su hijo pequeño y otros tres familiares poco después del derrumbe. Se unió a las docenas de familiares y amigos que celebraron una vigilia con velas por la familia Velásquez el 1º de julio en Fiorelli, la boutique para hombres propiedad de Ángela en Weston, según el Sun Sentinel. Angela abrió la tienda hace unos 20 años, una de las primeras tiendas del centro.

“Julio y Ángela eran la pareja más dulce del mundo; no tengo más que cosas buenas que decir de ellos”, dijo al Herald un antiguo vecino de la pareja. Se mudaron a la unidad 304 de Champlain Towers hace varios años, dijo, buscando un lugar tranquilo en la playa para pasar sus años dorados. Julio estaba jubilado.

“Todavía son dueños de una casa al otro lado de la calle”, añadió la vecina. “Los vimos hace unos meses limpiándola para sus inquilinos. Vimos a Teresa crecer allí. Parece mentira todo esto”.

El sábado por la mañana se celebró una misa en memoria de los Velásquez en St. Patrick Catholic Church en Miami Beach. En la misa, que fue transmitida en vivo para amigos y familiares, David Velásquez habló de manejar una pérdida tan inimaginable celebrando el profundo amor y la alegría que sus padres y su hermana le brindaron a él y a tantos otros.

“A pesar del gran dolor que estoy experimentando, me doy cuenta de lo afortunado que soy por tener tanto apoyo”, escribió en un mensaje en Facebook antes de la misa.

Tras el anuncio de la identificación del cuerpo de Theresa, hubo homenajes a la ejecutiva musical.

“Por muy triste que sea, me alegro de que te hayan encontrado, Theresa”, publicó el sábado Tracy Young, productora musical, DJ y compositora ganadora de un premio Grammy, en un homenaje a Theresa. “Fuiste una gran parte de la música, de Miami, de Nueva York, de Los Ángeles y de la comunidad LGBTQ. Siento que he perdido a una hermana y no entiendo por qué te han llevado tan joven, con toda la vida por delante. Disfruté viendo cómo otra mujer DJ se apoderaba de la comunidad musical y de los DJs... ¡tu talento y tu espíritu han tocado a muchos y nunca lo olvidaremos!”

Carolina Fernández, familiar de los Velásquez, creó un GoFundMe para ayudar a la familia en la tragedia.