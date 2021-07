Alcalde de Miami ha recaudado $4.6 millones este año. Un donante misterioso dio $100,000 en junio

Leer más

Aquel niñito cubanoamericano vestido con su traje de karate que iba de coche en coche con un tarro de donaciones en la esquina de East 21 Street y 4t Ave. en Hialeah en 2007 es ahora un olímpico de 23 años que se dirige a Tokio la próxima semana con esperanzas de ganar una medalla de oro.

Ariel Torres es el No. 6 del mundo y el mejor deportista olímpico del Equipo USA de en “kata”, la disciplina de karate que no es de combate y que se conoce como “formas”. Tiene vívidos recuerdos de haber pasado largas horas en esa esquina para recaudar fondos para pagar las cuotas de los torneos sus padres inmigrantes no podían pagar.