Tres Checkers y un Victoria Bakery entre los lugares que no pasaron la inspección de restaurantes

Por primera vez en la Lista de Enfermos y Cerrados, tenemos moscas en Southern Comfort. Vaya forma de mantener la novedad (si no la frescura), sur de la Florida.

Tal vez eso debería haberse esperado con una docena de restaurantes desde Homestead hasta Miami y de Fort Lauderdale a Lantana y a West Palm Beach que apestaron en sus inspecciones.

Para cuando termines con esta lista, tal vez quieras reconsiderar beber cualquier cosa que no salga de una botella o lata que tú mismo abras. Y, definitivamente, querrás reevaluar el hielo.

Por favor, lee y comprende: Lo que sigue proviene de las inspecciones de restaurantes del Departamento de Regulación Comercial y Profesional de la Florida (DBPR) en los condados de Miami-Dade, Broward, Palm Beach y Monroe. Un restaurante que no pasa la inspección del Estado permanece cerrado hasta que pase la reinspección. Si ves un problema y quieres que un lugar sea inspeccionado, ponte en contacto con el DBPR. No nos llames.

No controlamos quién es inspeccionado ni cuán estrictamente el inspector realiza su labor. No incluimos todas las infracciones, solo las que más se mueven, ya sea interna o literalmente (porque está vivo o lo estuvo alguna vez). Algunas infracciones se corrigen después de que el inspector las señala, pero hay que preguntarse porqué existen esas infracciones en primer lugar. ¿Y cuánto tiempo habrían permanecido si no fuera por la inspección?

Informamos sin pasión ni prejuicios, pero con una espesa salsa de humor.

Por orden alfabético...

Big Rocco’s Pizzeria and Tavern, 10479 Southern Blvd., Royal Palm Beach: Oye, ¿por qué molestas a Big Rocco por las 128 moscas que contó el inspector? Solo tres de ellas se posaron en la mesa de preparación de la cocina.

Otras 65 fueron vistas “aterrizando en las paredes, en las botellas de vino y bajo el fregadero de triple compartimento en la zona del bar situada en el comedor”.

No hay manera de secarse las manos en el fregadero del comedor. Pero, tal vez sea un punto discutible porque “varios lavabos para lavarse las manos en el establecimiento son inaccesibles con varios artículos almacenados en su interior”.

Eso dice que usan esos lavabos para lavarse las manos con la misma frecuencia que los conductores de Miami usan una luz intermitente.

“Acumulación de una sustancia negra/verde parecida al moho en el interior de la máquina de hielo/barril”. (No será la última vez que veamos esto....)

Big Rocco’s pasó una nueva inspección el martes.

Blvd Bae’s, 7244 Biscayne Blvd., Miami: Había 35 moscas contadas por el inspector, cinco de las cuales “se posaban en estantes que contenían platos limpios y desinfectados situados en la zona de la cocina”.

“Acumulación de una sustancia negra/verde parecida al moho en el interior de la máquina de hielo/barra”. (Te lo dije).

La zona de almacenamiento de la cocina estaba “cubierta de agua estancada”.

“No hay toallas de papel ni dispositivo mecánico para secarse las manos en el lavabo”. Dejémosles que aleteen.

Bae’s pasó la reinspección el martes, y el miércoles fue a comprar vocales.

Bombay Darbar Indian Restaurant, 1521 E. Las Olas Blvd., Fort Lauderdale: ”Un roedor muerto presente, en el almacén de arriba en la esquina junto al polvo de coco”. Sabes que intentó inhalarlo.

Tal vez fue uno de los roedores que dejaron unos 35 excrementos en el almacén de arriba, donde había comida en tarros, bolsas de harina, el mencionado polvo de coco, anacardos y productos secos.

Había tres moscas en una pared sobre la zona de preparación de la cocina. En el bar, el cloro del lavavajillas medía 0 partes por millón.

Un sello de Suspensión de Venta cayó sobre una lata de puré de tomate abollada.

Bombay pasó la reinspección del viernes.

Checkers, 18100 NW Second Ave., Miami Gardens: Nuestro primer Checkers fue marcado con la Suspensión de Venta después de que el inspector observara “cinco moscas dentro de contenedores de lechuga rallada, tomates en rodajas y queso. El inspector también observó tres moscas vivas en las botellas de catsup y mostaza exprimidas en la estación de sándwiches”.

“El empleado no se lavó las manos antes de ponerse los guantes para iniciar una tarea trabajando con papas fritas cocidas”. Envíe a ese trabajador a casa, que NO se meta con las papas fritas de Checkers.

El inspector también observó que “las paredes de toda la zona de la cocina están manchadas de polvo, restos de comida y catsup”. ¿Catsup? ¿Qué tan malo eres con las botellas para exprimir, amigo?

Esta es la forma en que el inspector dice que todo el lugar necesita ser 409. “Se observó acumulación de restos de comida, residuos de tierra y grasa en las manijas de los compartimentos de las freidoras; en el interior de las freidoras; en el interior de las puertas de los compartimentos de las freidoras; en el interior de las dos máquinas de helados; en el interior de todos los refrigeradores; en el fregadero; y en los congeladores”.

Este Checkers pasó la reinspección el jueves.

Checkers, 236 NE Eighth St., Homestead: Las lluvias llegaron el martes. También lo hizo el inspector. Esto resultó ser una combinación de cierre.

Las fugas de agua del techo causaron todo tipo de problemas.

El sello de Suspensión de Venta cayó como la lluvia del techo sobre las cebollas, la salsa de mostaza con miel, los perros de chile y los perritos calientes en la mesa de preparación de la línea de cocina, “alimentos contaminados por fugas de agua del techo debido a la lluvia o la condensación”.

Esa agua causó otra violación: “Superficies en contacto con los alimentos no desinfectadas después de la limpieza, antes de su uso”.

“Azulejos/ventiladores del techo sucios con restos de comida acumulados, grasa, polvo o sustancia similar al moho. Se observó que las rejillas de ventilación del techo estaban sucias en la línea de cocción”.

Es de suponer que el miércoles taparon los agujeros del techo porque entonces llovió, pero este lugar pasó la reinspección.

Checkers, 3568 Northlake Blvd., Palm Beach Gardens: Y, para el truco del sombrero, tenemos este Checkers, donde las moscas que aterrizan llevaron a la Suspensión de Venta de “la hamburguesa de un cliente en la mesa de preparación/línea de cocción” y a “nuggets de pollo en la estación de fritura”.

En cuanto a las moscas muertas, dos estaban en los carriles de la ventanilla del drive-thru, tres estaban en la ventanilla del drive-thru y cuatro estaban alrededor de la máquina de refrescos y helados, que estaba sucia de grasa y restos de comida.

Se observaron aproximadamente 3 moscas muertas en la ventanilla del drive-thru, aproximadamente 2 muertas en las vías de la ventanilla del drive-thru. Aproximadamente 4 muertas alrededor de la máquina de refrescos y helados.

Díganos que sus empleados del servicio de alimentos no se lavan las manos con frecuencia sin decirnos que sus empleados no se lavan las manos con frecuencia. “Fregadero para lavarse las manos junto a un fregadero de tres compartimentos utilizado para almacenar utensilios y recipientes de comida”.

Este pasó la reinspección del viernes.

Commercial Point Cafe, 3601 W. Commercial Blvd., Fort Lauderdale: Empecemos con los 139 trozos de caca de roedor, ¿está bien?

Entre los lugares más incómodos en los que se encontraron fueron un estante donde se almacenan los vasos de servicio individual; en un estante donde se almacenan las salsas enlatadas; debajo de una mesa de preparación del área de la cocina; y en la tapa de un contenedor de harina en el almacenamiento en seco.

¿Sabes lo que no quieres ver cuando tienes insectos? Cosas como “frijoles negros y té helado en la nevera sin cubrir”.

O qué tal... “El cloro del lavavajillas no tiene la potencia mínima adecuada. Se observó que el desinfectante del lavavajillas estaba a 0 ppm”.

La Suspensión de Venta cayó sobre el arroz, los frijoles y la pasta, que fueron enfriados, pero no a menos de 41 grados para la seguridad alimentaria adecuada.

Oh, y mira lo que está de vuelta otra vez. “La tapa de la máquina de hielo sobre el hielo con una sustancia parecida al moho”. Ugh.

Commercial Point se puso en forma para la reinspección del miércoles.

Hook Fish; Chicken Express, 7041 N. Seacrest Blvd., Lantana: Es una auténtica pena que un alimento que lleva el nombre de tu restaurante se vea afectado por una Suspensión de Venta.

El aire que salía de la cámara frigorífica estaba entre 50 y 55 grados, por lo que no era de extrañar que el pollo estuviera entre 51 y 57 grados, muy por encima de los 41 grados a los que debía enfriarse.

De las 12 moscas contadas, dos estaban en una mesa de preparación, una en un colador, otra en un recipiente limpio y tres en la ventanilla de comida para llevar.

“No se dispone de ningún tipo de desinfectante para el lavado de la vajilla. Utilice únicamente artículos de un solo servicio para servir la comida a los clientes hasta que haya desinfectante disponible para el lavado de utensilios.” Se envió a un empleado a comprar desinfectante, lo que debería haberse hecho antes o el día anterior o en algún momento antes de que apareciera el inspector.

Se libraron de la multa tras pasar la nueva inspección del miércoles.

Kingdom Buffet, 240 N. Congress Ave., Boynton Beach: Comes en un sitio de buffet y lo que ocurra corre de tu cuenta. Sí, lo hemos dicho.

Había cucarachas en las juntas de un congelador, en la pared detrás de una mesa de preparación de la línea de cocina y en el lateral de una nevera abatible.

“Tres tiras de pegamento con moscas muertas colgando del techo sobre la rebanadora y la mesa de preparación”.

“Mesa de preparación no desinfectada después de preparar el pollo crudo y antes de preparar el cerdo crudo” y “Vaso utilizado para el pollo crudo al curry no limpiado antes de utilizarlo para la carne cruda”.

Pero, sí, adelante, todo lo que puedas comer.

El Kingdom volvió a abrir tras pasar la reinspección del martes.

Las Carnitas Latin Cuisine, 3305 N. Federal Hwy., Pompano Beach: Tres cucarachas vivas colgaban en un horno fuera de servicio en la mesa de preparación.

Las moscas dominaban zonas más activas, como las papas rojas sin lavar (unas 20), las cebollas sin lavar (unas 10), las paredes de la zona de platos (otras 10) y las paredes del comedor (otras 10).

Pasaron la reinspección del viernes.

Russo’s Submarine Sandwich, 1477 S. Military Tr., West Palm Beach: Más de 50 trozos de excremento de roedores bajo el almacén seco, que está en la parte trasera de la cocina. Otros 20 estaban bajo un refrigerador y un estante cerca del fregadero de tres compartimentos.

“Acumulación de tres cucarachas muertas en dispositivos de control bajo un estante cerca del fregadero de tres compartimentos”. Hemos visto cosas peores, pero esto aún no se ve bien.

La Suspensión de Venta encontró dos libras de tomates en rodajas, que estaban a 49 grados, y una libra de queso, que estaba a 76 grados.

Russo’s pasó una nueva inspección el viernes porque estamos seguros de que los roedores eran nómadas y se movieron como una versión de las alimañas de la familia Joad.

Victoria Bakery Restaurant, 1130 W. Flagler St., Miami: El inspector vio a un empleado “lavar los platos sucios y volver a cortar cebollas” sin lavarse las manos.

Además, “en el momento de la inspección, se observó que el fregadero de manos se había retirado de su ubicación original en la zona de preparación. No se observó ningún otro lavamanos en el área de preparación de alimentos de la cocina”.

“Las superficies que entran en contacto con los alimentos no son desinfectadas después de la limpieza, antes de su uso”, en el sentido de que un empleado lavaba y enjuagaba, pero no desinfectaba las ollas y sartenes.

“Se observaron ollas y sartenes limpias almacenadas en el suelo en el mostrador de servicio delantero”.

“Observé carne de cerdo descongelándose a temperatura ambiente”. Eso es una intoxicación alimentaria en la cubierta.

“Techo/azulejos del techo/ventiladores del techo sucios con restos de comida acumulados, grasa, polvo o sustancia similar al moho”.

Pasó la reinspección el martes.

Xtreme Action Park, 5300 Powerline Rd., Fort Lauderdale: ¿Bebidas, alguien?

Había moscas muertas dentro del whisky ennegrecido, el vodka Southern Comfort, el vodka Pinnacle Cherry y el tequila Dos Hombres. Un sello de Suspensión de Venta cayó sobre cada uno. Tres moscas vivas se posaron en las boquillas de las bebidas en el bar. Había 20 cucarachas muertas junto a un cubo de hielo detrás de una puerta en el almacén del bar.

Se observaron tres cucarachas vivas.

“Se observaron aproximadamente 10 moscas muertas almacenadas en dispositivos de control de plagas sobre el calentador de perritos calientes”.

“La superficie en contacto con los alimentos estaba sucia con restos de comida, sustancia similar al moho o baba”.

Más sellos de Suspensión de Venta cayeron sobre la comida por estar demasiado caliente para su consumo seguro. A la basura fueron los macarrones con queso, el guacamole, los champiñones, las cebollas, la lechuga y los tomates en dados.

De algún modo, este local pasó una nueva inspección el mismo día.