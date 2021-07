Uruguayos con 40 años de casados visitaron Miami para ver a su familia. Murieron en el derrumbe

Una semana después del derrumbe de las Champlain Towers South, Bernardo Camou decidió viajar desde Uruguay a Surfside. Tras días de esperar noticias, quería estar cerca de su hermana mayor desaparecida, María Gabriela Camou, y de su esposo, Miguel Kaufmann, mientras los rescatistas los buscaban entre los escombros.

“No podía quedarme con los brazos cruzados. Fue entonces cuando tomé la decisión de ir allí”, dijo Bernardo, quien voló a Miami con su hermana mayor, María Inés.

La pareja decoró el muro conmemorativo de Harding Ave. atando una bandera uruguaya —rayas azules y blancas y un sol dorado— a la valla metálica. Una cascada de rosas rosa pálido, flores blancas y hojas verde oscuro enmarcaban las fotografías de Gabriela y Miguel. En una imagen, la pareja sonríe desde los bancos de la iglesia en la boda de una sobrina. En una toma en blanco y negro, una joven Gabriela sonríe entre las orejas de un caballo. Una nota amarilla escrita a mano con “GABRIELA” en letras negras en la parte superior está pegada a la bandera.

Gabriela Camou, de 64 años, y Miguel Kaufmann, de 65, visitaban Miami unas tres veces al año desde su Uruguay natal para ver a su hijo, la esposa de este y sus dos nietos, que viven en el sur de la Florida. A menudo se quedaban largas temporadas en la ciudad.

Pero el matrimonio desapareció en la oscuridad y los escombros cuando el condominio Champlain Towers South se derrumbó el 24 de junio. Gabriela fue recuperada el 8 de julio y su marido, Miguel, fue encontrado un día después.

María Gabriela Camou nació el 19 de mayo de 1957, hija de Jorge Camou Jerónima y María Inés Font Sarasola, según los registros genealógicos. Tenía otros tres hermanos: Mauricio, María Inés y Bernardo. Mauricio, el hermano mayor, murió en un accidente de avión hace décadas.

Creció en Montevideo, la capital costera de Uruguay, y asistió al Colegio Jesús María, donde las monjas le impartieron clases. Terminó sus estudios de secundaria en una escuela italiana de la ciudad.

María Gabriela Camou, fallecida en el derrumbe de las Champlain Towers South, en su primera comunión.

En los veranos e inviernos, Gabriela y sus hermanos pasaban las vacaciones en la casa de campo de la familia. Montaba a caballo muy bien, recordó Bernardo, y disfrutaba paseando en ellos en las pintorescas zonas rurales. A veces, la familia iba a Punta del Este, una de las ciudades costeras más famosas de Uruguay, a orillas de Atlántico.

Gabriela Camou, que murió en el derrumbe de las Champlain Towers South, montando a caballo cuando era niña. Su hermano dijo que era una jinete experta.

Bernardo dijo que su hermana era tímida, callada e introvertida, resultado de ser la hija del medio cuya hermana mayor era una consumada bailarina.

“Gabriela era una chica muy guapa. Hacía casi todas las cosas bien”, dijo Bernardo, y añadió que su condición de hija del medio moldeó su identidad y personalidad.

Al terminar la secundaria hizo un curso de secretariado y empezó a trabajar como auxiliar administrativa. Así fue como conoció a su futuro esposo, Miguel Leonardo Kaufmann, empresario muy trabajador que había perdido a su padre en la adolescencia.

“Tomó sobre sus hombros la responsabilidad de mantener a su familia, a su madre y a su hermano”, dijo Bernardo. “Y tuvo que empezar la vida adulta con 16 años, sin haber terminado sus estudios”.

Pero su cuñado era trabajador, avispado e inteligente, y se labró su carrera en diferentes empresas. En un momento dado, fue propietario de tierras y se dedicó al cultivo de eucaliptos. Compró y gestionó estacionamientos en espacios codiciados de la ciudad. También era un gran conversador que podía hablar de cualquier tema, dijo Bernardo.

“Tenía ideas muy firmes y muy decididas”, dijo.

Después de unos dos años de relación, la joven pareja se casó. Gabriela era cristiana y Miguel, judío. Un sacerdote y un rabino bendijeron el matrimonio.

Miguel y Gabriela tuvieron tres hijos: Mauricio, Sofía y Bruno. La pareja los educó en el cristianismo y el judaísmo, dándoles espacio para que siguieran las creencias religiosas que más resonaran en ellos. Invitaban a sus familiares y amigos a fiestas de cumpleaños y a jugar en la casa que construyeron juntos.

Después de tener hijos, Gabriela se hizo una ama de casa dedicada a sus hijos. Junto con su marido, los animó a seguir estudiando y a encontrar oportunidades profesionales y educativas fuera de Uruguay.

Gabriela y Miguel eran miembros del Nautilus Yachting Club, un club de deportes acuáticos de Montevideo, y a veces iban en bicicleta por la ciudad. Ella bailaba ballet y hacía un fantástico pastel de manzana. Siempre visitaba las casas de los demás con un pastel o un postre en la mano y daba largos paseos por Carrasco, un barrio costero. Bernardo acudía a veces a nadar en la piscina y a conversar.

“La mayoría de las veces me saludaba con una gran sonrisa de oreja a oreja”, dijo. “Me demostraba con una sonrisa que me quería, que yo era importante para ella. Era como si me acariciara el alma”.

Miguel y Gabriela se llevaban bien, dijo, y llevaban 40 años casados cuando se derrumbaron las Champlain Towers. La pareja se había mudado recientemente a un apartamento frente al mar en Punta Carretas, otro barrio costero del sur de la capital lleno de condominios con vistas al mar, añadió.

Gabriela hablaba a diario con sus hijos, repartidos entre Estados Unidos y Europa. Echaba mucho de menos a sus tres hijos y cinco nietos.

Miguel Kaufmann y Gabriela Camou, un matrimonio de Uruguay, bailando en la boda de su sobrina.

Bernardo visitó el monumento en Surfside casi todos los días de su visita, llevando flores frescas para colocarlas junto a las fotografías de su hermana y su cuñado. Antes de viajar de vuelta, compró dos rosarios en la iglesia católica de San José, que perdió feligreses en el derrumbe. Uno lo ató al monumento.

“Y yo tengo el otro”, dijo, sacando el rosario del bolsillo de la camisa en su casa en Uruguay.

“Era una persona estupenda, maravillosa por fuera y por dentro. Era hermosa, divina y la extraño”, dijo.

Gabriela Camou y Miguel Kaufmann fueron enterrados juntos, uno al lado del otro, en la misma forma en que durmieron durante 40 años.