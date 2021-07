Condominio de Surfside pidió a vecinos que se fueran, pero algunos se quedaron. La ciudad apoya la evacuación.

La asociación de condominios pidió a los vecinos de los edificios Regent Palace en Surfside que evacuaran voluntariamente las propiedades, después que las inspecciones de ingeniería encontraran problemas en los edificios. Miami Herald

Han pasado dos semanas desde que se animó a los vecinos de de los edificios Regent Palace Condo en Surfside a evacuar, pero no todos se han ido.

La asociación de condominios de la propiedad de tres pisos frente al mar —un complejo de dos edificios ubicado a seis manzanas del lugar donde se produjo el derrumbe del edificio de condominios el 24 de junio— emitió una solicitud de evacuación voluntaria a principios de este mes después que un ingeniero encontrara condiciones inseguras en el techo de la propiedad, dijo el presidente de la asociación, Joerg Dogondke. Agregó que entonces se hizo un apuntalamiento de emergencia para reforzar 15 columnas “comprometidas” en el estacionamiento.

“Si alguien te dice que se acerca el huracán, algunos lo creen y se van enseguida y otros esperan a que llegue”, dijo el miércoles.

El desalojo voluntario de los edificios, construidos en 1951, es el último ejemplo de la angustia que sienten los vecinos de los edificios de condominios más antiguos de Miami desde que colapsaron las Champlain Towers South, de 40 años de antigüedad, aunque algunos se preguntan si los propietarios se están aprovechando de la situación para despejar futuros terrenos de reurbanización.

Hasta que se puedan hacer las reparaciones

James McGuinness, encargado de Construcción de Surfside, que no ha ordenado una evacuación obligatoria, escribió en un correo electrónico el lunes a Dogondke que apoya la decisión de la asociación de condominios de pedir a los residentes que se marchen “hasta que se puedan realizar más análisis y/o se puedan hacer reparaciones para garantizar la seguridad de su vida”.

Algunos vecinos cumplieron, pero otros se han quedado, alegando que se sienten seguros o que no pueden encontrar un lugar en otro sitio.

“Dijeron que el edificio no es inseguro, que puedes quedarte”, dijo Patti Petersen, propietaria de una unidad, quien ha vivido en el edificio norte 20 años. “Voy a dormir tranquila”.

Un inquilino llamado Ernesto, que no dio su apellido, dijo que no podía encontrar un nuevo apartamento en tan poco tiempo porque muchos están pidiendo tres meses de pagos por adelantado. Dogondke agreg;o que uno de los propietarios del edificio había proporcionado alojamiento temporal gratuito a los residentes evacuados. Ernesto se quedará con un amigo en Pompano Beach hasta que encuentre un nuevo lugar, dijo.

“Lo peor es que [no hay] ningún sitio adónde ir”, señaló. “Todos son muy caros”.

Tras el colapso de Champlain Towers South, las ciudades de Miami-Dade han evacuado varios edificios residenciales, entre ellas Miami Beach y North Miami Beach. El miércoles, el estacionamiento del edificio de condominios Winston Towers 600 en Sunny Isles Beach y el área por encima del estacionamiento —incluyendo el gimnasio, la terraza de la piscina y el centro de tenis— fueron evacuados después que la ciudad considerara que el área era insegura mientras la construcción está en curso en el estacionamiento como parte de la recertificación del edificio, dijo la vicealcaldesa Larisa Svechin.

“Somos muy cautelosos, como espero que lo sea todo el mundo”, dijo Svechin.

En Surfside, el alcalde Charles Burkett elogió a la asociación de condominios de Regent Palace por actuar rápidamente para apuntalar los edificios y evacuar a los vecinos.

“Esto ha sido un despertar para todos los propietarios”, dijo. “No creo que vayamos a tener una catástrofe en ese lugar... gracias a las acciones responsables de estos propietarios”.

Los edificios podrían venderse pronto

La evacuación en Surfside podría no ser temporal. Dogondke dijo que un inversionista compró unidades en los edificios y planea demoler la propiedad para construir algo nuevo.

“Hay muchas posibilidades de que no haya una reparación”, dijo.

Incluso si no se le pidiera que evacuara, Petersen dijo que no planea vivir en Regent Palace mucho más tiempo, ya que un inversionista le ofreció comprar su unidad de la planta baja en el edificio norte del complejo. Dijo que la mayoría, si no todos, sus vecinos están planeando vender.

“Todas estas negociaciones han durado años”, dijo.

Dogondke agregó que la evacuación no está influida en modo alguno por las negociaciones en curso. Los edificios, de 70 años de antigüedad y con 34 unidades, estaban en proceso de obtener la recertificación cuando el ingeniero encontró los problemas de seguridad, dijo un portavoz de Surfside.

“En este momento, el edificio tiene problemas visibles y no queremos que nadie salga perjudicado”, dijo Dogondke.

Pero Eliana Salzhauer, comisionada de Surfside, dijo que se preguntaba por qué se había permitido que la propiedad se deteriorara.

“Lo que es una excusa conveniente para hacer avanzar el proyecto”, dijo, refiriéndose a la reurbanización de la propiedad. “¿Por qué estaba el edificio en tan mal estado?”