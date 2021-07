Desesperación e incertidumbre se adueña de familiares de cubanos desaparecidos

La cubanoamericana Mayra de Armas protestó el 21 de julio de 2021 en un mitin donde participaron políticos republicanos el restaurante Versailles. pportal@miamiherald.com

Nelva Ismarays Ortega, esposa del activista José Daniel Ferrer, hizo una fuerte denuncia pública sobre la desaparición de su esposo a quien detuvieron el 11 de julio al estallar las inéditas protestas en Cuba. Horas después ella también formó parte brevemente de la lista de los cubanos que se desconoce dónde se encuentran.

Agentes del régimen castrista detuvieron a Ortega el miércoles cuando se disponía a solicitar un habeas corpus a favor de su esposo, coordinador general de UNPACU, en un tribunal de Santiago de Cuba, y luego de publicar un video donde responsabilizó al “dictador Raúl Castro y a su títere Díaz-Canel” por lo que le suceda a Ferrer, a los opositores y a los cubanos de a pie.

Ortega pasó a engrosar durante unas horas la larga lista de detenciones y desaparecidos, tras la feroz represión lanzada por el régimen castrista para castigar y silenciar el clamor de los cubano por un cambio político en la isla.

Ana Belkis Ferrer García, hermana de José Daniel Ferrer, dijo a el Nuevo Herald que a su cuñada la detuvieron cerca de las 4:00 p.m del miércoles y desconocían dónde estaba hasta que fue liberada a aproximadamente a las 9:30 pm.

“No sabíamos absolutamente nada, solo que había salido de la casa al tribunal y que estaba siendo perseguida por la policía política. Esa era la única información que tuvimos de ella”, dijo en una entrevista telefónica.

Su hermano, también promotor de CubaDecide, cumple este jueves 11 días detenido y aparentemente está en huelga de hambre supuestamente en el centro de operaciones e investigaciones de Santiago de Cuba, de acuerdo con su esposa.

“Hasta el momento no nos han permitido verle, no nos han dado documentación, no le han permitido una llamada telefónica, y para nosotros y para el mundo se mantiene como un desaparecido. Mientras no nos permiten tener noticias sobre él, se encuentra desaparecido”, dijo la esposa del activista en el video antes de que la arrestaran.

Ortega estaba exigiendo fe de vida y libertad inmediata para su esposo y todos los desaparecidos a raíz de las manifestaciones y dijo que son miles los cubanos en cada una de las provincias de la isla que sus familiares desconocen donde se encuentran ni en qué condiciones están.

La hermana del activista dijo que suponen que se encuentra en huelga de hambre porque él anunció que iniciara un ayuno si lo detenían, antes de salir de su casa el 11 de julio.

“Hasta tanto no lo liberen o permitan contacto físico con la familia para que den fe de que está vivo o en qué condiciones se encuentra lo continuaremos dando por desaparecido. Y no solo José Daniel. También Yolanda Fernández de las Tunas, Marietta Martínez Aguilera y Nestor Vegas de La Habana y otros hermanos que no han tenido ni siquiera derecho a una llamada telefónica”, detalló.

Un integrante del régimen cubano, el Coronel Víctor Álvarez Valle, segundo jefe del órgano especializado de la dirección general de Investigación Criminal del Ministerio del Interior (MININT), ha asegurado que no existen desapariciones por las protestas de hace dos semanas.

Según cifras de la Fundación Panamericana para la Democracia/CUBADECIDE hasta este jueves a las 9:00 a.m 667 personas han sido arrestadas o desaparecidas arbitrariamente, 526 siguen detenidas o desaparecidas y 141 fueorn liberadas.

La organización Cubalex, que ofrece ayuda legal a activistas en Cuba, recogió el 20 de julio en su página de Facebook el caso de Yanley López Basulto, de 21 años, quien permanece incomunicado y en desaparición forzada desde el 12 julio cuando la policía irrumpió en su casa de madrugada para arrestarlo.

“Ante todos los esfuerzos de sus padres por encontrarlo, solo han recibido informaciones inconsistentes, peloteos y mentiras de los instructores de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), resultando imposible verificar su paradero”, dice el post de Cubalex.

Un agente del Departamento Técnico de Investigación fue a decirle a los padres el lunes que López Basulto se encontraba en el Combinado del Este, y hasta el martes no habían podido confirmarlo.

Congresistas estadounidenses, líderes de la comunidad internacional y el exilio cubano están alzando sus voces contra la represión y exigiendo que el régimen sea responsabilizado por las violaciones a los derechos humanos de los cubanos.

️ALERTA️ Atestado Directo: así están siendo juzgados los manifestantes pacíficos en #Cuba

Un proceso policial

No requiere:

Abogado

Fiscal

Sin:

Acusación fiscal

Acceso a la causa

En 96 horas y viola:

Debido Proceso

Defensa Efectivahttps://t.co/GxvQbRhWfR — Prisoners Defenders (@CubanDefenders) July 17, 2021

Mientras, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, informó el jueves de más detenidos en Cuba.

Exeint Beirut está preso desde el 11 de julio, acusado de organizar protestas en Guantánamo. El 21 de julio detuvieron a su hermana Katia Beirut, y a su esposo, Luis Yaunner Gómez. Los tres permanecen incomunicados.