DeSantis: escuelas y el gobierno no exigirán mascarillas. Si lo hacen, hará que la Legislatura lo prohíba

En momentos que las escuelas de la Florida vuelven a la enseñanza presencial el próximo mes y los casos de COVID-19 aumentan, el gobernador Ron DeSantis redobló el jueves su oposición a los requisitos de uso de mascarillas, sugiriendo que estaría dispuesto a convocar un período especial de la Legislatura para prohibirlo si el gobierno federal impone un mandato o los distritos escolares locales lo desafían.

“Esperamos que este próximo año sea un curso escolar normal, tomr clases en persona, vivir con normalidad y aprender como niños normales”, dijo DeSantis en una conferencia de prensa en el Indian River State College. “Se ha hablado de que algunos pueden abogar a nivel federal, para imponer el uso obligatorio de las mascarillas a los niños. No vamos a hacer eso en la Florida, ¿de acuerdo? Necesitamos que nuestros niños respiren, que tengan la vida que les corresponde”.

Las declaraciones del gobernador provocaron inmediatamente un reproche de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, quien dijo que el comentario “pone a los niños en peligro”.

“Si yo fuera un padre en la Florida, eso me preocuparía mucho”, dijo Psaki a los periodistas el jueves.

Reconoció que las mascarillas ”no son lo más cómodo”, pero dijo que forman parte de las directrices de salud pública. “Diré que mis hijos están bastante adaptados, como sé que lo están muchos niños”, dijo Psaki.

La Academia de Pediatría de Estados Unidos emitió el lunes nuevas directrices sobre el COVID-19 para las escuelas, recomendando que los estudiantes mayores de 2 años lleven mascarillas este otoño, incluso si han sido vacunados. El grupo dijo que se pueden hacer excepciones para aquellos con padecimientos médicos o de desarrollo. Las nuevas directrices difieren de la recomendación emitida el 9 de julio por los CDC, que recomiendan el uso de mascarillas en las escuelas solo para los mayores de 2 años no vacunados.

El grupo citó la preocupación por las variantes del virus más transmisibles y la posibilidad de que si el índice de vacunación es bajo en una comunidad, pudiera aumentar el riesgo de un brote en una escuela. La Academy dijo que se recomendaba el uso universal de mascarillas porque puede ser difícil verificar si los estudiantes individuales o los miembros del personal han sido vacunados.

Los padres deberían elegir

DeSantis afirmó que no está de acuerdo con ese tipo de recomendaciones porque, agregó: “No hay mucha ciencia detrás” de los requisitos de uso de mascarillas en las escuelas.

“Hay algunas escuelas [que] no usaron mascarillas, otras sí”, dijo. “Los resultados no fueron significativamente diferentes”.

El gobernador sugirió que serán los padres quienes “equipen a sus hijos para que vayan a la escuela como quieran” y prometió que el estado “no restringiría eso”.

En una conferencia de prensa sobre una nueva iniciativa de Lectura, DeSantis dijo que “por ahora” no hay distritos escolares en la Florida que planeen exigir que los estudiantes o profesores no vacunados usen mascarillas. Pero si ha hay y “una campaña desde Washington para tratar de cambiar eso”, ha hablado con el presidente de la Cámara de Representantes, Chris Sprowls, y acordaron que si necesitan citar a los legisladores de nuevo a una sesión especial “para hacer algo desde la perspectiva legislativa, él está dispuesto a hacerlo”.

“Al final tenemos que empezar a poner a nuestros niños primero”, dijo DeSantis. “Tenemos que velar por su educación. ¿Es realmente cómodo? ¿Es realmente saludable para ellos estar amordazados y que su respiración se vea obstruida todo el día en la escuela? No creo que lo sea”.

la escuelas públicas de Miami-Dade informaron el jueves que no tienen planes de cambiar su decisión de permitir que las mascarillas sean opciones este curso escolar.

“El distrito seguirá monitoreando las situación y el índice de vacunación en Miami-Dade, la información disponible, incluidas las políticas del Departamento de Salud de la Florida, y consultaremos con médicos y expertos en salud pública para to asegurar que nuestros protocolos encajan con sus recomendaciones y son apropiados para nuestras comunidades y circunstancias”, dijo Jackie Calzadilla, portavoz del distrito escolar.

Ante el aumento de las infecciones por COVID-19 en todo el país, ocho estados han prohibido el uso obligatorio de mascarillas y nueve lo exigen.

Los médicos dicen que las mascarillas son efectivas

La Florida representa ahora uno de cada cinco de todos los nuevos casos de COVID-19 en Estados Unidos, pero el gobernador desestimó el lunes las preocupaciones por el aumento, calificando el repunte de casos de un patrón “estacional” y pronosticó que los casos comenzarían a disminuir en agosto.

Esa conclusión es “incorrecta”, dijeron varios médicos de la Florida del Comité para la Protección de la Salud en una conferencia de prensa el jueves. Instaron al gobernador a trabajar más para animar a sus partidarios a vacunarse y promover las mascarillas y el distanciamiento social.

El mismo día en que DeSantis lo calificó de un patrón “estacional”, “el UF Hospital en Jacksonville rompió su récord de la mayor cantidad de pacientes con COVID-19 hospitalizados allí”, dijo el Dr. Frederick Southwick, especialista en enfermedades infecciosas en Gainesville y miembro del Comité para Proteger el Cuidado de la Salud. “En UF Health en Gainesville y Jacksonville, ahora estamos viendo pacientes hospitalizados que son más jóvenes y están más enfermos”.

Dijo que con la variante Delta, que es aproximadamente tres veces más infecciosa que la cepa original y que se está “extendiendo como un incendio forestal, amenazando vidas y con abrumar una vez más a nuestros hospitales”, el estado debería reinstituir “medidas de control de infecciones”.

La Dra. Mona Mangat, inmunóloga de St. Petersburg y miembro de la junta directiva del Comité para la Protección de la Atención Sanitaria, dijo que “las vacunas son muy eficaces contra la variante Delta, que es mucho más contagiosa” pero, añadió: “también sabíamos que las mascarillas y el distanciamiento social son eficaces para prevenir la propagación del virus, y DeSantis decidió ignorar en gran medida la ciencia sobre estas sencillas herramientas”.

La Legislatura aprobó este año una ley que prohíbe a los gobiernos locales imponer precauciones contra el COVID y el gobernador ha demandado a los CDC por su regla que exige a los cruceros que operan desde los puertos de la Florida que se adhieran a ciertos protocolos contra el COVID. También emitió una orden que prohíbe a los negocios de la Florida exigir a los clientes que muestren un comprobante de que se han vacunado contra el COVID-19.

DeSantis dijo que haría cumplir la prohibición de los mandatos de los gobiernos locales y enfatizó que las vacunas son la forma preferida de prevenir el virus.

“Si alguien está pidiendo confinamientos, no se va a hacer eso en la Florida”, dijo. “Voy a proteger el sustento de la gente. Voy a proteger el derecho de los niños a ir a la escuela. Voy a proteger el derecho de la gente a operar sus pequeños negocios.

“Tenemos una situación en la que hay tres vacunas que han estado ampliamente disponibles durante meses y la gente tiene que tomar decisiones sobre lo que más les conviene”, dijo. “Pero que el gobierno confine o restrinja a alguien es totalmente inaceptable, y es fácil para algún médico abogar por eso, porque no lo afecta”.

DeSantis se mostró a la defensiva sobre su decisión de promover la vacunación el miércoles en respuesta a las preguntas sobre el aumento de los casos de COVID-19 en la Florida.

“Es interesante, yo había mencionado esos datos favorables [de la vacuna] y la gente estaba como, ‘Oh, es la primera vez que menciona eso’‘, dijo. “Yo decía: ‘¿Estabas dormido en diciembre, enero, febrero, marzo, cuando estaba recorriendo cada rincón del estado? Me presenté en residencias de ancianos. Me presenté en hospitales. Me presenté en comunidades de ancianos. Me presenté en farmacias y fui criticado por hacerlo por mucha gente por cualquier razón, razones falsas.

“Pero nadie se inclinó por esto porque tenemos una población muy anciana. Y queríamos ser capaces de proporcionarles acceso, pero al mismo tiempo, nunca hemos tenido ningún mandato en el estado de la Florida y no tendremos ningún mandato en el estado de la Florida”.

DeSantis también mantuvo su enfoque en la prevención de las hospitalizaciones y se alejó de cualquier conversación sobre las consecuencias a largo plazo de las infecciones de COVID en las personas que sobreviven.

Alex Roarty, reportero de McClatchyDC, contribuyó a este artículo.