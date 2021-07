Trato de decidir cuándo jubilarme, ¿me ayuda el Seguro Social?

María del Carmen Ortega evolvingservices.com

Estoy tratando de decidir cuándo jubilarme. ¿Puede ayudar el Seguro Social?

J. Mederos, Hialeah

Decidir cuándo jubilarse es una elección personal y debe considerar una serie de factores, pero ciertamente podemos ayudarlo. Primero, tómese unos minutos y abra una cuenta de my Social Security en www.ssa.gov/myaccount Con una cuenta de my Social Security, puede acceder a su estado de cuenta del Seguro Social y calcular sus beneficios de jubilación a los 62 años, a su plena edad de jubilación y a los 70 años. Además, tenemos varias calculadoras en línea que pueden ayudarlo a decidir cuándo jubilarse. Nuestro Estimador de jubilación ofrece estimaciones basadas en su historial de ingresos reales del Seguro Social. Puede usar el Estimador de jubilación si:

• Actualmente tiene suficientes créditos del Seguro Social para calificar para los beneficios y

• Usted en la actualidad no recibe beneficios mensuales en su propio registro de Seguro Social. Tampoco tiene 62 años o más y recibe beneficios mensuales en otro registro del Seguro Social. Tampoco es elegible para una pensión basada en el trabajo no cubierto por el Seguro Social.

Puede encontrar nuestro Estimador de jubilación en www.ssa.gov/estimator. También disponibles en www.ssa.gov/planners/benefitcalculators.htm hay varias otras calculadoras que mostrarán sus beneficios de jubilación, así como estimaciones de su discapacidad y beneficios de sobrevivientes si queda discapacitado o muere. Es posible que desee leer o escuchar nuestra publicación, Cuándo comenzar a recibir beneficios de jubilación, en www.ssa.gov/pubs.

Solicité una tarjeta de Seguro Social de reemplazo la semana pasada, pero aún no la he recibido. ¿Cuándo debo esperar recibir mi nueva tarjeta?

V. Malone, West Palm Beach

Por lo general, recibirá su tarjeta de reemplazo en aproximadamente 10 a 14 días. Trabajamos arduamente para protegerlo, prevenir el robo de identidad y garantizar la integridad de su número de Seguro Social. Para ello, tenemos que verificar los documentos que presente como prueba de identidad. En algunos casos, debemos verificar los documentos antes de poder emitir la tarjeta. Para obtener más información sobre su tarjeta y número de Seguro Social, visite www.ssa.gov/ssnumber.

Tengo 57 años y recibo beneficios por discapacidad del Seguro Social. ¿Puedo seguir recibiendo mis beneficios de jubilación regulares del Seguro Social cuando alcance la plena edad de jubilación?

S. St. Armand, Miami

Si todavía recibe beneficios por discapacidad del Seguro Social cuando cumpla su plena edad de jubilación, en ese momento lo cambiaremos automáticamente de los beneficios por discapacidad a los beneficios por jubilación. La cantidad de dinero seguirá siendo la misma. Para obtener más información sobre los beneficios por discapacidad, visite www.ssa.gov/benefits/disability.

Sé que necesita tener recursos limitados para recibir la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). Pero, ¿qué se considera un recurso?

M. Pérez, Kendall

Los recursos son cosas que posee y que puede utilizar como apoyo. Incluyen efectivo, bienes raíces, pertenencias personales, cuentas bancarias, acciones y bonos. Para ser elegible para SSI, una persona no debe tener más de $2,000 en recursos contables. Una pareja casada no debe tener más de $ 3,000 en recursos contables. Si posee recursos por encima del límite de SSI, es posible que pueda obtener beneficios de SSI mientras intenta vender los recursos. No todos sus recursos cuentan para el límite de recursos de SSI. Por ejemplo:

• La casa en la que vive y la tierra en la que se encuentra no cuentan.

• Sus efectos personales y enseres domésticos no cuentan.

• Es posible que las pólizas de seguro de vida no cuenten, según su valor.

• Su automóvil generalmente no cuenta.

• Los lotes de entierro para usted y los miembros de su familia inmediata no cuentan.

• Es posible que no se incluyan hasta $1,500 en fondos de entierro para usted y hasta $1,500 en fondos de entierro para su cónyuge.

• Si es ciego o tiene una discapacidad, es posible que algunos artículos no cuenten si planea usarlos para trabajar o para obtener ingresos adicionales.

También puede leer nuestro material sobre “recursos” en el folleto Entendiendo SSI en www.ssa.gov/ssi/text-understanding-ssi.htm.