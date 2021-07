Los rescatistas abandonan el sitio del derrumbe del edificio de Surfside tras un mes de búsqueda

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

El viernes, el Condado Miami-Dade anunció que los rescatistas que han estado trabajando en el lugar del colapso del edificio en Surfside desde la noche de la tragedia, pondrán en manos de la policía de Miami-Dade lo que queda de las labores de búsqueda.

Equipos de búsqueda y rescate de varios departamentos del sur de la Florida han estado movilizados desde hace un mes tras el derrumbe de las Torres Champlain en Surfside, en las primeras horas del 24 de junio. Dos equipos de búsqueda y rescate ya fueron enviados a casa, según CBS4, asociado noticioso del Miami Herald.

Ahora, con todos los escombros del desplome del edificio relocalizados, la búsqueda de restos humanos y de pertenencias personales entre toneladas de concreto y acero estará a cargo de la policía del condado.

“Los hombres y mujeres del Departamento de Rescates de Miami-Dade corrieron al sitio del edificio que colapsó en la madrugada del 24 de junio, y no han parado desde entonces”, dijo en una declaración la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava. “Son verdaderos superhéroes que no han dudado ni un instante en servir a esta comunidad después de este desastre sin precedentes, no solo al frente de las labores de búsqueda y rescate, sino también con el cuidado y compasión que le han demostrado a todas las familias, haciendo todo lo que han podido para darle cierta conclusión al dolor de los que han perdido a sus seres queridos”.

Hasta ahora, las autoridades han identificado a 97 personas que perecieron en la catástrofe, pero creen que aún hay una víctima más que murió en el desastre y sigue sin encontrarse.

El lugar del derrumbe, en el 8777 Collins Avenue quedó despejado esta semana luego que los trabajadores pasaron semanas llenando camiones con todo tipo de escombros que llevaban a un sitio cerca del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), donde los socorristas siguen buscando restos humanos entre la montaña de desechos.

La policía de Miami-Dade continúa registrando entre los escombros, que se han amontonado en una pila más pequeña para que los perros sigan buscando restos.

“Estamos también muy agradecidos al Departamento de Policía del Condado Miami-Dade, a cuyo cargo ha estado la investigación desde el inicio, y actualmente continúa con el arduo trabajo de buscar restos entre millones de libras de escombros”, agregó Levine Cava.

Traducción de Jorge Posada