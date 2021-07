Un mes después del derrumbe de Surfside, una familia sigue esperando. ‘Es demasiado’

Estelle Hedaya (izquierda) y su amiga Mindy Beth Silverman.

Y al final quedó una.

Una distinción dudosa, pero que la familia de Estelle Hedaya enfrentra después que los equipos de rescate anunciaron un cambio de operaciones el viernes en Surfside, donde colapsaron las torres Champlain Towers South. El lugar fue que fue despejado esta semana y los escombros trasladados a un lugar cerca del Aeropuerto Internacional de Miami.

Allí es donde la Policía de Miami-Dade seguirá buscando restos humanos y objetos personales entre las toneladas de escombros.

Hasta el momento las autoridades han identificado a 97 personas fallecidas en el derrumbe. Creen que hay una víctima más en paradero desconocido.

Ikey Hedaya declaró a CBS4 News, aliado noticioso del Miami Herald, que esa persona es su hermana Estelle Hedaya, una exitosa empresaria de 54 años, bloguera y mujer de fe.

“Esto de esperar es duro, ya pasó un mes, es demasiado para mis padres”, dijo Ikey a CBS4.

Familia espera respuestas

Ikey Hedaya llegó inicialmente de Brooklyn para visitar el lugar tres días después del derrumbe para dar el ADN que pudiera ayudar a identificar a su hermana. En esa visita, la parte del edificio que no había caído todavía se asomaba sobre el campo de escombros que había debajo, repleto de equipos de rescate que trabajaban las 24 horas del día en una misión de búsqueda y rescate que, lamentablemente, se convirtió en una de recuperación e identificación.

Otra imagen de pesadilla.

La sala y el balcón de la Unidad 604 de su hermana “seguían inquietantemente intactos”, informó la NBC6.

Uno solo puede imaginar los pensamientos agónicos que sintieron los seres queridos de Estelle Hedaya.

¿Dónde estaba? ¿Dónde está Estelle ahora?

“No puedo creer que Estelle esté ahí en algún lugar, y no quería pensar en eso”, dijo a la emisora a principios de semana, después de regresar a Surfside con un amigo cercano, un rabino, para rezar.

Apoyándose en la fe

Ikey declaró a CBS4 que su fe le ha dado algo de consuelo porque la familia Hedaya es la última en recibir noticias sobre el cierre.

“En realidad no es difícil, lo hace incluso mejor, lo creas o no, porque significa que Dios la eligió”, dijo a CBS4. “Sé que mi hermana está en el lugar correcto ahora. Se fue a la cima, estaremos bien, y su alma irá hacia arriba”.

Todos querían a Cha-Cha

Estelle Hedaya, la mayor de tres hermanos, llegó al sur de la Florida desde Brooklyn en 2015 para trabajar como directora de operaciones de Continental Buying Group y Preferred Jewelers International, lo que le llevó a viajar por todo el mundo.

No podía ser mejor. Le encantaba viajar y colgar fotos y los mensajes motivadores en su blog de comida y viajes Follow the Toes.

Siempre en movimiento. Siempre en pie. Sus amigos la llamaban Stella y a veces Cha-Cha porque le encantaba bailar.

Parecía que todo el mundo adoraba esta Cha-Cha, también, por la forma en que Hedaya alegraba el espíritu de su sur de la Florida de adopción.

¿El subtítulo del blog de Hedaya? “¡Aún no he estado allí, pero está en mi lista de deseos!”

“Si había algo divertido que hacer, ella era la primera en la fila. Simplemente, era ella”, dijo su amiga íntima Mindy Beth Silverman al Miami Herald al inicio de la búsqueda.

Ayudando a los demás

Y si había una forma de ayudar a los demás, Hedaya también estaba en ello.

Su última entrada de blog relataba su larga lucha contra el sobrepeso y su éxito en alcanzar un estilo de vida sostenible y saludable a través del trabajo duro y la inteligencia. Quería que los demás supieran lo que había aprendido.

“Los que tienen problemas de peso y todavía no ven solución, no se desesperen”, escribió. “A mí me costó más de 50 años y estoy aquí para ayudar a ahorrar a muchos el tiempo y el esfuerzo compartiendo lo que he aprendido a lo largo de mi viaje hacia la salud”.

¿Y qué fue eso?

“Niégate a las dietas. Las dietas NO funcionan. Debes adaptar un plan de alimentación que sea sostenible para la VIDA, no los pocos meses que necesitas para bajar el peso deseado”, escribió Hedaya.

Los amigos de Hedaya respondieron de la misma manera a sus mensajes y ejemplos de afirmación de la vida.

“Desde que éramos veinteañeras hasta hoy, Estelle y yo hemos visto de todo”, publicó una de estas amigas, Michele Yedid, el miércoles en una nueva página de grupo de Facebook, Estelle Hedaya Remembered.

“Nos hemos reído (¡un montón!), hemos llorado (un poco) y siempre hemos tenido mucho que decir”, continuó Yedid. “Fue una gran parte de mí, una brújula moral, alguien que se mantuvo realista y que nunca rehuyó un reto. Nos pusimos sanas y fuertes al mismo tiempo y nos encantaba hablar de nuestro viaje juntas. Me mantenía con los pies en la tierra al tiempo que me levantaba y me hacía sentir que podía conquistar el mundo, ¡una combinación muy rara! Era una mujer muy empoderada y le encantaba hacer que los demás sintieran lo mismo”.

Lo que dice la ley judía

A CNN, Ikey añadió: “Creo firmemente que Dios la ayudó a llegar a su mejor momento en la vida y luego decidió que lo mejor era que estuviera en la cima. Lo único que lamento es no haberle dicho lo mucho que la respetaba y lo mucho que admiraba que siguiera mejorando sin importar lo que la vida le deparara. Nunca pensé que habría un día en que yo estaría aquí y ella no”.

Todavía hay un reto más. La ley judía ordena que para celebrar un funeral y sentarse en la shivá, el cuerpo debe estar a la vista.

Así que la espera y los rezos continúan. Así como el amor.