Programa para ayudar a niños con daños cerebrales está en manos de poderoso político

Jimmy Patronis, quien como director de Finanzas estatal supervisa a la Asociación de Compensación por Lesiones Neurológicas (NICA), anunció una auditoría del programa tras una serie de artículos de investigación del Miami Herald y de ProPublica. AP

Ahora que la Legislatura y el gobernador de la Florida han adoptado medidas para revisar un programa de la Florida que atiende a familias con niños con daños cerebrales, su futuro pudiera depender de que un miembro del gabinete estatal cumpla su promesa de hacer que el programa responda a los padres de niños discapacitados.

El jefe estatal de Finanzas, Jimmy Patronis, cuya oficina supervisa la Asociación de Compensación por Lesiones Neurológicas Relacionadas con el Nacimiento (NICA) inició una auditoría y una investigación del programa después que el Miami Herald y la organización periodística sin ánimo de lucro ProPublica publicaran una serie de artículos este año que mostraba cómo la NICA había acumulado casi $1,500 millones en activos mientras negaba con frecuencia la atención a los niños a los que debe prestar servicios.

Se espera que Patronis, quien exigió que la NICA “mejorara su trabajo” el día en que la serie comenzó a publicarse, designe al menos a cinco miembros de la junta para supervisar el programa: tres para reemplazar a miembros que renunciaron el mes pasado y dos nuevos autorizados por una ley aprobada en el período de sesiones legislativo más reciente.

“Para un funcionario público, es una verdadera oportunidad de tener un impacto real en un sentido positivo para las personas a las que este programa debe beneficiar”, dijo Pat Wear, ex jefe del Florida Advocacy Center for Persons with Disabilities, quien como comisionado de salud mental de Kentucky supervisó el Fondo Fiduciario para Lesiones Cerebrales Traumáticas de ese estado. “Puede hacer grandes cosas nombrando a personas que tengan conocimiento de las tremendas necesidades de estas familias”.

Pero Patronis, dijo Wear, se enfrenta a una decisión: “puede servir al sistema, o puede servir a la gente”.

El martes, Patronis anunció su primer nombramiento para la junta, y la medida sugiere que quizás esté escuchando a los activistas de la discapacidad como Wear. Añadió a Jim DeBeaugrine, quien supervisó la Agencia Estatal para Discapacitados antes de convertirse en consultor y cabildero. Recientemente DeBeaugrine fungió como director ejecutivo interino de Arc of Florida, un grupo activista para personas con discapacidades intelectuales y de desarrollo.

En una entrevista con el Herald el miércoles, DeBeaugrine dijo que anticipa que la junta de la NICA sufrirá cambios significativos, tanto en su composición como en su orientación hacia los niños y las familias que dependen del programa.

“Voy a entrar en esto con una mirada crítica para cambiar el enfoque de esta organización”, dijo DeBeaugrine. “Hay que poner sobre la mesa todo lo relacionado con su funcionamiento. Si no pensara eso, probablemente no aceptaría el encargo”.

Y añadió: “Tenemos la oportunidad hacer algunos cambios fundamentales en la forma en que la organización interactúa con las familias a las que atiende”.

La dirigente de un grupo activista con sede en Tallahassee elogió el nombramiento, diciendo que DeBeaugrine se centrará acertadamente en las necesidades de los niños y sus familias.

“Tiene un firme sentido del bien y del mal”, dijo Lori Fahey, presidenta de The Family Cafe, sobre DeBeaugrine, quien es el presidente de su junta directiva. “Sus prioridades están son ofrecer lo mejor para los discapacitados sus familias”. The Family Cafe ofrece información y oportunidades de establecer contactos para las personas con discapacidad y sus familias, y aboga por una mejor atención y servicios.

DeBeaugrine, dijo Fahey, ha sido voluntario en los Juegos Olímpicos Especiales, así como en otros grupos de servicio. Durante muchos años también ha cuidado de su cuñado, que es discapacitado. “Por encima de todo”, dijo, “es un miembro de la familia”.

Los legisladores de la Florida crearon la NICA en 1988 para blindar a los obstetras —que alegaban que sus primas por negligencia se habían vuelto prohibitivas— de las consecuencias de un nacimiento trágico que provocara daños cerebrales graves y de por vida. En la mayoría de los casos, los padres no pueden demandar al médico que atendió el parto ni al hospital donde nació su hijo. A cambio, la NICA promete proporcionar todos los cuidados “médicamente necesarios” y “razonables”.

La serie del Herald detalló cómo la NICA ganaba más con sus inversiones que lo que gastaba en niños con discapacidades profundas a los que se privaba de servicios de forma rutinaria, como medicamentos, terapia, servicios de enfermería a domicilio y equipos como sillas de ruedas.

A las pocas semanas de la publicación, los legisladores de la Florida modificaron el estatuto que rige el programa, exigiendo a los administradores que dejaran de retrasar y denegar la atención, y haciendo que la NICA respondiera mejor a las necesidades de los padres y familiares.

Entre otras cosas, la nueva ley dice que la NICA debe cubrir hasta $10,000 al año en atención a la salud mental de los familiares de las personas incluidas en el programa, gastar hasta $100,000 para hacer accesibles los hogares de las familias para sillas de ruedas y equipos médicos, y facilitar a las familias la obtención y el pago de la atención. La ley también crea una vía de apelación cuando se deniega el tratamiento o la terapia.

Es una revisión casi completa para una agencia que ha operado muy lejos de la atención pública durante 33 años, a veces enfureciendo a los padres que luchan por criar niños con necesidades extraordinarias.

El gobernador Ron DeSantis firmó la medida el 21 de junio y entró en vigor inmediatamente. Ahora que el estatuto detalla cómo la NICA debe dar prioridad a la salud y el interés superior de los niños en el programa, le corresponde a la junta directiva establecer el tono para los veteranos administradores y gestores de casos del programa.

Pero la junta, históricamente dominada por ejecutivos de seguros y de atención de salud, no está en funciones en este momento.

La legislación limita la permanencia de los miembros no remunerados del consejo a “no más de seis años consecutivos”. La disposición afecta a cuatro miembros del consejo. Tres de los cuatro dimitieron en junio, dejando al consejo sin quórum y obligando a cancelar una reunión el mes pasado.

Cubrir al menos cinco puestos de la junta supone para Patronis la oportunidad de dar forma al programa en los próximos años.

Incluso con sus $1,500 millones en activos, la NICA se ha mantenido como uno de los programas más oscuros en el gobierno estatal, aunque ciertamente no libre de la política y la influencia. El programa ha pagado casi $900,000 a cabilderos desde 2011 y casi $200,000 a una empresa de relaciones públicas desde 2020.

La política sigue siendo parte del proceso de decidir quién prestará servicio en una junta modificada como parte de los esfuerzos de reforma de la Legislatura. Un formulario de solicitud que la oficina de Patronis creó para los padres de la NICA que quieren pertenecer la directiva de la organización incluye: “afiliación partidista” y “nombres de organizaciones cívicas, profesionales o políticas a las que pertenece”.

En una entrevista con el Herald, Patronis describió esas preguntas como “de patrón”, parte de la “solicitud estándar de nombramientos” de su departamento.

Las preguntas sobre la afiliación política, dijo Patronis, a veces son necesarias, ya que muchas agencias y comisiones exigen que sus juntas incluyan miembros de ambos partidos políticos. “A veces es un requisito legal tener una comisión bipartidista”, dijo Patronis.

Aunque la nueva legislación limita en gran medida la discreción de la directora ejecutiva de la NICA, Kenney Shipley, para negar la atención y los servicios a las familias cubiertas, el programa no ha visto un cambio tan significativo en la gobernanza en su historia. En el proceso de llenar los dos puestos de la junta de nueva creación —uno que será ocupado por un padre o madre de la NICA y otro por un activista de los niños con discapacidades, que tiene ahora DeBeaugrine— además de las tres vacantes, Patronis puede transformar efectivamente la supervisión del programa.

Para algunos padres, un cambio en la gestión y la cultura de la NICA es clave para cualquier reforma significativa, y eso comienza con el tono en la parte superior.

“Un cambio en el liderazgo y la gobernanza es la única opción”, dijo Michelle Pérez, madre de un niño de 1 año en la zona de Orlando que pertenece al programa.

“Espero que [Patronis] designe a miembros de la junta calificados e imparciales con ambas partes”, añadió. Las familias atendidas por el programa “necesitan un director que abogue por ellas también”.

La NICA no respondió a una solicitud de declaraciones.

En su búsqueda de la reelección para un segundo mandato, Patronis enfrenta la que quizá sea la tarea más difícil de su carrera política.

Hijo de una prominente familia de Panama City, Patronis dirigía el restaurante de mariscos de su familia cuando los límites de mandato dejaron vacante el escaño del entonces presidente de la Cámara Baja, Allan Bense, en 2006. Patronis se postuló para el escaño y lo ganó, y fue reelegido tres veces antes que se limitara su mandato. Su temprano apoyo a un ejecutivo hospitalario poco conocido, su viejo amigo Rick Scott, para gobernador fue recompensado en 2015 con un nombramiento en la Comisión de Servicios Públicos.

Scott impulsó su carrera de nuevo en junio de 2017 al nombrar a Patronis —quien ha dicho que Scott es su mentor— para completar el mandato de Jeff Atwater, quien dimitió como director financiero para aceptar un cargo similar en la Florida Atlantic University de Boca Ratón. Patronis venció a su oponente demócrata, Jeremy Ring, empresario de Broward, en las elecciones de 2018.

Como jefe de Finanzas del estado, la oficina de Patronis supervisa a la NICA, pero antes no la consideraba una prioridad. En enero de 2019, poco después de la elección de Patronis, la madre de una joven con discapacidades físicas severas cuya atención médica la cubre la NICA pidió a Patronis en un correo electrónico que “tome nota y, con suerte, tome medidas” para reformar el programa.

Patricia Parrish, de Titusville, cuya hija Delaina tiene ahora 23 años, dijo a Patronis que los administradores de la NICA mostraban favoritismo hacia algunas familias, no informaban a los padres de los beneficios a los que tenían derecho, no actualizaron durante años las directrices escritas —cuando las había— y carecían de transparencia.

“Nuestra única opción para CUALQUIER queja, por grande o pequeña que sea, es [apelar a un juez administrativo], lo cual es una exigencia onerosa y excesiva para un padre cuyo trabajo es cuidar a un discapacitado grave”, escribió Parrish.

Y añadió: “No creo que la intención original de la NICA fuera alienar y agobiar a las familias que mejor conocen las necesidades de sus hijos”.

Parrish, cuyo esposo, Jesse J. Parrish III, ha solicitado formar parte de la junta, dijo al Herald que Patronis nunca respondió.

El día que se publicó la serie, Patronis prometió en una declaración “hacer algo bueno en nombre de estas familias”. Inició una auditoría de las finanzas, los gastos y las inversiones de la NICA, y anunció una investigación separada por parte de la defensora del Consumidor de su oficina, Tasha Carter.

“La NICA tiene que hacer un mejor trabajo”, escribió Patronis en el comunicado. “No puedo imaginar ni entender lo difícil que es para las familias de los niños con lesiones neurológicas, pero tenemos que encontrar una manera de facilitarles las cosas”.

Y añadió: “Este programa tiene que tratar a estos niños con amabilidad en vez de si como si fueran un lastre para los accionistas”.

Los días 3 y 4 de junio, tres de los cinco miembros de la junta directiva de la NICA presentaron su dimisión: Robert E. White Jr., director de Operaciones de la aseguradora contra negligencia médica The Doctors Company; el Dr. Steven Dukes, obstetra que está cubierto por la NICA, y Bryan Anderson, vicepresidente de Relaciones Gubernamentales del gigante hospitalario HCA Healthcare.

Todos habían prestado servicio más de seis años consecutivos. Ninguno de los tres respondió a un correo electrónico del Herald.

Eso dejó al Dr. Samuel Wolf, obstetra cubierto por la NICA y quien integra la junta desde 2020, y a Charles Lydecker, director ejecutivo de la Foundation Risk Partners, quien integra la directiva desde septiembre de 2008. Lydecker no solo ha prestado servicio más de seis años consecutivos, sino que su permanencia parece estar en peligro por otra razón: la nueva ley prohíbe explícitamente a cualquier representante de “una aseguradora de accidentes” ocupar el puesto de “ciudadano” de la junta, que ahora ocupa Lydecker.

Lydecker no respondió a llamadas telefónicas ni a un correo electrónico del Miami Herald.

Lydecker, veterano ejecutivo de seguros, ha participado activamente en organizaciones cívicas de la Florida desde que se trasladó a la zona de Daytona Beach en los años 1990. Fue nombrado miembro de la junta directiva de la NICA en septiembre de 2008.

Charles Lydecker, ejecutivo de seguros de salud y presidente de la junta directiva de la NICA, no ha presentado su dimisión, aunque ha prestado sus servicios mucho más allá del límite recientemente establecido de seis años consecutivos.

Lydecker, de 57 años, es director general de una correduría de seguros que fundó en 2017 tras una amarga ruptura con su antiguo empleador, Brown & Brown, una agencia nacional de seguros con sede en Daytona Beach.

Es un ejemplo de cómo el dinero, la política y el servicio público se entrelazan. Donante frecuente de candidatos y causas políticas, ha dado más de $100,000 a republicanos y demócratas desde 1997.

El 30 de abril, un día después que los legisladores aprobaron la ley de reforma de la NICA, Lydecker contribuyó $1,000 a la campaña de reelección de Patronis; cuatro ejecutivos de su agencia de seguros Foundation Risk Partners añadieron otros $4,000 ese día.

Anteriormente, el 5 de abril, Lydecker donó $25,000 a un comité de acción política, Treasure Florida, que está afiliado con Patronis. Durante el ciclo electoral de 2018, Foundation Risk Partners donó $30,000 a Patronis.

Desde febrero de 2018, Lydecker ha donado $38,000 a las campañas para elegir a DeSantis, quien designó a Lydecker a la Junta de Gobernadores del Sistema Universitario Estatal en junio de 2019.

Lydecker vive en Ormond Beach, en el centro de la Florida, y formó parte del equipo de recaudación de fondos de la campaña de DeSantis para gobernador en 2018.

También es vicepresidente de Halifax Health System Foundation, una subsidiaria de recaudación de fondos de Halifax Health, la red de hospitales financiada por los contribuyentes en Daytona Beach. Halifax Health ha sido objeto de más de una docena de peticiones de cobertura de la NICA, lo que sugiere que el hospital tiene interés en asegurar que los pacientes sean compensados por el programa.

Frank Collins, portavoz de Patronis, declinó el viernes discutir si Lydecker desea permanecer en la junta o si Patronis tratará de sacarlo. Cuando se le preguntó si las contribuciones de Lydecker y su empresa a las campañas pudieran influir en esas decisiones, Collins dijo: “En lo absoluto”.

“El proceso de nombramientos está en marcha”, dijo Collins.

Como presidente de la NICA y miembro más antiguo de la junta, Lydecker es uno de los últimos líderes en pie.

A algunos padres les gustaría cambiar eso.

Michelle Pérez, la madre del NICA en el área de Orlando que presiona para que se cambie el liderazgo, ha estado presionando a Patronis para que suspenda a Lydecker y a otros miembros de la junta mientras la investigación del director financiero sobre el programa sigue adelante.

En correos electrónicos enviados tanto a Patronis como a dos legisladores locales poco después de comenzar la serie del Herald, Pérez escribió: “Me preocupa mucho que la señora Kenney Shipley y los miembros de la junta no estén de baja administrativa mientras se lleva a cabo la investigación”.

En una reciente entrevista con el Herald, Pérez cuestionó cómo Patronis puede reformar la NICA mientras acepta dinero de campaña de un presidente de la junta que prestó servicio durante casi 13 años. “¿Cómo va a arreglar la NICA así?”, preguntó. “¿Cómo puede arreglar la NICA mientras está recibiendo su dinero?”

Jace Pérez nació el 26 de julio de 2019.

Jace Pérez, cuya madre está luchando por cambios en el liderazgo del programa de la NICA de la Florida. Courtesy of the Perez family

Michelle Pérez dijo que un hematoma al nacer comprimió la médula espinal de su hijo, lo que le provocó daños neurológicos permanentes. Jace no puede caminar ni hablar, y tiene deterioro cognitivo, aunque ella no cree que sea grave. Pérez dijo que los médicos agravaron el estado de su hijo al dar el alta al recién nacido con demasiada rapidez y al no explicarle los riesgos que se enfrentaba.

Cuando aceptó la oferta de la NICA de incluir a Jace en el programa, Pérez dijo que se vio obligada a renunciar a cualquier posibilidad de saber exactamente qué había salido mal y a cualquier oportunidad de pedir cuentas a alguien.

“Nos dijeron que lo que fuera médicamente necesario lo tendría”, dijo Pérez. “Pero llevamos un año intentando conseguir una silla de ruedas”.

Debido a que Jace es muy joven, dijo Pérez, tanto el Medicaid como la aseguradora privada del niño rechazaron su solicitud de una silla de ruedas, aunque tanto el pediatra como el fisioterapeuta de Jace dijeron que la necesitaba. Jace es tan flácido físicamente que se desploma en su cochecito y su médico teme que esto le provoque escoliosis, un grave riesgo para los niños jóvenes en su estado.

“Se señalaban unos a otros”, dijo. “Nos daban largas”.

Después de leer los artículos en el Herald, dijo Pérez, se puso en contacto con el defensor del consumidor en la oficina de Patronis, quien llamó a la NICA en su nombre. Dijo que la NICA acordó entonces pagar la silla de ruedas, que deben entregarle en aproximadamente un mes.