¿Qué pasará en Miami cuando termine la moratoria de los desalojos?

A medida que se acerca inexorable el final de la moratoria nacional de desalojos, los activistas de la vivienda se preparan para los desalojos en todo Miami-Dade, especialmente de inquilinos de bajos ingresos sin los medios para pagar el alquiler atrasado que adeudan.

La moratoria, que entró en vigor el 4 de septiembre y ha sido prorrogada varias veces desde entonces, pero expira el sábado, tenía por fin proteger a los inquilinos que ganan $99,000 o menos al año de ser desalojados debido a la pérdida de ingresos u otras dificultades relacionadas con el COVID.

Pero cuando el programa de los CDC finalice, salvo una prórroga de última hora debido a la nueva ola de COVID en todo Estados Unidos, 188,000 inquilinos “gravemente abrumados” de Miami-Dade que ya pagaban más de la mitad de sus ingresos en alquiler serán especialmente vulnerables al desahucio, según el Dr. Ned Murray, director adjunto del Centro Metropolitano de la Universidad Internacional de Florida (FIU).

“Los desalojos ya eran elevados antes de la pandemia, pero con el fin de la moratoria nos enfrentamos a una avalancha de desahucios porque muchos no solo no están en condiciones de pagar el alquiler de ese menos, ni tampoco el atrasado”, dijo.

En todo el país, más de 11 millones de inquilinos con atraso en el pago del alquiler pudieran enfrentar un rápido desahucio, según el Center on Budget Policy and Priorities.

Y aunque el gobierno federal ha destinado $46,000 millones a ayuda en asistencia para el pago del alquiler y la hipoteca para personas afectadas por la pandemia, los estados han tardado en crear los mecanismos adecuados para distribuir esos fondos a los necesitados.

“Si la moratoria termina habrá un gran aumento de los desalojos y los propietarios tendrán que acudir a los tribunales”, dijo Armando Alfonso, abogado de Miami que representa a propietarios e inquilinos en casos de desalojo. “Los tribunales del condado se van desbordar. Muchos propietarios que se han puesto en contacto conmigo dicen que han estado aplazando el desalojo de los inquilinos que no pagan. En el momento en que eso venza, va a ser una batalla campal”.

Debido a que la moratoria de los CDC solo protege a los inquilinos que han entregado a los propietarios un formulario especial en que declaran a pérdida de ingresos o las dificultades debidas a la pandemia, los desalojos han continuado durante el último año afectando a los que no hicieron ese papeleo.

Desalojos en curso

Desde el 1 de septiembre de 2020 hasta el 1 de julio de 2021 se han presentado un total de 9,983 demandas de desalojo en Miami-Dade, según la Secretaría de los Tribunales de Miami-Dade. Durante ese mismo periodo, también se han emitido un total de 4,409 órdenes de posesión, el paso final en el proceso de desalojo que da a los inquilinos 24 horas para desalojar las instalaciones.

Pero los expertos afirman que estas cifras se dispararán una vez que finalice la moratoria, y la amenaza inminente asusta a las personas que hasta ahora han estado protegidas por la orden de los CDC.

James Watley, de 74 años, paga $768 al mes por su apartamento de una habitación en New Arena Apartments, en el extremo norte de Overtown, donde vive desde hace cuatro años. Watley, veterano militar, se las arregla con su cheque mensual de la Seguridad Social de $1,200, más una pensión mensual de $748 del Hospital Jackson Memorial, donde fue supervisor de seguridad 10 años.

Pero una disputa con la administración del edificio por unas fugas en el inodoro y la bañera, que generaron una factura de agua de $521 que Watley paga por su cuenta ha dado lugar a siete notificaciones de tres días —el primer paso en el proceso de desahucio— que han sido colocadas en su puerta principal todos los meses desde enero.

Hasta ahora, Watley ha estado protegido del desalojo por la moratoria, porque New Arena recibe créditos fiscales para viviendas dirigidas a personas de bajos ingresos. Pero cuando la moratoria termine, esas notificaciones de tres días pudieran convertirse en citaciones judiciales.

“Siguen amenazándome, aunque soy inquilino y su responsabilidad es hacer las reparaciones”, dijo. “Estoy muy preocupado, pero si el caso llega a los tribunales, simplemente le diré al juez lo que está pasando. Si el tribunal dice que me equivoco, volveré a quedarme sin techo. Estuve sin vivienda hace 25 años, antes de poner en orden mi vida. Ahora tengo cataratas, diabetes, hipertensión. Tratan de hacer que uno sepa que está llegando al final de sus años”.

Watley añadió: “Pero voy a luchar hasta el último aliento de mi cuerpo si sé que tengo razón”.

Los activistas de la vivienda afirman que los tribunales suelen ponerse del lado de los propietarios en los casos de desahucio, pero hacen recaer sobre los inquilinos la carga de tener que depositar en un registro judicial todos los alquileres atrasados que deben antes que se pueda juzgar su caso.

“Los jueces son completamente indiferentes”, dijo Adrián Madriz, director ejecutivo de Struggle for Miami’s Affordable and Sustainable Housing (SMASH). “Estamos luchando para que la gente tenga derecho a un abogado, porque muchos no pueden obtener asistencia legal y no saben qué hacer. Pero los tribunales están del lado de los propietarios y están impulsando todos los desalojos posibles”.

El Miami Workers Center celebró una concentración el 20 de julio de 2021 para exigir cambios políticos que protejan mejor a los inquilinos de los propietarios depredadores. Jose A. Iglesias jiglesias@elnuevoherald.com

Otros argumentan que los propietarios, especialmente los propietarios familiares que poseen unas pocas viviendas, son pintados injustamente como codiciosos y despiadados.

“Muchos de estos propietarios privados usan esas viviendas como parte de sus ingresos en la vejez”, dijo el abogado miamense David Winker. “Dependen de los pagos de alquiler para pagar sus hipotecas, seguros e impuestos y no tienen las reservas financieras para cubrir esos gastos. Los jueces son comprensivos cuando la abuela dice en el tribunal: ‘No entiendo por qué tengo que pagar todos estos gastos y mi inquilino no tiene que pagar’.

“La decisión de los CDC se tomó desde la perspectiva de la política de que los propietarios asumieran el golpe”, dijo Winker. “La pandemia fue dura para todos, pero los propietarios se vieron especialmente afectados. Sí, hay malos propietarios, pero también hay buenos propietarios que no tienen otra opción, aunque simpaticen con el inquilino. Tienen que recibir el dinero o van a perder su propiedad. Y en este mercado no va a ser difícil encontrar otro inquilino que ocupe la vivienda”.

Mercado de alquiler candente

Según un informe correspondiente al segundo trimestre de 2021 del que es coautor Chris Salviati, economista especializado en vivienda de apartmentlist.com, la gente del lugar tiene que competir con una avalancha de personas que llegan de Nueva York, Boston y San Francisco, cuyos un un presupuesto 19% más alto que los de los miamenses, por lo que pueden permitirse pagar alquileres más altos.

“Los alquileres en Miami han subido 11.5% de un año a otro, lo que supera la media nacional del 8.4%”, dijo Salviati. “Los fundamentos de la oferta y la demanda están haciendo subir los alquileres. Estamos viendo un gran auge en la formación de nuevos hogares, ya que los jóvenes que se mudaron de vuelta a casa durante la pandemia están empezando a mudarse solor otra vez”.

La demanda de alquileres está afectando a algunas personas que se enfrentan al desahucio y están desesperadas por encontrar un nuevo lugar donde vivir.

Catherine Cambridge, de 40 años, lleva ocho años alquilando su vivienda de dos dormitorios en Overtown. Paga $850 de alquiler al mes, pero fue despedida de su trabajo de peluquera durante la pandemia en abril pasado También sufre de una depresión debilitante tras la pérdida de uno de sus dos hijos por la violencia de las armas el año pasado.

En diciembre, su casero le dijo a Cambridge que quería vender la casa y le dio un aviso de 45 días para que se mudara. Desde entonces, la madre soltera ha estado buscando otro lugar, pero no ha podido encontrarlo. Su casero presentó una demanda de desahucio en mayo. Cambridge se acogió a la protección de la moratoria de los CDC, pero está preocupada por lo que pueda pasar cuando la protección expire.

“He buscado en muchos lugares, pero los propietarios no se fían de una debido a la moratoria de los CDC”, dijo. “Creen que vas a intentar prolongar la moratoria de los CDC aunque expire y no les vas a pagar ... Estoy intentando salir del paso pero no encuentro nada que pueda pagar”.

Asistencia no reclamada

El alivio para los inquilinos agobiados está disponible, aunque muchas personas no saben que existe o cómo aprovecharlo. Michael Liu, director del Departamento de Vivienda Pública y Desarrollo Comunitario de Miami-Dade, dijo que el condado ha distribuido casi $28 millones de los $60.8 millones asignados a su Programa de Asistencia para Alquiler de Emergencia (ERAP), que ayuda a las personas que ganan 80% o menos de los ingresos promedio del condado, $59,100.

Dos versiones anteriores del ERAP distribuyeron $13.5 millones. La ciudad de Miami ($14 millones) y la ciudad de Hialeah ($7 millones) tienen sus propios programas de ayuda para el alquiler, aunque los administradores de la ciudad no respondieron a las preguntas sobre la cantidad de fondos que se han distribuido.

Los manifestantes corean consignas durante una concentración frente al Stephen Clark Government Center en el centro de Miami, el 20 de julio de 2021. Jose A Iglesias jiglesias@elnuevoherald.com

Una ayuda aún mayor, el programa estatal Our Florida, dispone de $800 millones en ayuda para el alquiler para los solicitantes y propietarios que cumplan los requisitos. Pero el programa se puso en marcha en mayo y aún no ha distribuido el grueso de sus fondos.

Jason Vanslette, socio del bufete de abogados Kelley Kronenberg, que se especializa en litigios de ejecución hipotecaria, dijo que los propietarios deberían hacer más para ayudar a los inquilinos y hacerlos conscientes de los recursos disponibles.

“Mucha gente no sabe que esta ayuda existe”, dijo. “También tienen que hacer que el proceso de solicitud sea más accesible y mucho más rápido. Algunos de estos programas requieren una declaración jurada del propietario. Pero muchos inquilinos y propietarios se encuentran en una situación hostil, por lo que puede haber bloqueos si ambos tienen que firmar. Algún tipo de declaración jurada independiente de que existe una necesidad debería ser suficiente, especialmente ahora que la moratoria está llegando a su fin”.