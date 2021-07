Cada día más chefs de Miami dejan los restaurantes para trabajar en casas

La chef Sasha Ariel Ullman ha pasado de ser chef de restaurantes a chef personal, concinando en casas privadas. HANDOUT

Melissa Sosa tenía un hijo de seis años y un salario como chef de un restaurante que no había cambiado en largo tiempo.

Sosa era muy respetada entre sus colegas y había trabajado en exclusivos restaurantes de Miami que habían recibido los prestigiosos premios James Beard, como Zak the Baker, Pubbelly, Sugarcane y Balloo.

El año pasado, Sosa se dio cuenta de que “iba en camino a la bancarrota” ganando $15 la hora, y trabajando entre 10 y 12 horas diarias en un restaurante con dos estrellas Michelin en Brooklyn. Entonces llegó el coronavirus y los restaurantes empezaron a cerrar.

Una amiga de Miami la llamó con una oferta: ¿Consideraría regresar y trabajar como chef personal?

Sosa voló en un avión privado de Miami a las Bahamas, donde cocinó en una casa de una isla para 15 personas de vacaciones durante siete días en las fiestas de fin de año. Como chef privada, dijo Sosa, gana $60 la hora.

“Lo que gano en una semana, lo haría en un mes en un restaurante, sudando la gota gorda y sin parar”, dijo Sosa, con 12 años de experiencia en el giro gastronómico.

Sosa, de 29 años, no ha regresado a los restaurantes después que las restricciones por el virus se levantaron. Y no es la única.

Más chefs de restaurantes, desde cocineros hasta asistentes de chefs en restaurantes de reputación, han tomado la decisión de trabajar como chefs privados luego que la pandemia puso en peligro la fragilidad de la industria. Algunos trabajan en un segundo empleo en sus días libres, en tanto otros han dejado por completo los restaurantes. Se trata de otro golpe a la industria de la hostelería de Miami, que trata de sobrevivir en medio de la pandemia.

Para los chefs que después de años de trabajar en restaurantes prefieren cocinar en casas privadas, ha sido una verdadera revelación.

CHEFS POR ENCARGO

La demanda por chefs privados es cada día mayor.

Larry Lynch, presidente de la Asociación de Chefs Personales, con sus oficinas centrales en Orlando, dijo que su grupo tiene unos 1,000 miembros, de ellos 260 que se sumaron el año pasado durante la pandemia, la mayoría chefs que se quedaron sin empleo.

La organización no solo ayuda a los chefs a obtener trabajo, sino que también se asegura que todos tengan las licencias y certificaciones que hacen falta, seguros, y hasta que continúen estudiando.

David Meléndez, chef de Miami, decidió convertirse en chef privado hace dos años, antes de la pandemia. En estos momentos, su compañía, Soflo Chefs, está más ocupada que nunca.

En 2019, Meléndez trabajó en 90 eventos. En 2020, el número aumentó a 170. En lo que va de este año, ya ha trabajado en 240 eventos. Meléndez y su equipo ganan entre $25 y $100 la hora, dijo.

“Es mejor que estar cocinando de pie todo el día abrumado por un gran calor”, dijo Meléndez.

Algunos chefs han firmado con compañías que los emparejan con este tipo de trabajo.

Michael Kaplan trabajaba como chef privado y fundó New Wave Hospitality para enviar a chefs con empleos privados a las casas que los pidan. Kaplan aprendió a valorar el trabajo cuando trabajaba como chef privado para el multillonario Nelson Peltz.

Al inicio de la pandemia, Kaplan tenía acaudalados clientes (entre ellos David y Victoria Beckham) que buscaban hacer espectaculares fiestas, pero no en restaurantes. Y a la sazón había chefs sin trabajo, ddespués que las autoridades sanitarias prohibieron comer dentro de restaurantes para evitar la propagación de los casos de COVID-19.

“El público tenía deseos de comer, y echaban de menos la costumbre de ir a restaurantes”, dijo Kaplan. “Encontramos muchos talentosos chefs sin trabajo, y familias que querían que les fueran a cocinar a la casa. Lo que hice fue unir unos con otros”.

New Wave ha logrado reunir un equipo de más 15 chefs que Kaplan ayuda a colocar en diferentes tipos de eventos. Los chefs deben pasar diferentes pruebas, exigentes entrevistas, y tener personalidad de chef para poder obtener el empleo.

Un chef con experiencia puede ganar entre $100,000 y $150,000 al año como chef privado para empezar. Todo ello, sin contar con el uso de un automóvil, habitaciones donde vivir y, con frecuencia, beneficios de salud, señaló Kaplan.

NO SOLO PARA LOS RICOS

Los que se han convertido en chefs privados no trabajan solo para personas acaudaladas.

Meléndez dijo que hay más personas que prefieren que les cocinen en sus casas que tener que salir a cenar.

“Ya los chefs no trabajan únicamente para los ricos y famosos”, dijo. “La gente busca en Instagram el plato que quiere. Se ha vuelto de moda tener un chef personal”.

Meléndez dijo que su compañía tiene paquetes tan económicos como uno que cuesta $65 por persona, y la mayoría de las cenas que ha preparado en casas privadas el último año había menos de 15 personas .

Meléndez compara sus precios con una cena para dos en un restaurante exclusivo como Ruth’s Chris, entre $200 y $240.

“Eso es más o menos lo que cobramos cuando llevamos el evento a la casa”, dijo.

Andy Bates, chef de televisión del canal Food Network UK cerca de Miami Beach, ha trabajado casi exclusivamente como chef privado. En Miami, atiende a visitantes de otras ciudades y se encarga de toda la velada, desde los cubiertos y platos hasta de decorar las mesas. Y desde luego, de preparar la comida.

“La gente quiere pasar una noche inolvidable”, dijo. “Solo sentarse a comer y disfrutar la cena, y de todo me encargo”.

‘EL CAMBIO ME HA DADO UNA NUEVA PERSPECTIVA’

La mayor parte de los chefs que han decidido trabajar de forma to privada, dicen que se trata de estar en control.

Sasha Ariel Ullman, de 31 años, ha trabajado en algunos de los mejores restaurantes de Miami, entre ellos, el 27 Restaurant en Miami Beach y Madruga Bakery, en Coral Gables; así como chef para Michelle Bernstein. Pero desde noviembre del año pasado, está trabajando solamente como chef privada. Ullman dice que es una oportunidad única para alguien que lleva cocinando en restaurantes desde que tenía 14 años.

“Me gusta trabajar como chef en la cocina de un restaurante, pero también es un trabajo fatigante. De mucha tensión y estrés”, dijo Ullman.

Durante los cierres por el virus, Ullman conoció dos familias en Miami, y está pasado el verano en los Hamptons, donde está viviendo con una, y cocinando para la otra. Es absolutamente otro mundo, si se compara con ganar $18 la hora en un restaurante con 50 comensales.

“Siempre he pensado que trabajo en este oficio no por el dinero, sino porque me gusta. Pero este cambio me ha enseñado que puedo ahorrar dinero para mi futuro y al mismo tiempo hacer lo que me gusta”, dijo. “Todo esto me ha dado una nueva perspectiva”.

La gran variedad de cosas que conlleva trabajar como chef privado es algo que le atrae a muchos chefs. Durante el año pasado, Sosa ha cocinado cenas exclusivas, servido un menú de 10 platos diferentes, preparó una noche a base de tacos para una supermodelo y su familia, y en la actualidad pasa la mayor parte de los días preparando comidas para una familia. Y lo hace desde su casa.

“Uno disfruta más su trabajo, y la cuenta de banco se beneficia mucho”, dijo Sosa. “Es lo más bello que me ha ocurrido en mi carrera”.

Sosa, nacida en Key West, pasará esta semana cocinando para una familia en un centro turístico de Islamorada, comprando productos frescos y con un menú distinto para cada día de la semana. Después, se tomará un mes libre, algo que nunca imaginó hacer cuando trabajaba como chef en restaurantes.

Traducción de Jorge Posada