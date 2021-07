Escuelas de Broward iban a discutir el uso de mascarillas, entonces llegaron los que se oponen a usarlas

El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, lleva una mascarilla mientras llega a la escuela charter Mater Academy, en Hialeah Gardens, el 24 de junio de 2020., emichot@miamiherald.com

Manifestantes opuestos al uso de mascarillas y miembros del Sindicato de Maestros de Broward se enzarzaron en un acalorado intercambio en el pasillo afuera de la reunión de la Junta Escolar de Broward del martes, donde se esperaba que se discutieran los planes para la reapertura del próximo mes en medio del aumento de nuevos casos de COVID-19 en la Florida.

Alrededor de 20 manifestantes se reunieron en el vestíbulo y los pasillos del edificio Kathleen C. Wright en Fort Lauderdale y se negaron cubrirse el rostro, incluso después que el personal de seguridad del edificio se los pidiera.

Cuando quedó claro que los manifestantes no llevarían mascarillas, la Junta Escolar suspendió la reunión porque todas las personas que quieren hablar deben cubrirse el rostro en auditorio, dijo la portavoz Kathy Koch.

“Pudieron entrar algunas personas que no llevaban mascarilla. Se les pidió que se pusieran la mascarilla; se les ofreció una mascarilla, o que que se fueran, y no quisieron”, dijo Koch. “Así que tuvimos que tomar la decisión de qué hacer en ese caso. La mayoría dijo que tenía una exención médica. Pero no se puede demostrar ni pedirla. Así que la seguridad de las personas que están en el edificio es nuestra principal preocupación y de lo que se trata todo esto”.

Koch dijo que la Junta Escolar abordará el tema en su reunión habitual del miércoles.

La decisión no sentó bien a los manifestantes, que descargaron sus frustraciones contra los miembros del sindicato de maestros en la zona de espera del vestíbulo. Y los miembros del sindicato de maestros respondieron de la misma manera en intercambios de palabras.

“Necesitamos una sesión especial de la Legislatura estatal para prohibir este tipo de basura ahora mismo”, dijo Chris Nelson, de 38 años, fundador del grupo antimascarillas Reopen South Florida.

Nelson vio entonces pasar a Ann Fusco, presidenta del Sindicato de Maestros de Broward, y la llamó abusadora de niños.

“Eres una abusadora de niños al obligar a ese niño a decir algo”, replicó Fusco.

Se refería a los varios padres que llevaron a sus hijos pequeños a hablar en la reunión contra la obligatoriedad del uso de la mascarilla.

Los gritos continuaron durante varios minutos, hasta que la seguridad amenazó con llamar a la policía para que desalojara a los manifestantes.

Nelson, un DJ de 38 años de Fort Lauderdale, dijo que fue a la reunión porque le preocupan las normas más estrictas sobre las mascarillas, el distanciamiento social y las vacunas, ya que las autoridades de salud están buscando formas de hacer frente a la variante Delta, que ha demostrado ser más virulenta que otras cepas del coronavirus.

En la Florida, el número de nuevos casos semanales de COVID notificados por el estado el viernes ascendió a 73,166, 700% más que a mediados de junio.

Nelson dijo que no le preocupaba el aumento de casos.

“Dijimos desde el principio que esto iba a ser eterno”, dijo Nelson al Miami Herald.

Culpó del abrupto final de la reunión del martes a los “agitadores” del sindicato de maestros.

“Pero está bien. Lo pasamos muy bien. Nos reunimos. Nos reunimos por los niños”, dijo Nelson a sus compañeros de protesta antes de abandonar el edificio.

Acusó a la junta de aplazar el debate porque era muy probable que muchos de los manifestantes no pudieran volver por motivos de trabajo, y calificó la decisión como “uno de los abusos de poder más atroces que he visto nunca.”

“Saben que todos tenemos trabajo. Somos las personas que son como los dueños de los negocios”, dijo. “Somos el motor de este país. Saben que va a ser muy difícil que volvamos mañana”.

Por eso, Nelson dijo que él y su grupo van a buscar a los miembros de la Junta Escolar y a otros funcionarios en la calle para que expresen sus opiniones.

“Si no podemos ser escuchados en las áreas públicas, y pacíficamente, iremos a donde estén, y les haremos saber lo que pensamos sobre esto, porque no vamos a soportar que se obligue a los niños a usar mascarillas otro año”, dijo.

Uno de los padres que acudió a apoyar la protesta fue Barbada Rodas, de 39 años y de Deerfield Beach, quien llevó a su hija Athena, de 6 años.

“Otro curso escolar teniendo que llevar mascarillas todo el día es insoportable”, dijo Rodas.

Athena, que el año pasado estaba en la escuela primaria Deerfield Beach, pero que en otoño irá a otra escuela, dijo: “No quiero llevar mascarilla. Sentía que no podía respirar”.