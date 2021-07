Miami cumple 125 años este jueves. Un vistazo al antes y al ahora

La Ciudad Mágica cumplió 125 años el miércoles, pero lo celebra durante toda la semana con una serie de eventos para honrar su rica historia. Las festividades se centrarán en la comida, la diversión, la cultura y la innovación.

“Vamos a tener una serie de eventos en torno a nuestra celebración de los 125 años para conmemorar nuestra historia y recordar cómo hemos llegado hasta aquí. Por qué nos va bien y cómo podemos seguir aprendiendo de nuestro pasado y triunfar en el futuro”, dijo el alcalde de Miami, Francis Suárez, a CBS4, aliado noticioso del Miami Herald.

Todo comenzó con 444 residentes, según HistoryMiami, el museo en el centro de Miami. En 2019, la ciudad tenía 467,963 habitantes, según la Oficina del Censo.

Echemos un vistazo a lo lejos que ha llegado Miami en sus 125 años.

Nombres en la ciudad

Julia Tuttle

Entonces: Julia Tuttle fue la fundadora de la ciudad el 28 de julio de 1896. Tuttle era una viuda rica de Ohio que se mudó a Miami en 1891 y compró los terrenos de Fort Dallas, donde construyó una casa, según los archivos de la ciudad. ¿Su visión de la ciudad? Un centro de comercio internacional, especialmente con Sudamérica, según HistoryMiami.

Ahora: Se le considera la “Madre de Miami”. Tiene una viaducto que lleva su nombre, el Viducto Tuttle Causeway, una autopista de seis kilómetros que conecta la Interestatal 95 al oeste con Miami Beach al este.

Henry M. Flagler

Entonces: Henry M. Flagler era un multimillonario y socio de John D. Rockefeller en la Standard Oil, según HistoryMiami. En la época en que Tuttle construía la Ciudad Mágica, Flagler extendió su ferrocarril hacia el sur a lo largo de la costa este de la Florida. El ferrocarril llegó a West Palm Beach en 1894, pero al año siguiente, cuando el frío destruyó las cosechas en el resto del estado, llegó a un acuerdo con Tuttle para ampliarlo hasta Miami a cambio de tierras. Flagler también contribuyó a dar a Miami su sobrenombre de la Ciudad Mágica. Encargó al escritor E.V. Blackman que escribiera una “historia fuerte y positiva” sobre Miami para la revista East Coast Homeseeker con el fin de atraer a la gente a viajar al sur.

Ahora: Probablemente has conducido tu auto por su calle homónima, Flagler Street, de 12.4 millas y que va de este a oeste.

Mary y William Brickell

Entonces: Los Brickell eran oriundos de Ohio, pero su conexión con otros grandes fundadores de Miami, como Flagler, los puso en el mapa el sur de la Florida, según The New Tropic. Se trasladaron allí 20 años antes que Julia Tuttle llegara a la zona. En 1871, William construyó una casa en Brickell Point y su familia se mudó poco después. Ayudaron a fundar tanto Miami como Fort Lauderdale. Tras la muerte de su marido, Mary también contribuyó a la construcción de Miracle Mile y ayudó a desarrollar la zona de The Road, a la que originalmente llamó Brickell Hammock.

Ahora: Al igual que otros fundadores, su legado lleva su nombre en la zona de Brickell, el centro financiero y de condominios situado al sur del distrito comercial del downtown.

Barrios de Miami

Brickell

Entonces: Hace mucho tiempo vivían allí los nativos tequesta (se han descubierto muchos artefactos), y una vez fundada la ciudad, Brickell se convirtió en el centro comercial de Miami. Antes y después de la Primera Guerra Mundial, el turismo se disparó en Miami,y los visitantes adinerados construyeron grandes casas a lo largo de Millionaire’s Row, según HistoryMiami. Sin embargo, estas casas encontraron cierta competencia al otro lado de la Bahía de Biscayne, en otras mansiones como la Villa Vizcaya, de James Deering, que se terminó de construir en 1916)

Vista del río Miami desde el puente levadizo de Brickell Avenue - 1985 Photo from Herald archives.

Ahora: Brickell es ahora el centro financiero de Miami y sede de muchos bancos internacionales y otras instituciones financieras. Por sus calles hay todo tipo de restaurantes de moda y rascacielos donde viven jóvenes profesionales.

El puente de Brickell se levanta para dejar pasar un barco en esta foto tomada el 29 de junio de 2017. BRYAN CEREIJO BCEREIJO@MIAMIHERALD.COM

Coconut Grove

Entonces: Coconut Grove es anterior a la ciudad de Miami. Fundado en 1873, Coconut Grove es el barrio más antiguo de Miami. En él se desarrollaron las primeras culturas afroamericana y bahameña. Cuando se unió con otras comunidades, incluida Lemon City, en 1925, Miami creció de 13 a 43 millas cuadradas. Para entonces, Miami había alcanzado una población superior a los 100,000 habitantes.

Vista del centro comercial Cocowalk en Coconut Grove en 1990 Photo from Herald archives

Ahora: Los lugareños le dicen “The Grove”. Todavía se pueden ver emblemas de su historia por todo el barrio. También cuenta con restaurantes y tiendas de clase, parques (incluidos algunos a los que puedes llevar a tu perro) y muchos barcos en sus puertos deportivos.

CocoWalk en Coconut Grove. Jose A. Iglesias jiglesias@elnuevoherald.com

Downtown

Entonces: Un huracán en 1926 destruyó las estructuras inacabadas del downtown de Miami, cobró muchas vidas y arrasó con muchas casas. Pero en la década de 1970, el centro de la ciudad fue renovado. En la década de 1980 se levantaron rascacielos y el Bayside Marketplace. También en el downtown está la emblemática Torre de la Libertad, . Conocido entonces como el Centro de Asistencia Cubana, o “El Refugio” entre los cubanos, el edificio de 17 pisos fue un lugar al que miles de refugiados cubanos llegaban para solicitar asistencia y adaptarse a su nueva vida en Estados Unidos desde 1962 hasta 1974. Antes de eso, fue la sede del diario Miami News.

Donde está la acción del dinero. El distrito financiero de Miami, en rápido crecimiento, mirando hacia el oeste por la calle SE First, sede de los grandes bancos y casas de bolsa - 1966 Photo from Herald archives

Ahora: Hoy en día, en el downtown no falta el entretenimiento en vivo. Tiene salas de conciertos y el estadio donde juegan el Miami Heat. PortMiami, puerto madre de la “mayor colección de cruceros y el mayor número de veraneantes de cualquier puerto del mundo”, según HistoryMiami, está justo al otro lado del puente de Dodge Island. La Torre de la Libertad, que ahora es un museo de arte contemporáneo, también está frente al FTX Arena en Biscayne Boulevard.

Para celebrar la toma de posesión del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, el grupo de voluntarios de base que organizó la celebración del 7 de noviembre en la Torre de la Libertad después de que Biden y Harris fueran proyectados como los ganadores de las elecciones de 2020, organizó una vez más una manifestación pacífica en apoyo de la nueva administración a lo largo de Biscayne Boulevard en el centro de la ciudad durante una fiesta de observación fuera de la Torre de la Libertad en Miami, Florida, el miércoles 20 de enero de 2021. Daniel A. Varela dvarela@miamiherald.com

La Pequeña Habana

Entonces: Después que Fidel Castro tomó el poder en Cuba, cientos de miles de cubanos llegaron a Miami en busca de refugio. En la década de 1980, la población cubana en Miami superaba los 600,000 habitantes, según HistoryMiami. También en la década de 1980, La Pequeña Habana, que fue la entrada inicial de los primeros grupos de cubanos que llegaron a la ciudad, fue el destino de otros latinoamericanos, especialmente de Nicaragua.

Roberto Conde, Jesús Rivero-Gattorno, Pascual Conde y Francisco López son compañeros y todas las mañanas se sientan en los escalones de concreto a esperar la hora del almuerzo en el Centro Comunitario de La Pequeña Habana. Hablan de política, del muro de Berlín, etc. - 1989 Photo from Herald archives

Ahora: La Pequeña Habana se mantiene con su carácter cubano. Allí está el Parque del Dominó, innumerables lugares donde comprar un cafecito y, por supuesto, el famoso restaurante Versailles, en la Calle Ocho,

Personas pasean por el Parque del Dominó y varios vendedores durante los Viernes Culturales en la Calle Ocho en el barrio de La Pequeña Habana de Miami, Florida, el viernes 21 de mayo de 2021. Los Viernes Culturales se celebran el tercer viernes de cada mes en el corazón de La Pequeña Habana, en la Calle Ocho entre las avenidas 13 y 17, de 7 a 11 pm. Daniel A. Varela dvarela@miamiherald.com

Lemon City / el Pequeño Haití

Entonces: Los refugiados de Haití también llegaron a Miami para escapar de la pobreza y la agitación en su país de origen, y el barrio pronto se convirtió en una fuerte comunidad cultural caribeña.

La farmacia Lemon City, en 6045 y 2nd Ave., fue fundada en 1898 - 1958 Photo from Herald archives

Ahora: El barrio mantiene su riqueza de cultura haitiana, pero tiene un aspecto diferente al que tenía cuando recibió el nombre por primera vez, tras ser conocido en los primeros años como Lemon City. Barrios aburguesados como Wynwood, el Design District y el Upper East Side se han acercado al Pequeño Haití, haciéndolo vulnerable a los inversionistas inmobiliarios y a los propietarios de negocios. El alza del precio del alquiler y el valor del suelo suponen una amenaza para la población inmigrante en la zona, y los inversionistas en algunas partes de la zona ya han desplazado a los pequeños inquilinos comerciales haitianos de toda la vida.

Un peatón pasa por delante del cerrado Caribbean Marketplace en Pequeña Haití, el 1º de abril de 2020. Carl Juste cjuste@miamiherald.com

Overtown / Liberty City

Entonces: Originalmente se llamaba “Colored Town”, porque cuando el terreno se incorporó a la ciudad se prohibió a los afrodescendientes comprar tierras en otro lugar que no fuera ese barrio, según HistoryMiami. A pesar de la gran pobreza y la falta de servicios municipales, el Miami afroamericano creció hasta llegar a entre 25% y 40% de la población en una generación. Incluso después de la desegregación, la población afrodescendiente de Miami se enfrentó a unos niveles de pobreza y delincuencia desproporcionadamente altos. Estos problemas se vieron agravados por la frustración de la comunidad ante las injusticias del sistema de justicia penal, lo que provocó varios disturbios en los años 60 y 80.

Sammy Jack de Miami protesta mientras New Day Revolution organiza una manifestación de Black Lives Matter Miami en el Ayuntamiento de Miami Gardens, el sábado 16 de julio de 2016. Al Diaz AL DIAZ ADIAZ@MIAMIHERALD.COM

Ahora: Mientras el movimiento Black Lives Matter sigue arrojando luz sobre la injusticia, Overtown está resurgiendo con nuevos restaurantes, tiendas y orgullo. El Overtown histórico está recuperando poco a poco su lugar como centro de la vida y la cultura afroamericanas gracias a los millones en ingresos fiscales procedentes de las urbanizaciones cercanas. Y la mejora de las viviendas está transformando Liberty City.

“Estos momentos son momentos de reflexión y momentos en los que podemos tomar un respiro colectivamente y darnos cuenta de lo lejos que hemos llegado y de lo mucho que podemos recorrer”, dijo el alcalde Suárez a CBS4 sobre las celebraciones de la ciudad.

La ciudad comenzó a organizar muchas actividades para celebrar las festividades el lunes, pero aquí hay algunas que todavía puedes alcanzar:

Eventos de aniversario

Celebración del 125 aniversario de la ciudad de Miami

Cuándo: 28 de julio

Dónde: Perez Art Museum

El alcalde Francis Suárez entregará cuatro premios a la trayectoria a cuatro conservacionistas históricos de Miami. Habrá actuaciones en vivo de artistas locales y se ofrecerá comida en el museo de arte moderno y contemporáneo frente al mar.

Autoridad de Desarrollo del Downtown y Ciudad de Miami

Cuándo: 28 de julio a las 6 p.m.

Dónde: Miami-Dade Courthouse, 73 West Flagler Street.

La Autoridad de Desarrollo del Downtown de Miami y la ciudad de Miami celebran un evento público gratis con presentaciones de funcionarios electos, música en vivo de artistas como Flo Rida, Fetty Wap y DJs locales. También contará con un mapa en 3D de la ciudad que se proyectará sobre el edificio de los tribulaes.

Viernes en La Pequeña Habana

Cuándo: 30 de julio

Dónde: Parque del Dominó, 801 15 Ave,

El epicentro de la cultura cubana de Miami participa en las festividades del aniversario de la fundación de la ciudad con una noche de música en vivo y arte para promover la diversidad de la comunidad.

Día de Miami y Día del Patrimonio de Grove

Cuándo: 31 de julio

Dónde: En varios lugares

El Día del Patrimonio de Grove tendrá lugar en todo el barrio y contará con música en vivo, entretenimiento, una fiesta de té con temática de época y un coctel a la antigua usanza, entre otros. Se anima a los asistentes a vestirse con trajes de su época favorita del Grove.

Durante la semana de festividades, la ciudad también reconocerá a los habitantes que han tenido un impacto en la historia y el progreso de la ciudad. Entre los homenajeados están