Surfside investigó a funcionario de construcción tras la desaparición de registros

La torre de condominios Champlain Towers South colapsó el 24 de junio, con un saldo de 98 fallecidos. pportal@miamiherald.com

La Policía de Surfside abrió una investigación después que los registros que potencialmente tenían pistas sobre el derrumbe de Champlain Towers South parecieron haber desaparecido del almacén alquilado de la ciudad, según un informe policial obtenido por e Miami Herald.

La Policía centró su investigación en el ex funcionario de construcción Ross Prieto, quien fue criticado a raíz del colapso después que los registros mostraron que dijo a los vecinos de la torre en 2018 que el edificio estaba en buen estado, a pesar de revisar un informe de ingeniería que detallaba un daño estructural importante.

Prieto “quizá haya entrado recientemente en el almacén donde la ciudad almacena los registros de construcción”, escribieron los investigadores en el informe. El documento no proporciona detalles sobre qué registros específicos desaparecieron del almacén o por qué Prieto fue el único sujeto de la investigación. Hasta el 8 de julio, los investigadores habían entrevistado al menos a nueve funcionarios municipales, pero no a Prieto.

Prieto no respondió a una solicitud de declaraciones del Herald.

El jefe de la Policía de Surfside, Julio Yero, dijo al Herald el jueves que Prieto era sospechoso porque tenía acceso a las unidades de almacenamiento en Sunny Isles Beach, que seguían figurando a su nombre a pesar de que ya no trabajaba para la ciudad. Pero Yero agregó que no había “ningún indicio específico de que hubiera entrado al lugar indebidamente”.

Los detalles de la investigación —incluidos los resúmenes de las entrevistas con los funcionarios de la ciudad— figuraban en dos borradores de documentos adjuntos a los correos electrónicos del 8 de julio del detective Andrés Mendoza y la detective sargento Marian Cruz, obtenidos como parte de una solicitud de registros del Herald. Uno de los borradores estaba etiquetado como “con correcciones” y contenía algunos añadidos resaltados.

Los borradores de los informes indicaban que la investigación estaba “inactiva” el 8 de julio, lo que implica que todos los documentos relacionados con la investigación deberían estar a disposición del público según la ley de la Florida. El jueves, la ciudad se negó a facilitar el informe final y otros documentos del expediente, alegando que la investigación seguía activa.

Yero , el jefe de policía, dijo al Herald que el borrador tenía “muchos errores” y que “el término inactivo no es correcto”. Dijo que los detectives todavía están revisando las imágenes de vigilancia del almacén.

“Realmente tienes que fingir que no has visto eso, porque es un trabajo en curso”, dijo Yero, refiriéndose al informe de seis páginas. Y añadió: “Tienes un documento que casi está escribiendo una disposición, cuando no hemos terminado con el caso”.

El alcalde de Surfside, Charles Burkett, dijo al Herald el jueves por la mañana que no estaba al tanto de la investigación. Pero Eliana Salzhauer, una comisionada de la ciudad, dijo que los funcionarios de la ciudad le informaron un par de días después del derrumbe que había preocupaciones sobre quién había estado en la instalación de almacenamiento.

Ross Prieto Town of Surfside

“Dijeron que era un desorden”, dijo Salzhauer. “Los papeles no estaban ordenados ni organizados debidamente”.

Los registros del Departamento de Construcción son importantes para los investigadores, que se basan en los planos estructurales para buscar defectos de diseño, y en los permisos, inspecciones y otros documentos que podrían apuntar a un historial de problemas.

Salzhauer también cuestionó por qué la investigación aún no ha concluido y por qué no se entregó a una agencia externa.

“En una ciudad pequeña como esta, creo que está bastante claro que una agencia externa tiene que llevar a cabo las investigaciones” relacionadas con los funcionarios municipales, dijo.

Un portavoz de la Policía de Miami-Dade, que tiene una investigación abierta sobre las muertes en el derrumbe, dijo que no estaban investigando si Prieto pudo haber entrado en el almacén donde estaban los registros del condominio.

“Esa no es nuestra investigación. Eso es estrictamente de Surfside”, dijo el teniente Carlos Rosario.

Rosario confirmó que la Policía de Surfside se había puesto en contacto con el condado sobre la investigación, pero aclaró que Miami-Dade no tiene ningún interés en lo del almacén.

“La gente que entra en un almacén donde se guardan los registros, es su investigación”, dijo Rosario.

El Departamento de Aplicación de la Ley de la Florida tampoco está participando en la investigación, dijo al Herald la portavoz del departamento Dana Kelly.

El almacén público en Sunny Isles Beach donde el Departamento de Construcción de Surfside guarda las copias en papel de los planos, permisos y otros registros. Google Earth

Tras el derrumbe el 24 de junio, los funcionarios de Surfside iniciaron un proceso desordenado de recopilación de todos los registros de la ciudad relacionados con la construcción del edificio, las renovaciones y las inspecciones recientes. Según el informe de la Policía, Rony Jean, empleado de construcción, y Jan Pierre Pérez, inspector jefe de mecánica, fueron enviados al almacén alrededor de las 11 a.m.

En el camino, Pierre Pérez llamó a Prieto para preguntarle dónde podría encontrar los registros de las Champlain Towers, escribieron los investigadores en el informe. Prieto le dio la ubicación de dos cajas, dijo Pierre Pérez a los investigadores.

Pierre Pérez encontró la primera caja, pero la segunda no estaba donde Prieto le dijo que buscara, dijo a la Policía. Más tarde, Prieto le dijo a Pierre Pérez que “la segunda caja estaba en el Departamento de Construcción a petición del administrador municipal debido a la construcción del edificio de al lado”, según el informe.

Mientras buscaba los planos del edificio, Pierre Pérez dijo a los investigadores que había encontrado dos hojas, “enrolladas solas, sin ningún otro registro adjunto” y sin nombre, que parecían ser “planos de columnas de la planta baja” de las Champlain Towers South. Los metió en la caja con los demás registros, dijo a los investigadores.

Según los correos electrónicos, Jean, el empleado de construcción, llevó la única caja de registros en papel —”principalmente planos grandes”— al Departamento de Construcción. Pero debería haber habido más documentos, según otros dos empleados que trabajaban en el Departamento de Construcción.

Pierre Pérez no respondió inmediatamente a la solicitud de declaraciones del Herald.

Los funcionarios municipales se reunieron el 29 de junio y hablaron de los registros desaparecidos. El secretario municipal de registros dijo que “parecían faltar aproximadamente 20 años de registros...”. En respuesta, el asesor de relaciones públicas contratado por la ciudad, Brian Andrews, aconsejó al administrador municipal que llamara a la Policía.

El borrador del informe no aclara si los funcionarios municipales llegaron a localizar los documentos que creían perdidos. El personal encontró más tarde copias electrónicas del permiso de habitabilidad y otros que fueron escaneados el 11 de marzo de 2019, señaló la Policía.

El alcalde Charles Burkett habla en una conferencia de prensa sobre el derrumbe de las Champlain Towers South, en una imagen del 11 de julio de 2021. Carl Juste cjuste@miamiherald.com

Desde el derrumbe, Surfside ha publicado decenas de documentos relacionados con las Champlain Towers, como los planos de construcción. No hay una brecha evidente de 20 años. Pero los registros estaban desorganizados y, en algunos casos, parecía que faltaban páginas críticas. El documento de 336 páginas de dibujos originales y planos de construcción se subió al portal de registros de la ciudad en completo desorden.

Los planos sin fecha y una “copia de trabajo” de los planos arquitectónicos parecían estar mezclados con los planos estructurales originalmente fechados el 22 de agosto de 1979. También había planos de Champlain Towers North, que en algunos casos parecían estar mal etiquetados como si fueran del edificio casi idéntico situado una cuadra más al sur. La primera página de los planos estructurales faltaba, hecho que los investigadores señalaron en su proyecto de informe.

Bajo el mandato de Prieto, el Departamento de Construcción fue sometido a una revisión administrativa por parte del gerente municipal por desorganización.

Los funcionarios de Surfside han presionado desde 2014 para que el Departamento de Construcción digitalice sus registros. Pero el proceso ha sido lento. El anticuado sistema de mantenimiento de registros hizo que el ex administrador municipal Guillermo Olmedillo abogara en los últimos años por entregara la mayoría de las funciones del Departamento de Construcción de Surfside a Miami-Dade.

James McGuinness, actual responsable de construcción de la ciudad, dijo al Herald el miércoles que no espera que el personal encuentre más documentos del diseño y la construcción originales. Sin embargo, McGuinness dijo que es posible que encuentren algunos cuando revisen todas las cajas en las unidades de almacenamiento.

“Estamos digitalizando activamente los planos de todos los edificios de Surfside y subiéndolos a la nube”, dijo.

Charles Rabin, redactor del Miami Herald, contribuyó a este artículo.