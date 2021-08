Policía investiga muerte de una niña en el Condado Miami-Dade

Una niña fue encontraba muerta en un apartamento de un edificio en el Condado Miami-Dade y las autoridades investigan si la aparente herida de bala fue por un tiroteo o si el disparo fue autoinfligido.

La policía de Miami Gardens recibió una llamada el domingo a las 8:00 a.m. sobre reportes de disparos en Crossings at University Apartments y cuando llegaron los agentes al lugar hallaron a la menor, cuya edad y nombre aún no se han divulgado, que parecía haber recibido un disparo.

El Departamento de Bomberos de Miami-Dade la declaró muerta en el lugar, según CBS Miami.

La policía de Miami Gardens dijo que parece que el disparo fue autoinfligido, pero aún están investigando.

Los detectives fueron vistos también dentro de la comunidad cerrada de Eagle’s Landing, ubicada en la cuadra 18700 de la 27 Avenida del noroeste, que también está justo enfrente del Departamento de Policía de Miami Gardens, informó el canal Local10

La Unidad de Homicidios de la Policía de Miami Gardens está investigando el tiroteo fatal.