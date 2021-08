Pareja de Surfside es recordada como ‘llamas gemelas que comenzaron y terminaron su vida juntas’

Richard "Ricky" George Rovirosa y su esposa, María Teresa Rovirosa, a la derecha, con sus hijas Alejandra, segunda a la izquierda, y Adriana, en la boda de Alejandra en 2019. Facebook

El apellido Rovirosa está indeleblemente ligado a PortMiami, Port Everglades y las vitales industrias portuarias del sur de la Florida. Pero podría vincularse fácilmente a otro importante atributo: El amor por la familia.

Ese enfoque en la familia se ha cultivado con tanto cuidado como el negocio portuario, que ha perdurado desde sus orígenes en la Cuba anterior a Castro, en la década de 1930. Así lo afirman Jorge Rovirosa, presidente de Florida Stevedoring y de su empresa matriz, Farovi Shipping Corp., y el director de PortMiami, Juan Kuryla.

Richard “Ricky” Rovirosa, de 60 años, y su esposa María Teresa “Maituca” Rovirosa, de 58, estuvieron entre las 98 víctimas recuperadas de los restos del edificio de condominios Champlain Towers South que colapsó el 24 de junio.

La Policía de Miami-Dade recuperó e identificó el cuerpo de María Teresa el 7 de julio; el de Richard, el 10 de julio. La pareja vivía en el tercer piso de la torre de condominios y tiene dos hijas adultas, Alejandra y Adriana, ambas graduadas de la Carrollton School of the Sacred Heart.

“Ricky” Rovirosa and María “Maituca” Rovirosa. Frances Wang, CBS4

‘Orgulloso de sus hijas’

“Llamas gemelas que empezaron y terminaron sus vidas juntas”, escribió la familia en un obituario de Legacy.

Esa observación no debe olvidarse, subrayaron Jorge Rovirosa, tío de Ricky, y Kuryla en una entrevista conjunta.

“Si eliges a las seis familias que han hecho de este puerto lo que es hoy, desde el sector privado, la familia Rovirosa es sin duda una de ellas”, dijo Kuryla. “Pero me gustaría que los lectores conocieran el tipo de hombre que era Ricky. No solo era un prototipo de hombre de negocios, sino también un alma bondadosa. Era un tipo increíblemente sensible. Una persona muy, muy, muy amable”.

“Estaba muy orgulloso de sus hijas”, dijo Jorge Rovirosa sobre su sobrino, que se incorporó al negocio familiar —Florida Stevedoring y Farovi— y llegó a ser vicepresidente ejecutivo de las empresas en las terminales de PortMiami y Port Everglades.

“Nos sentábamos en la oficina, y yo le preguntaba cómo le iba a Alejandra, y él no paraba de hablarme de su éxito en la universidad y luego en el mundo de los negocios. Luego, cuando Adriana estaba en la escuela, él viajaba a Washington donde ella iba a la universidad y me ponía al tanto, y le brillaban los ojos”, dijo Jorge Rovirosa.

Ricky y Maituca —como la llamaban sus amigos— criaron a sus hijas en Miami. El condominio de Surfside, comprado en 2005, fue inicialmente una escapada frente al mar y también una comodidad, ya que estaba situado en el centro entre la base de operaciones de Ricky entre PortMiami y Port Everglades.

“Eran miembros valiosos de nuestra comunidad de Carrollton, y nos encanta tener a Adriana y Alejandra haya sido nuestras alumna”, dijo Isabel Singletary, directora de Administración y Comunicaciones Especiales de la Carrollton School of the Sacred Heart en Coconut Grove.

María Rovirosa y su esposo, Richard Rovirosa, en Bray’s Island. “Uno e sus lugares favoritos”, dijo la hermana de él, Natalie Martínez. Courtesy Natalie Martinez

Los orígenes de Ricky

Hijo de Francisco y Myriam Rovirosa (ahora Roig) y nacido en Houston el 23 de enero de 1961, Ricky se crió en Venezuela, El Salvador, Puerto Rico y, finalmente, en Miami, donde estudió en las escuela secundaria St. Brendan. Tras licenciarse en Finanzas y Economía en la Universidad Loyola, en Nueva Orleans, en 1983, Ricky se incorporó al negocio familiar.

Según el sitio web de la empresa, Florida Stevedoring se constituyó en 1972 y tiene licencias de estiba en los puertos de Miami y Fort Lauderdale.

Sin embargo, sus raíces se remontan a 1937, cuando el patriarca de la familia, Frank A. Rovirosa, creó la empresa de transporte y estiba con sede en La Habana, Cuba, que llevaba su nombre.

“Llegó a ser la mayor empresa de estiba de toda la isla”, dijo Jorge Rovirosa. “Porque el azúcar era el rey entonces, y como propietario de barcos, tenían buques que llevaban la melaza desde los pequeños puertos cubanos a La Habana a barcos más grandes. Y estos barcos llegaban a los puertos de Filadelfia y Baltimore y esa melaza era usada por Pepsi Cola y Coca-Cola como edulcorante, así que se estableció como un negocio de transporte marítimo internacional”.

El mayor de los Rovirosa echó mano esos lazos con Estados Unidos para abrir una pequeña oficina en Miami en 1960, después que el régimen castrista confiscó su negocio en Cuba.

Para 1970, varios miembros de la familia asumieron funciones en la empresa en PortMiami, incluidos Jorge y su hermano mayor, ya fallecido, Frank.

“Papá dijo: ‘Es hora de volver a casa, hagamos crecer este negocio’. Así que Frank vino y yo acababa de salir de la escuela así que me uní también y así es como empezamos [Florida Stevedoring]”, dijo Jorge.

Ricky y su hermano Frank, apodado Frankie, acudieron al llamado después de la universidad.

“Por supuesto, querían trabajos cómodos y el viejo dijo: ‘No, no, no. Aquí no se aprende así el negocio. Deben salir al muelle’. Así que los envió a los dos al muelle para que aprendieran el negocio desde abajo”, dijo Jorge.

“Recuerdo que cuando Ricky empezó era muy entusiasta, y yo siempre le decía: ‘Atención al detalle’, y él se lo tomó a pecho”, dijo Jorge.

Lori Baer, directora ejecutiva de la Port Everglades Association, dijo que tuvo el privilegio de crecer en el sector conociendo a los Rovirosa.

“Trabajé en el Puerto de Miami en los años 80 y 90. A la familia Rovirosa hay que atribuirle como a nadie el éxito de haber puesto el sur de la Florida en el mapa del transporte marítimo... Llevaron adelante este liderazgo y cooperación en la industria a lo largo de los años.

“Mucha gente cree que las operaciones portuarias se llevan en la sangre”, continuó Baer. “Absolutamente cierto en el caso de la familia Rovirosa. Una familia de calidad y Richard dejó su huella con creces en los logros de la industria portuaria”.

Ellen Kennedy, directora de operaciones de desarrollo empresarial de Port Everglades, añadió: “Ricky podía ser un negociador duro y competitivo en los negocios, pero siempre me recibía con una enorme sonrisa seguida de un abrazo de oso. También pude escuchar algunas historias increíbles sobre su familia, especialmente sobre sus hijas. Era un padre orgulloso”.

María y Richard Rovirosa (a la izquierda, al centro) y Natalie Martínez (a la derecha) en una reciente reunión familiar, dijo Martínez, hermana de Richard. Courtesy Natalie Martinez

Los orígenes de Maituca

Hija de Lionel y Margarita Montells, nació en Madrid, España, también el 23 de enero —como su marido, pero dos años más tarde, en 1963—, María “Maituca” Teresa se crió en Madrid hasta que se trasladó a Nueva Jersey cuando era adolescente. Su familia se instaló pronto en Miami, donde cursó su último año en la secundaria Coral Gablesy obtuvo su en el entonces llamado Miami-Dade Community College.

María Teresa trabajó en Verifone durante más de 15 años antes de dedicarse a su familia.

Richard y María Teresa se conocieron en 1985 y se comprometieron a los seis meses, según la familia. Se casaron el 13 de diciembre de 1986, les gustaba el buen vino, las risas y los viajes por el mundo.

“La pérdida de mi hermano y de Maituca ha dejado un enorme vacío en nuestra familia. Ricky y yo éramos los más jóvenes, ambos nacidos en Houston. Era como mi gemelo, mi protector y confidente. Hablábamos casi todos los días y era el mejor hermano y amigo que se podía tener”, dijo Natalie Martínez.

“Maituca era como mi hermana, la persona más desinteresada que he conocido. Siempre estaba ahí, no solo para nosotros, sino también para su familia y amigos”. Aunque nos llevará algún tiempo recuperarnos de esta trágica e innecesaria pérdida, siempre atesoraremos los muchos y buenos recuerdos que compartimos durante las reuniones familiares, las fiestas, las bodas, los nacimientos y los viajes. En sus propias palabras, ‘pa’lante’”, dijo Martínez.

“Eran una pareja ejemplar y muy cariñosa. Sus hijas fueron realmente bendecidas con unos padres tan dedicados y cariñosos”, añadió la hermana de Richard, Ana María Alexander.

“Ricky era un líder en esta industria, un líder en esta comunidad, pero lo más importante es que yo juzgo a los hombres y mujeres no por lo que hacen en su mundo de los negocios, sino por la forma en que están con sus familias”, dijo el director de PortMiami, Kuryla. “Y para Ricky, su mujer y sus hijas eran el centro del universo. Ese es el tipo de individuo que admiramos”.

Sobrevivientes

Además del tío Jorge Rovirosa, a Richard y María le sobreviven sus hijas, Alejandra Rovirosa y Adriana Rovirosa; la madre de Richard, Myriam Roig; sus hermanos Ana María Alexander, Miriam Montalvo, Frank Rovirosa y Natalie Martínez.

También, la madre de María, Margarita Montells; sus hermanos Jessica Montells, Lionel Montells, José Ignacio Montells y sobrinos.

Los servicios se celebraron en la Church of the Epiphany. Las donaciones en honor a los Rovirosa pueden hacerse a la Liga Contra Cancer, ALS Association Florida Chapter, Surfside Relief Fund.