La familia sobreviviente de Edgar González en Surfside recuerda a un padre devoto y sus abrazos

María E. Comas de González sostiene una fotografía de su hijo, Edgar González, durante los servicios fúnebres en Christ Fellowship Church, en Palmetto Bay, el viernes 23 de julio de 2021. Edgar González murió en el derrumbe del edificio de condominios de 12 pisos frente al mar en Surfside. adiaz@miamiherald.com

Las grandes pantallas situadas detrás del escenario de Christ Fellowship mostraban una foto tras otra de tiempos más felices: La boda de Edgar y Angela González. Vacaciones familiares. Cenas con amigos. Edgar y su hija Deven profundamente dormidos en lo que parecía una siesta.

Mientras la música instrumental sonaba en la iglesia de Palmetto Bay el viernes por la tarde, entraron los seres queridos, muchos primero inclinándose y arrodillándose para presentar sus respetos a Deven y Angela —las dos sentadas en sillas de ruedas— y Tayler Scheinhaus.

El pastor Don Robson compartió una declaración con los reunidos antes que una banda de tres piezas comenzara un popurrí de melodías que incluía “Amazing Grace”.

“Edgar González se fue a estar con Dios el 24 de junio de 2021, a los 45 años”.

El viernes 23 de julio de 2021 se celebraron los servicios fúnebres de Edgar González en la iglesia Christ Fellowship de Palmetto Bay. Edgar González murió en el derrumbe del edificio de condominios de 12 pisos frente al mar Champlain Towers South, en Surfside. Al Diaz adiaz@miamiherald.com

‘Tengo una razón para estar aquí’

González fue el único miembro de su familia en el apartamento 904 que murió en el derrumbe del edificio de condominios Champlain Towers South en Surfside hace un mes. Fue extraído de los escombros el 8 de julio, dos semanas después del derrumbe, en el que, según las autoridades, murieron 98 personas.

Su esposa, Angela, de 41 años, y su hija, Deven, de 15, sobrevivieron milagrosamente tras caer cuatro pisos desde el noveno piso, según amigos de la familia. Ambas fueron hospitalizadas y se están recuperando.

La hijastra de González, Tayler, de 25 años, había salido del edificio dos horas antes del derrumbe del 24 de junio.

“Tengo una razón para estar aquí”, escribió recientemente en Facebook.

‘Cómo sobrevivir en una casa de tres mujeres’

Tayler Scheinhaus toma de la mano a su madre, Ángela González, mientras llegan a los servicios funerarios de Edgar González, el esposo de Ángela y padrastro de Tayler, en la Christ Fellowship Church en Palmetto Bay, el viernes 23 de julio de 2021. Edgar González murió en el derrumbe, el 24 de junio de 2021, del edificio de condominios de 12 pisos frente al mar Champlain Towers South, en Surfside. Ángela cayó del noveno al quinto piso en el derrumbe. Tayler había salido del condominio unas dos horas antes del colapso. Al Diaz adiaz@miamiherald.com

Rick Blackwood, pastor de Christ Fellowship Church, leyó los comentarios de la familia de González en el servicio.

Angela dijo de su marido: “Era mi persona. Nos complementábamos el uno al otro. Éramos perfectos el uno para el otro. Tenía mucho amor por mí, por sus hijas y por su familia. El lenguaje del amor de Edgar eran los actos de servicio”.

Angela también habló de cómo, todas las mañanas, su marido se levantaba temprano para hacerle el café y asegurar de que el tanque de gasolina de su auto estuviera lleno.

“Ni siquiera se me ocurría revisar el indicador de gasolina”, leyó Blackwood en nombre de Angela, mientras los cerca de 200 asistentes se reían.

Luego escribió que Edgar era “un padre excepcional, que de alguna manera entendía cómo sobrevivir en una casa de tres mujeres”.

Charlas matutinas y presencia constante

Tayler Scheinhaus y Deven González se toman de la mano mientras llegan al funeral de su padrastro y padre, Edgar González, en la Christ Fellowship Church de Palmetto Bay, el viernes 23 de julio de 2021. Edgar, un abogado de Miami egresado de Christopher Columbus High, murió durante el derrumbe, el 24 de junio de 2021, del edificio de condominios de 12 pisos frente al mar Champlain Towers South, en Surfside. Al Diaz adiaz@miamiherald.com

Deven habló de lo impresionada que siempre estuvo por la capacidad de su padre de equilibrar a la perfección su ajetreada vida laboral y ser un esposo y padre dedicado.

“A veces es difícil describir a papá con palabras porque era increíble. Recuerdo lo apasionado que era cuando iba a su bufete de abogados después de la escuela. Cómo se ponía a hablar de política, e íbamos de un lado a otro, o nos metíamos en su trabajo con llamadas telefónicas, sintiéndonos impresionadas por lo inteligente que era”, dijo Deven.

“Recuerdo las charlas matutinas que teníamos mientras me llevaba a la escuela sobre los problemas del mundo, sobre la escuela, sobre mí, o simplemente una charla sin mucha importancia. Recuerdo sus abrazos. Echaré de menos sus abrazos y la seguridad y el calor que proporcionaba y cómo se sentía tan fuerte y nada podía destruirlo”.

Tayler habló de cómo su padre siguió siendo una presencia constante en su vida, incluso después que ella se fue de casa ya de adulta.

“Una vez que me mudé, se empeñaba en llamarme, preguntarme cómo estaba y recordarme que me quería. Hacía lo posible por que siguiéramos teniendo días de padre e hija, almorzando conmigo incluso después que me mudé”, dijo. “Una vez se enteró de que estaba triste el día de San Valentín. Me llamó y me llevó a una cita especial de padre e hija”.

Carrera y familia

Marlin Muller, Edgar González, la ex estrella de los Miami Heat Glen Rice y Yanny Hidalgo en el Melreese Country Club de Miami. Courtesy Marlin Muller

González, quien era abogado, había empezado recientemente una segunda carrera en el bufete Hidalgo Law Firm, en el downtown de Miami, donde trabajaba con dos de sus mejores amigos: Marlin Muller e Yanny Hidalgo.

González nació en Cuba y se mudó a Miami con su familia cuando era pequeño.

Se graduó en 1994 de la secundaria Christopher Columbus, una escuela católica privada para varones en el oeste de Miami-Dade, donde jugó football. Posteriormente, se licenció en Finanzas por la Universidad Estatal de la Florida (FSU) y trabajó como agente de préstamos mientras obtenía su maestría en la Universidad Internacional de la Florida (FIU).

Estas experiencias despertaron el interés de González por el Derecho y lo llevaron a estudiar y graduarse de abogado en la Universidad St. Thomas en mayo de 2017.

“Tuve el privilegio de conocer a Edgar mientras era decano de la Facultad de Derecho de St. Thomas University. Hablamos sobre su interés en las organizaciones estudiantiles y su deseo de servir a sus colegas a lo largo de su camino en la escuela de Derecho. Era un joven maravilloso, cortés, diligente y enfocado en hacer del derecho su segunda carrera exitosa”, compartió Alfredo García, decano emérito y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad St. Thomas, en un correo electrónico al Miami Herald.

Edgar González, egresado de la clase 1994 de la Christopher Columbus High School en West Miami-Dade, murió en el derrumbe de Champlain Towers South, en Surfside, el 24 de junio de 2021. Francis Wang/CBS4

En redes sociales, las fotos muestran los recuerdos más felices de la familia en las Champlain Towers South: las chicas mostrando sus vestidos de baile y de graduación en el vestíbulo, posando en pijama de Navidad frente a un brillante árbol, tomándose selfies en el balcón con el mar de fondo, soplando las velas de cumpleaños en la isla de la cocina del condominio.

Poco después de cumplir 14 años de casados, Angela y Edgar grabaron un video desde la sala de su apartamento en el que daban consejos a sus familiares recién casados.

“Lo que hemos aprendido es que la vida va a ser agitada. Sé intencional con tu ser querido, rían juntos, sigan siendo amigos, sigan saliendo juntos”, dijo Angela.

“Tómense un par de fines de semana al año para continuar el romance y disfrutar el uno del otro”, dijo Edgar.

El amor de González por su esposa e hijas “era espectacular”, le dijo Muller al Miami Herald el mes pasado, recordando cómo González viajaba a menudo por todo el estado para los torneos de voleibol de Deven. Deven ha sido titular en el equipo de voleibol de Miami Senior High desde su primer año y fue nombrada cocapitana en su segundo año.

El abogado llegaba a la oficina del downtown todas las mañanas temprano para poder ver las cintas y registrar las estadísticas para el entrenador de Deven.

En la Navidad de 2018, la familia sorprendió a Deven en el condominio con una perra marrón y blanca, Daisy, a la que decoraron con un moño rojo.

“¿Es una broma?”, pregunta ella.

“¡No, es tu perra!” grita González desde la cocina.

Daisy nunca fue encontrada entre los escombros, pero el gato de la familia, Binx, sobrevivió.

Una familia se une

El doctor José A. González es abrazado durante los servicios fúnebres de su hijo, Edgar González, en Christ Fellowship Church en Palmetto Bay, el viernes 23 de julio de 2021. Edgar González murió en el derrumbe del edificio de condominios de 12 pisos frente al mar Champlain Towers South, en Surfside. Al Diaz adiaz@miamiherald.com

En el funeral, al que también asistieron los padres de González, María E. Comas de González y el Dr. José A. González, Rolando Moreno, el mejor amigo de González, habló de sus primeros días juntos jugando football en Columbus. También compartió cómo González lo consoló cuando el padre de Moreno murió en un accidente de auto.

Bromeó sobre sus días de soltería cortejando a las mujeres en los clubes nocturnos, y que un día, González atrajo a “uno de los especímenes más raros de Miami: una rubia que no era hispana: Angela.

Moreno también describió cómo González se convirtió instantáneamente en padre de la hija de Angela, Tayler.

“Edgar disfrutó de la paternidad desde el primer día. Pensaba en Tayler no como una hijastra, sino como su hija”, dijo Moreno.

Entonces la pareja dio la bienvenida a “una pequeña ángel llamada Deven”, dijo Moreno.

A partir de entonces, se acabaron los fines de semana en los que salían con Moreno y sus otros compañeros, incluso a los partidos de los Dolphins.

“Nunca he visto un padre más dedicado a sus hijos que Edgar González”, dijo Moreno.

Moreno cerró sus declaraciones hablando de la última vez que intentó contactar con su mejor amigo.

“Hoy se cumplen 30 días desde que le envié a Edgar un mensaje de texto, ‘¿Estás bien?’ Ahora, sé que está bien”, dijo Moreno. “Te quiero mucho, hermano”.