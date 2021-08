Janelle Pérez, quien se dice ‘demócrata moderada’, retará a María Elvira Salazar

Janelle Pérez, de 34 años, se postulará como demócrata en el distrito 27 del Congreso de la Florida contra la representante republicana María Elvira Salazar.

Hace seis años, Janelle Pérez regresó a Miami después de trabajar en el Capitolio con el Partido Republicano.

Ahora, Pérez, de 34 años, copropietaria de una empresa de atención médica gestionada por el Medicare, se postula al Congreso como demócrata.

Pérez se postulará contra la representante federal republicana María Elvira Salazar en el Distrito Congresional 27 de la Florida, un escaño de tendencia demócrata que cambió de manos partidistas en 2020 después que los republicanos obtuvieran buenos resultados en el sur de la Florida.

“Quiero unir a las familias y volver a unir a la gente”, dijo Pérez en una entrevista con el Miami Herald antes de un evento de lanzamiento de campaña el miércoles en el Parque del Dominó en La Pequeña Habana. “Siento que después del 2020 y de tener a Donald Trump como presidente, las familias han quedado completamente divididas por la retórica política. Tengo una hija de cuatro años. La forma en que el clima político y la dirección del Partido Republicano van no es el futuro que quiero darle a mi hija”.

Pérez, quien nunca se ha postulado a un cargo público, dijo que ha estado en contacto con grupos nacionales como el LGBTQ Victory Fund, el Democratic Congressional Campaign Committee y EMILY’s List, un grupo que respalda a las mujeres demócratas postuladas a un cargo.

Su viabilidad como candidata dependerá, en parte, de su capacidad para recaudar dinero y el reconocimiento de su nombre, la fuerza nacional del Partido Demócrata en un año de elecciones intermedias, donde la historia sugiere que los republicanos pudieran avanzar, y el resultado de la modificación de distritos que pudiera favorecer a uno u otro partido en el Distrito 27 del Congreso de la Florida.

Pérez, vecina de Pinecrest, dijo que está empeñada en postularse contra Salazar incluso si los límites del distrito cambian. Explicó que su decisión de postularse al Congreso fue impulsada por el voto de Salazar en febrero contra la Ley de Igualdad, un proyecto de ley que prohíbe la discriminación basada en la identidad de género y la orientación sexual mediante la modificación de la Ley de Derechos Civiles y la Ley de Igualdad en la Vivienda.

“Eso fue un ataque a lo que somos y a nuestras vidas”, dijo Pérez, quien está casada con Mónica Pérez y es la presidenta de la junta asesora LGBTQ+ de Miami. “Siento que en mi carrera esta es una gran oportunidad para mí, a nuestra empresa le está yendo bien y tengo el tiempo para centrarme y dedicarme a esto”.

Ella, junto con la representante estatal Michele Rayner, serían las primeras miembros LGBTQ por el Congreso de la Florida si son elegidas en 2022.

Creció como republicana pero cambió de opinión

Pérez dijo que decidió postularse a la Cámara de Representantes, en lugar de postularse a un cargo local o a la Legislatura estatal, debido a su experiencia en Washington con asuntos federales. Anteriormente trabajó como pasante y miembro del personal de la representante republicana miamense Ileana Ros-Lehtinen y de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara antes de dejar Washington en 2014.

“Vengo de una familia conservadora, mis padres son exiliados cubanoamericanos”, dijo Pérez. “Me crié en un hogar republicano y fui a la Lourdes Academy”.

Añadió que “me pareció natural” trabajar para Ros-Lehtinen como joven republicana interesada en la política exterior. Su tesis de posgrado se tituló “Fighting Terrorism With Foreign Aid: A Case for Continued U.S. Assistance in Latin America”.

Pero más o menos cuando dejó Washington, a Pérez le diagnosticaron un cáncer y “empezó a darse cuenta de que ya no era tan republicana”.

“Así que hice el cambio cuando regresé de Washington”, dijo.

Luego trabajó como analista para el prestamista hipotecario Columbus Capital Lending antes de ayudar a lanzar Doctors HealthCare Plans Inc., una empresa de atención administrada en Coral Gables que fue fundada por su padre Martin Pérez en 2017. Es copropietaria de la empresa, que emplea a unas 100 personas, y trabaja allí como especialista en contratos de desarrollo de redes, según su perfil de LinkedIn.

Si es elegida, Pérez dijo que se consideraría una “demócrata moderada”, señalando que apoya firmemente el mantenimiento del embargo a Cuba y piensa que el Partido Demócrata debería oponerse enérgicamente al régimen comunista en Cuba después de las amplias protestas a favor de la democracia del mes pasado. Salazar, ex periodista de televisión que también es cubanoamericana, ha pasado el último mes pidiendo a Biden que haga más por Cuba y liderando mítines en Miami y Washington con la comunidad de exiliados cubanos.

La representante federal republicana María Elvira Salazar, de Miami, saluda a los cubanoamericanos en un mitin mientras asiste a una asamblea del Partido Republicano sobre Cuba transmitida en vivo desde el Versailles Restaurant y presentada por el presentador de Fox News Sean Hannity. Pedro Portal pportal@miamiherald.com

“Estoy en contra del levantamiento del embargo. Estoy a favor de más sanciones”, dijo Pérez. “En eso no estoy con los demócratas progresistas. Me veo como una demócrata moderada. Me veo como una demócrata de Miami. Esta comunidad no es un electorado muy progresista”.

En 2020, Salazar logró vencer a la titular demócrata Donna Shalala por casi tres puntos porcentuales, a pesar de que el presidente Joe Biden venció al ex presidente Donald Trump por poco más de tres puntos porcentuales en el distrito, que incluye Miami Beach, la mayor parte de Miami y las zonas costeras de Miami-Dade. Pero el desempeño de Biden en 2020 en el distrito fue mucho peor que el margen de victoria de Hillary Clinton del 19 por ciento en el mismo territorio en 2016, una de las razones por las que Shalala perdió y los demócratas en todo el estado tuvieron un desempeño inferior en 2020.

La modificación de distritos puede traer cambios

Es probable que el distrito sea ligeramente diferente en 2022. La Florida ganó un escaño en la Cámara de Representantes como resultado del Censo de 2020 y, aunque es muy probable que el nuevo escaño se dibuje en el centro de la Florida, su adición y los cambios en la población requerirán nuevas límites para los 28 escaños de la Cámara de Representantes del estado, que serán establecidos por la Legislatura controlada por el Partido Republicano.

Pérez es la primera candidata que anuncia oficialmente su intención de competir contra Salazar en 2022, aunque Shalala ha dicho que planea decidir si se postula o no una vez que las nuevas líneas de distrito se establezcan el próximo año. Otro posible candidato, el ex senador estatal José Javier Rodríguez, fue nombrado recientemente por Biden para dirigir los programas de desempleo del Departamento del Trabajo.

Salazar, quien ha enfrentado críticas de la extrema derecha después de votar con los demócratas para crear una comisión bipartidista para investigar los hechos del 6 de enero en el Capitolio federal, no tiene ningún contrincante en las primarias del Partido Republicano.

Pérez dijo que el buen desempeño del Partido Republicano en Miami y la victoria inesperada de Salazar se debieron, en parte, a las acusaciones de “socialismo” de los políticos republicanos. Dijo que su historia personal y su capacidad para comunicarse en español ayudarán a neutralizar esos ataques en 2022.

“Soy un producto del capitalismo”, señaló Pérez. “La razón por la que estoy aquí ante ustedes hoy es por el éxito del capitalismo. Si el Partido Republicano decide criticarme por cuestiones como esa, tengo un historial que demuestra quién soy, mis valores y mi historia familiar. No se me puede atacar por esas cuestiones”.