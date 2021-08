Moscas en la sopa, 188 cucarachas vivas, un ratón muerto: los restaurantes más asquerosos del sur de la Florida

Estos son los restaurantes más sucios del sur de la Florida que no pasaron la inspección de higiene.

Cucarachas vivas paseándose por encima de alimentos y un ratón muerto en un restaurante dieron la nota más estridente de la infame lista de esta semana de los restaurantes Sucios y Clausurados (Sick and Shut Down) del sur de la Florida que no pasaron la inspección.

El siguiente reporte sobre las inspecciones en restaurantes de estos condados lo envió el Departamento de Negocios y Regulación Profesional (DBPR) de la Florida. El negocio que suspenda la inspección permanecerá cerrado hasta que pase una reinspección. Si ve un problema parecido, y quiere que un lugar sea inspeccionado, llame al DBPR, no a nosotros.

Nosotros no controlamos quién hace las inspecciones, ni tampoco la forma en que el inspector hace su trabajo. No incluimos todas las violaciones, sino únicamente las más graves, y las reportamos sin pasión ni prejuicio, aunque sí con cierta dosis de humor.

En orden alfábetico:

Belle’s Bar & Grill, ubicado en el 116 Lakeshore Drive, North Palm Beach: un total de 14 violaciones, siete de ellas de Alta Prioridad.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

Al parecer, los roedores y las cucarachas escogieron la cocina como campo de batalla.

Había un total de 16 excrementos de roedor debajo de una alacena y de una escalera en el área de fregar. Las cucarachas vivas eran 24, y de ellas, cinco estaban al lado de una tabla para cortar en el área de cocinar.

Un quinteto de moscas revoloteaban debajo del fregadero de tres compartimentos.

La máquina lavaplatos del bar no tenía desinfectante con cloro, y otra máquina lavaplatos no tenía suficiente agua caliente. El lavabo del bar no tenía jabón ni bastante agua caliente.

Se emitió una Orden de parar la Venta por una lechuga romana cortada, ya que estaba demasiado caliente para ser consumida.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Se suponía que el plomero llegara el lugar para reparar el problema del agua caliente.

Blue Pointe Bar & Grill, ubicado en el 18701 SE Federal Highway, Tequesta: un total de cuatro violaciones, tres de ellas de Alta Prioridad.

Se emitió una Orden de Parar la Venta por un pan que tenía posada una mosca encima. Otras 17 moscas llamaron la atención del inspector.

La máquina lavaplatos no limpiaba nada.

Blue Pointe tiene señalada una reinspección para el viernes.

Cannoli Kitchen, ubicado en el 9101 Lakeridge Boulevard, Boca Raton: un total de cinco violaciones, tres de ellas de Alta Prioridad.

Había “13 cucarachas vivas entre una alacena y la pared debajo de un lavamanos en la cocina”, y otras “tres cucarachas muertas debajo de un estante de la cocina, además de otras seis cerca del calentador de agua en el área de fregar”.

The Kitchen pasó una reinspección el martes.

Estrella Cubana Restaurant, ubicado en el 1284 Palm Avenue, Hialeah: un total de 12 violaciones, cuatro de ellas de Alta Prioridad.

Los roedores deben haber seguido a la Estrella cubana hasta este restaurante, y luego dejaron su rastro, ya que el inspector contó “más de 50 excrementos de roedor en el piso a lo largo de las paredes en una habitación vacía localizada en el segundo piso del establecimiento”.

Por qué un lugar donde con tanta frecuencia se encuentran roedores se dejan sin tapar alimentos, aunque estén en una nevera o un congelador? Este lugar tenía recipientes con tomates cortados, carne cocinada y alas de pollo sin cubrir.

“Se pudo observar a empleados fregando utensilios de cocina en el fregadero sin cumplir con las normas básicas de limpieza”.

Estrella pasó una reinspección el viernes.

Local Restaurant, ubicado en el 4380 NW 31 Avenue, Oakland Park: un total de 40 violaciones, 10 de ellas de Alta Prioridad.

“Un olor sumamente desagradable en el área de la cocina”.

Excrementos de roedor en un congelador, en un estante para preparar alimentos frente a un microondas y una olla arrocera, cerca de un “fogón donde se cocinaba una harina de maíz sin taparla”.

Había “varios recipientes con pescado y pollo cocinado sin cubrir en el área de la cocina”.

Se guardaban en una unidad caliente utensilios limpios y caldo de pollo. Después, el inspector detectó 20 cucarachas vivas, y otras 20 más “debajo de una mesa de preparación encima de envases con arroz, harina y frijoles”.

El número de cucarachas vivas alcanzó las 64, en tanto otras 10 se vieron en un “depósito donde sartenes y utensilios de cocina limpios se guardaban”.

Se llegó a contar hasta 150 cucarachas muertas, de ellas 10 “sobre una mesa para preparar alimentos en el área de la cocina”, y otras 10 “en una nevera que estaba junto a un congelador”.

Se emitió una Orden de Parar la Venta para pepinos cuya temperatura era de 64 grados Fahrenheit, lo que es muchísimo más alta que los 41 grados que se recomiendan para la seguridad de los productos.

“No había jabón en el lavamanos del área de la cocina”.

“Se encontró pavo crudo nadando en el agua del fregadero con platos sucios a la izquierda y a la derecha de los otros compartimentos”, que no tenía artículos para desinfectar.

El inspector observó “utensilios limpios en anaqueles llenos de grasa”.

Local no pasó la reinspección el sábado, pero el lunes sí pasó una segunda reinspección.

Los Magueyes Mexican Restaurant, ubicado en el 6870 NW 169 Street, Northwest Miami-Dade: un total de 13 violaciones, tres de ellas de Alta Prioridad.

En el bar, más de 20 moscas volaban como si estuvieran alrededor de una vaca. En la cocina, 10 moscas revoloteaban debajo del fregadero de tres compartimentos.

Había tres cucarachas vivas en el suelo de la cocina y en la pared detrás del lavamanos.

El arroz Amarillo y la sopa dentro del refrigerador no estaban tapados.

No había jabón en el lavamanos del bar.

El lugar pasó una reinspección el jueves.

M & S Best Tropical Restaurant, ubicado en el 3752 N. Andrews Avenue, Oakland Park: un total de 25 violations, seis de ellas de Alta Prioridad.

Se emitió una Orden de Parar la Venta para una bolsa de azúcar en la alacena donde se vieron tres cucarachas vivas, una caja de pasta abierta, por la que deambulaban 10 cucarachas vivas, harina de maíz en un envase con una cucaracha muerta. Había también un envase con pepinos donde merodeaban cucarachas, pero no se especificó la cantidad.

En otras partes de la cocina, se llegaran a contar hasta ¡188 cucarachas vivas! De ella, 50 estaban en un depósito con diferentes alimentos otras 20 en cajas con aceite para cocinar, 20 más en cajas con limas, otras 10 en una caja con sal y una en una cazuela limpia.

Alimentos que debían estar guardados a 41 grados, como puerco y pepinos, lo estaban a 61 grados, carne de res, entre 57 y 60 grados, y entre 47 y 49 grados pollo cortado.Todo esto se lanzó a la basura.

El lugar pasó una reinspección el jueves.

Tropical Island Restaurant, ubicado en el 400 E. Boynton Beach Boulevard, Boynton Beach: un total de 12 violaciones, cinco de ellas de Alta Prioridad.

“Había un ratón muerto debajo de un anaquel que llevaba a la cocina y a la calle”.

El resto de la inspección incluyó “una mosca viva en un caldo de pollo” y “una mosca viva en un estofado de cabra” así como dos moscas vivas en un envase con plátanos.

“Cebollas y col en cajas en el suelo”.

Se prohibió la venta de un queso por estar demasiado caliente.

“No había ningún equipo para refrigerar los alimentos que se habían cocinado esa mañana”.

Tropical pasó una reinspección el viernes.

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

Traducción de Jorge Posada