Actualización del COVID en la Florida el miércoles: 16,935 nuevos casos, las hospitalizaciones rompen récord por tercer día

La Florida reportó 16,935 nuevos casos de COVID, 140 muertes y más de 12,000 personas hospitalizadas en el estado hasta el martes, el tercer día consecutivo de hospitalizaciones récord por COVID, mientras los hospitales de la Florida suspenden temporalmente las operaciones electivas para reservar al personal y hacer sitio a los pacientes infectados de COVID, en su mayoría más jóvenes y sin vacunar.

El elevado número de hospitalizaciones no se veía desde el aumento del pasado mes de julio, el peor mes de hospitalizaciones por COVID en la Florida desde que comenzó la pandemia hace 17 meses.

La Florida, que conforma alrededor del 6.5% de la población de Estados Unidos, representaba el martes alrededor de 15% de los nuevos casos en el país, según los datos que el estado comunica a los Centros de de Prevención y Control de Enfermedades (CDC). El promedio de siete días de nuevos casos en el estado fue de 17,756 hasta el 3 de agosto, frente a un promedio de siete días de 2,195 el 3 de julio, un alza de de 700%.

El estado estableció un récord de casos nuevos en un solo día el viernes 30 de julio, cuando informó a los CDC de 21,683 nuevos casos de COVID el sábado.

Enero fue el peor mes de la pandemia en la Florida, con recuentos de casos diarios que superaban habitualmente los 10,000. Eso siguió a un repunte en julio de 2020, cuando los recuentos de casos diarios y las hospitalizaciones también superaron los 10,000, ya que todavía no había una vacuna. La última mitad de julio de 2021 y principios de agosto ha sido la tercera oleada de COVID-19 en la Florida.

Había 12,408 personas hospitalizadas por COVID-19 en la Florida, con lo que se batió el récord estatal por tercer día consecutivo, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos hasta el miércoles a la 1:45 p.m..

Alrededor de 2,406 personas estaban en cuidados intensivos, o casi 40% de las camas de UCI en el estado.

Algunos hospitales de la Florida están empezando a anunciar planes para suspender temporalmente las cirugías electivas debido al aumento de los casos de COVID, de forma similar a lo que se vio el año pasado durante la pandemia.

Entre los hospitales que han anunciado planes para suspender las cirugías electivas están AdventHealth y Health First en el centro de la Florida. El miércoles, el Memorial Healthcare System del sur de Broward anunció que suspenderá temporalmente las operaciones no urgentes en sus seis hospitales para dar cabida a los pacientes de COVID-19.

En total, la Florida ha registrado al menos 2,658,631 casos confirmados de COVID en todo el estado y 39,319 muertes hasta el miércoles, según los CDC.

Más de 10.4 millones de floridanos elegibles han completado la serie de dos dosis de Pfizer-BioNTech o Moderna, o han completado la vacuna de dosis única de Johnson & Johnson.

La Florida cambió de los informes diarios del COVID a semanales a principios de junio. The Miami Herald ya no puede incluir nuevas muertes porque el estado dejó de clasificar las muertes por condado en su informe. Los CDC no muestran los totales de casos diarios de los condados, solo los promedios semanales.

Estos son los datos de vacunación de los CDC, a partir del martes. La actualización del miércoles aún no está lista.

▪ En el Condado Miami-Dade, 2,053,262 personas, 75.6% de la población del condado, han recibido al menos una dosis de la vacuna, según los CDC. Alrededor de 1,674,367 personas, 61.6% de la población del condado, están totalmente vacunadas.

En Miami-Dade, 87.3% de la población de 12 años o mayor, 89.7% de las personas de 18 años o mayores y 100% de las personas de 65 años y mayores han recibido al menos una dosis de la vacuna.

▪ En el Condado Broward, 1,238,638, 63.4% de la población del condado, han recibido al menos una dosis de la vacuna, según los CDC. Alrededor de 1,013,351 personas están totalmente vacunadas, 51.9% de la población del condado.

En Broward, 73.6% de la población de 12 años o mayor, 75.8% de las personas de 18 años o mayores y 95.3% de las personas de 65 años y mayores han recibido al menos una dosis de la vacuna.

▪ En el Condado Palm Beach, 881,183, 58.9% de la población del condado, han recibido al menos una dosis de la vacuna, según los CDC. Unas 758,409 personas están totalmente vacunadas, 50.7% de la población del condado.

En el condado, 67.2% de la población de 12 años o mayores, 69.4% de las personas de 18 años o mayores y 88.9% de las personas de 65 años o mayores han recibido al menos una dosis de la vacuna.

▪ En el Condado Monroe, 52,600, 70.9% de la población total del condado, han recibido al menos una dosis de la vacuna, según los CDC. Unas 44,098 personas están totalmente vacunadas, 59.4% de la población del condado.

En Monroe, el 79% de la población de 12 años o mayor, 81.5% de las personas de 18 años o mayores y 99.9% de las personas de 65 años o mayores han recibido al menos una dosis de la vacuna.

▪ En el Condado Manatee, 219,891, 54.5% de la población del condado, han recibido al menos una dosis de la vacuna, según los CDC. Unas 187,886 personas están totalmente vacunadas, 46.6% de la población del condado.

En Manatee, 61.6% de la población de 12 años o mayor, 64.2% de las personas de 18 años o mayores y 87% de las personas de 65 años o mayores han recibido al menos una dosis de la vacuna.

Los redactores de The Miami Herald Ana Claudia Chacin, Carli Teproff y Daniel Chang contribuyeron a este artículo.

Este artículo será actualizado.