Recuperar las pérdidas de aprendizaje causadas por la pandemia en Miami y Broward

Después de un año en el que muchos estudiantes tuvieron pérdidas significativas en su educación escolar debido al aprendizaje remoto en medio de la pandemia, las escuelas públicas de Miami-Dade y Broward están aumentando recursos, contratando maestros y tutores, consejeros académicos y de salud mental y logrando que las familias se involucren más para que sus estudiantes se encaminen al año escolar.

Los educadores de Miami-Dade y Broward están profundamente preocupados por el retraso de los estudiantes durante el último año escolar, cuando fueron a la escuela un día y pasaron al siguiente al aprendizaje en línea, lidiando con computadoras caprichosas, cuarentenas, padres que no siempre están en casa para guiarlos y no poder charlar con un maestro, entrenador o un amigo en el pasillo.

“Estamos muy enfocados en las pérdidas de aprendizaje; hay mucho trabajo que tendremos que hacer”, dice Daniel Gohl, director académico de las escuelas públicas del condado de Broward. “El 40% de nuestros estudiantes de escuela primaria, la mitad de nuestros estudiantes de escuela intermedia y dos tercios de nuestros estudiantes de escuela secundaria no han estado en un edificio escolar en 18 meses”.

“Mientras nos preparamos para que los estudiantes vuelvan al aprendizaje presencial completo este próximo año escolar, hemos desarrollado una serie de nuevas estrategias e iniciativas para abordar las necesidades académicas y socioemocionales sin precedentes que puedan exhibir”, señaló Lissette Alves, superintendente asistente de currículo. e instrucción en las escuelas públicas del condado de Miami-Dade.

Las escuelas públicas de Miami-Dade componen el cuarto distrito más grande del país, con 245,000 estudiantes en escuelas públicas tradicionales; Las escuelas públicas de Broward representan el sexto distrito escolar más grande del país, con aproximadamente 204,000 estudiantes.

Los resultados de las pruebas de enero de los estudiantes en las escuelas públicas de Miami-Dade mostraron que un promedio del 43 por ciento de los estudiantes de pre-K a 3 estaban por debajo del nivel de grado en lectura y el 54 por ciento estaban por debajo del nivel de grado en matemáticas, según una presentación que hizo Alves en mayo a la Junta Escolar de Miami-Dade.

En Broward, los estudiantes de segundo a quinto grado también estaban atrasados en lectura, según los puntajes de las pruebas de enero, con un 17% de los de segundo grado por debajo de dos niveles de grado, mientras que el 28 por ciento de los de quinto grado estaban por debajo de dos grados o más. En matemáticas, los estudiantes de primero a quinto grado estaban atrasados. Los de primer grado registraron dos grados por debajo, mientras que los de cuarto y quinto grado estaban dos o más niveles atrasados, según el distrito escolar de Broward.

En Broward, alrededor de 65,000 estudiantes, o aproximadamente una cuarta parte de los estudiantes en el distrito, lucharon “académica, social y emocionalmente” como resultado del aprendizaje en línea durante la pandemia, dijo temprano este año Robert Runcie, superintendente del distrito en ese momento.

Las escuelas de todo el país han documentado pérdidas de aprendizaje similares al lidiar con el aprendizaje remoto, las altas tasas de ausentismo escolar, los estudiantes que no aparecían y el estrés provocado por las consecuencias económicas y de salud de la pandemia, que mató a más de 600,000 personas en Estados Unidos, incluidas más de 39,000 en Florida.

La Dra. Michelle Schladant, subdirectora del Centro Mailman para el Desarrollo Infantil de la Universidad de Miami, comparó las pérdidas de aprendizaje de los estudiantes con el “descenso del verano”, solo que diez veces peor.

“Piense en regresar a la escuela o al próximo grado sin ciertas habilidades básicas mientras el maestro ha seguido adelante. Esos estudiantes tienen una brecha de aprendizaje y no se pondrán al día simplemente trabajando más duro o más rápido”, dijo Schladant en una entrevista con el Herald a principios de este año.

Para contrarrestar estos factores, los distritos escolares de Miami-Dade y Broward han estado contratando más maestros, ampliando la tutoría, promoviendo la participación de los padres, asociándose con programas extracurriculares y contratando más consejeros de salud mental.

En Broward, el distrito distribuirá $256.9 millones en fondos de estímulo federal a áreas específicas, incluidos $112.7 millones para la recuperación académica, $49.1 millones para las escuelas autónomas y $37 millones para la retención del personal.

Las escuelas de Miami-Dade han recibido aproximadamente $1.2 mil millones en fondos de estímulo federal. De los aproximadamente $823 millones que recibió de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021, que el presidente Biden promulgó como ley el 11 de marzo de 2021, el 20 por ciento, o aproximadamente $165 millones, se destinará a pérdidas de aprendizaje, según lo ordena la ley.

“Sin el financiamiento federal adicional, no podríamos realizar los tipos de iniciativas que estamos emprendiendo para abordar el COVID-19”, dice Gohl.

Los programas de verano se expandieron

Las escuelas de Miami-Dade lanzaron Summer 305, un extenso programa de verano gratuito para estudiantes desde pre-K hasta el 12° grado. El programa incluye a más de 70,000 estudiantes en 179 escuelas, aproximadamente 10 veces más que las inscripciones de escuelas de verano anteriores. También incluye campamentos y programas de atención antes y después del horario escolar.

El distrito utilizó $50 millones de fondos de estímulo federal y otras subvenciones federales para contratar personal. Se asoció con The Children’s Trust, una organización sin fines de lucro con sede en Miami enfocada en los problemas educativos de los niños, para ejecutar programas en 302 campamentos.

El objetivo era mitigar las pérdidas de aprendizaje provocadas por la pandemia. Además de las clases, los estudiantes participaron en campamentos académicos y de enriquecimiento enfocados en fortalecer las habilidades en lectura, matemáticas y STEM que necesitarán para el próximo nivel de grado.

Las escuelas de Broward inscribieron a unos 45,000 estudiantes en su programa de verano ampliado, aproximadamente siete veces más que su inscripción anterior a la escuela de verano.

Al igual que Miami-Dade, Broward no solo ofreció instrucción académica, sino que desarrolló actividades para que los estudiantes pudieran aprender a interactuar nuevamente entre ellos, comenta Gohl. Entre ellos: arte, programas basados en STEM como Minecraft (la versión educativa), obras de teatro, hablar en público.

¿Qué nos espera para el año escolar en Miami, Broward?

Ambos distritos han utilizado fondos federales de estímulo pandémico para contratar más maestros y consejeros académicos. así como ampliar la tutoría.

Broward está contratando a 462 maestros para brindar servicios de enseñanza conjunta, tutoría e intervención estudiantil que atiendan a los estudiantes en todo el distrito. El distrito también está contratando a 26 consejeros académicos para trabajar con los estudiantes en las escuelas con las mayores necesidades, dice Gohl.

Ambos distritos también están creando asociaciones con programas infantiles bien establecidos para ampliar la tutoría en los programas de atención antes y después del horario escolar.

El distrito de Miami-Dade se está asociando con Shake-A-Leg Miami, One On One Learning y Learn It Systems para brindar servicios de tutoría y mentoría. También trabajará junto con otros socios en la Universidad Florida Memorial, Universidad de Miami, Barry University y City Year.

El apoyo adicional proporcionará instructores de lectura y supervisores de instrucción a las escuelas. El mismo se centrará en especialistas en currículo y ESOL. Miami-Dade también está asignando fondos para expandir los esfuerzos de tutoría individualizada en las escuelas que más lo necesitan.

En Broward, el distrito está desarrollando programas de tutoría durante el día escolar, trabajando con tres grupos -Saga Education, University Instructors LLC y el Institute for Learning- para ayudar a los estudiantes a desarrollar sus habilidades en matemáticas y lectura.

El distrito también se está asociando con más de 60 organizaciones, incluido el Consejo de Servicios para Niños de Broward, el Boys and Girls Club y United Way para expandir la tutoría en los programas antes y después del horario escolar.

Para ayudar a los estudiantes cuando están en la casa, ambos distritos están promoviendo la enseñanza complementaria en línea gratuita, incluidos sitios web populares como Khan Academy y Schoolhouse.world.

Primeras semanas

Desde el 18 de agosto, primer día de clases en Broward, hasta el viernes antes del Día del Trabajo el 6 de septiembre, las escuelas de Broward ofrecerán una serie de experiencias estructuradas en cada escuela para facilitar la adaptación de los estudiantes que regresan a la escuela.

Agregó que los maestros estarán atentos a cuáles estudiantes están preparados y cuáles necesitan apoyo adicional, guiando a aquellos que necesitan más ayuda a varios programas de apoyo, incluyendo la tutoría o la consejería.

“Nuestro trabajo es involucrarlos y hacer que se sientan cómodos para que podamos pasar de la presencia al compromiso y al logro, que es un camino mucho más largo”, expresa Gohl. “Pero todo ese logro se basa en que se sientan cómodos y enfocados”.

Salud mental

Los distritos también reconocen que muchos niños perdieron un año de estar con sus amigos. Eso puede causar mucho daño y los educadores saben que deben estar preparados para compensar lo que Zoom no puede ofrecer.

En julio, la Junta Escolar de Miami Dade aprobó por unanimidad un plan de $13 millones para contratar a 20 coordinadores de salud mental adicionales y aumentar el personal de consejería de 70 integrantes.

Además, el distrito reclutará por contrato a 100 profesionales de salud mental a tiempo parcial para trabajar con los estudiantes. Las escuelas autónomas recibirán $3 millones, dice el distrito.

Los consejeros trabajarán con los estudiantes durante el día escolar y después del horario regular, enfocándose en el tratamiento para estudiantes que puedan haber experimentado trauma, ansiedad y depresión.

El distrito también ha establecido una línea de asistencia para padres, a la que se pueden acceder llamando al (305) 995-7100 de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. También se ha asociado con programas como SEL (Social, Emotional Learning) Strong, junto con Florida Blue, Mindful Kids Miami y Miami Heat, la Mindfulness Champions Initiative.

En Broward, el distrito está agregando 63 profesionales de salud mental: 26 consejeros escolares, 20 trabajadores sociales escolares, 10 terapeutas familiares y siete enfermeras clínicas, dijo Gohl. El distrito también ha asignado fondos para un supervisor de salud mental, un coordinador de consejería familiar y un facilitador de bienestar de salud mental para jóvenes.

Broward incorporará el aprendizaje social y emocional en su plan de estudios, con énfasis en enseñar a los estudiantes sobre perseverancia, respeto, saber escuchar, tener una voz, cosas que no se transmiten a través de una pantalla de computadora.

“La educación es más que solo calificaciones de exámenes”, dice Gohl. “Necesitamos asegurarnos de que estamos ayudando a nuestros estudiantes a desarrollarse de manera integral”.

Involucrar a los padres en el éxito de los estudiantes

La participación de los padres será clave para que los estudiantes regresen a donde deben estar, y eso incluye la comunicación tanto con los chicos como con sus maestros.

Miami-Dade ofrecerá nuevamente talleres en persona para padres a partir del primer trimestre, en combinación con contenido virtual que incluye seminarios web en vivo y pregrabados, todos los cuales se pueden encontrar en su página cibernética.