‘No van a enmascarar su salida de esta pandemia’, dijo Marco Rubio a los CDC

El senador de la Florida Marco Rubio considera que la solución contra el COVID-19 es vacunar a las personas en vez de que las autoridades se mantengan en una guerra por el uso de las máscaras.

El legislador republicano reaccionó de esa manera en un video divulgado por su oficina después de que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) recomendaron que las personas vacunadas vuelvan a utilizar máscaras en las escuelas y en espacios públicos cerrados.

“No tenemos que seguir con estos mandatos de mascarillas, esto no se va a solucionar con mascarillas. Los datos son claros y la solución es sentido común”, dijo Rubio.

Ante el alarmante aumento de casos de COVID-19 atribuida a la variante delta, los CDC dijeron que para obtener la máxima protección contra esa variante y evitar contagiar a los demás, “use una mascarilla en público si se encuentra en espacios cerrados en un área con transmisión sustancial o alta”.

El uso de mascarilla es sumamente importante si tiene el sistema inmunitario debilitado o si, por su edad o debido a una afección subyacente, tiene mayor riesgo de enfermarse gravemente, o si algún miembro de su hogar tiene el sistema inmunitario debilitado, corre mayor riesgo de enfermarse gravemente o no se ha vacunado, detallaron.

“Esto no se va a solucionar con mascarillas. La solución es vacunarse. Estamos viendo que el pueblo está respondiendo y se está vacunando, esa es la solución, no seguir esta guerra y estas peleas sobre mascarillas”, dijo Rubio.

Afirmó que la mayoría de las personas que se encuentran en hospitales no están vacunadas, mientras que “la enorme mayoría” de personas que sí recibieron la vacuna no están ingresadas en centros médicos aunque tengan COVID-19.

“Entonces la solución es obvia: hay que vacunar a las personas”, enfatizó.

Rubio en su cuenta de Twitter dijo que “los CDC y muchas personas pasaron los primeros días aquí discutiendo sobre las máscaras. ¿Quiénes vamos a ponernos las máscaras ahora? ¿Cómo vamos a forzar a la gente a que se ponga máscaras? No vas a enmascarar tu salida de esta pandemia.”

Insistió en decir que la única forma de salir de esta pandemia es convertir el COVID-19 en algo que no sea peor que un resfriado o una gripe y hay medicamentos para ello: la vacuna.

“Y a eso es lo que deberíamos dedicar nuestro tiempo, tratar de vacunar a más personas. No coaccionándolos, no amenazándolos, no insultándolos, no en mi opinión, haciendo que la gente se enoje con ellos, sino mostrándoles los hechos y los datos “, precisó.

La Florida reportó 16,935 nuevos casos de COVID, 140 muertes y más de 12,000 personas hospitalizadas en el estado hasta el martes, el tercer día consecutivo de hospitalizaciones récord por la pandemia.

Mientras, los hospitales suspendieron temporalmente las operaciones electivas para reservar al personal y hacer sitio a los pacientes infectados de COVID-19, en su mayoría más jóvenes y sin vacunar.