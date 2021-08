Siempre dijo que el COVID era una noticia falsa. Ahora, este veterano de la radio muere de coronavirus

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

Dick Farrel no se cansó de decir que el coronavirus era una “pandemia estafadora”, y para darle un final trágico a vida, murió a causa de la enfermedad.

El pasado miércoles, el ex comentarista de Newsmax y veterano de programas radiales falleció de complicaciones por el COVID-19 a los 65 años.

En uno de sus muchas virulentas publicaciones en las redes sociales, el comentarista, famoso por no tener pelos en la lengua y estar en contra de las vacunas, calificó al Dr. Anthony Fauci, la máxima autoridad del país en enfermedades infecciosas, como un “mentiroso compulsivo con alardes de jefe”.

En una fecha tan reciente como el mes pasado, Farrel escribió en Facebook: “¿Por qué inmunizarse con una vacuna cuya promoción la hacen personas que le mienten al público sobre mascarillas, el lugar dónde surgió el virus y el número de muertes?”.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

“El Covid se llevó a uno de mis mejores amigos!”, escribió su amiga Amy Keigh Hair en Facebook tras la muerte de Farrel, nacido en Nueva York, unas tres semanas después de haberse enfermado. “EPD Dick Farrel. ¡Él es el motivo por el que me vacuné! Me envió un texto donde me decía que me vacunara, que este virus no era cosa de broma”.

Los funerales de la personalidad de prensa de West Palm Beach, que con anterioridad trabajó en la Florida en las estaciones WIOD en Miami, WPBR en Palm Beach, WJUP en Jupiter y WFLN en Arcadia, tendrán lugar el viernes en Boynton Beach.

Traducción de Jorge Posada