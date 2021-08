Abogados del Nikolas Cruz no quieren público ni prensa en las audiencias previas al juicio

En esta foto de archivo del 14 de julio de 2021, Nikolas Cruz sentado en el tribunal en una audiencia previa al juicio en Fort Lauderdale, Florida. AP

El equipo de la defensa del agresor en la masacre en la escuela secundaria de Parkland, Nikolas Cruz, quiere que la jueza del caso celebre todas las futuras audiencias previas al juicio en secreto, con el argumento de que una mayor publicidad contaminará a los futuros jurados. Un problema: el propio experto de la defensa, asesor que estudia el efecto de la publicidad sobre los jurados, reconocer que que no cree que sea necesaria una medida tan drástica.

“No recomendé el cierre total”, dijo el asesor Bryan Edelman a una jueza de Broward durante una audiencia el martes.

El Miami Herald y una veintena de medios de comunicación se oponen a la solicitud de la defensa, alegando que una medida tan inusual es demasiado amplia y pone en peligro el derecho del público a observar el funcionamiento del sistema de justicia penal, especialmente en un caso de tan alto perfil.

“Su propio experto apoya nuestra posición de que la moción debe ser denegada según la ley de la Florida”, dijo a la jueza la abogada Dana McElroy, que representa al Herald.

La Fiscalía Estatal de Broward también se opuso, diciendo que la defensa siempre puede pedir que ciertas evidencias en futuras audiencias no se hagan públicas sin que se revele demasiada información y pidiendo a la jueza que revise las evidencias en privado. “Este es un tema abierto y cerrado”, dijo Steven Klinger, fiscal estatal adjunto de Broward.

La jueza del circuito de Broward Elizabeth Scherer, quien parecía escéptica ante la petición de la defensa, no se pronunció el martes, pero dijo que tomará una decisión la próxima semana.

Cruz, de 22 años, espera juicio por la masacre del 14 de febrero de 2018 en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Parkland, en la que murieron 17 personas y 17 resultaron heridas. Cruz enfrenta la pena de muerte si lo condenan, en lo que todavía es el peor tiroteo escolar e la historia del estado.

En el pasado, la Oficina del Defensor Público de Broward ha dicho que Cruz se declararía inmediatamente culpable a cambio de la cadena perpetua. La Fiscalía Estatal de Broward, bajo la dirección del veterano fiscal principal Mike Satz, ha seguido adelante en la búsqueda de la pena de muerte, al igual que Harold Pryor, quien fue elegido al cargo el año pasado.

Al igual que en todo el estado, los procedimientos legales en el caso de Cruz se han complicado y retrasado por la pandemia. No se ha fijado una fecha para el juicio.

La masacre de Parkland desencadenó una ola de activismo entre los estudiantes y un escrutinio de la cultura y las leyes de armas en Estados Unidos. En respuesta al tiroteo, la Legislatura de la Florida aprobó una ley que restringe la venta de ciertas armas de fuego a personas menores de 21 años.

En general, la cobertura del caso Cruz ha sido más discreta en los últimos dos años, eclipsada por una amplia gama de noticias, como las elecciones presidenciales, la pandemia del COVID-19 y el derrumbe del edificio de condominios de Surfside, que causó la muerte de 98 personas.

Pero incluso así, el mes pasado, la Oficina del Defensor del Pueblo pidió a la jueza que cerrara todas las futuras audiencias previas al juicio, argumentando que la “prensa seguirá siendo activa y agresiva en la cobertura de todos los eventos y procedimientos de este caso”.

Los abogados de la defensa argumentaron que la cobertura de las audiencias clave —como si el tribunal debe permitir que la confesión de Cruz sea vista por los miembros del jurado, o sobre la constitucionalidad de la pena de muerte— pudiera contaminar a jurados en el futuro en Broward y perjudicar la capacidad del acusado de tener un juicio justo e imparcial.

“En estas discusiones sobre las evidencias se incluirán las declaraciones del señor Cruz a la policía, ciertos registros confidenciales de salud y educación relativos al señor Cruz, fotografías exentas de la divulgación de registros públicos y las conclusiones del médico forense”, escribió la Oficina del Defensor Público en su solicitud.

Los tribunales de la Florida son conocidos por su transparencia: en virtud de antigua jurisprudencia, las audiencias rara vez se cierran al público, especialmente en la división penal. El público también tiene derecho a una amplia variedad de evidencias en el caso, una vez que se ha puesto a disposición de la defensa. En el caso de Parkland, eso incluye declaraciones de testigos, llamadas al 911, informes policiales y partes limitadas de las entrevistas de Cruz con los detectives de homicidios.

La jueza Scherer restringió previamente la “sustancia” de la confesión de Cruz, según la ley de la Florida, y en gran medida sigue siendo secreta.

La Fiscalía Estatal de Broward dijo que el equipo legal de Cruz “fracasó totalmente” en demostrar que todas las audiencias futuras deben ser cerradas. Los abogados que representan a los medios de comunicación –incluyendo The Miami Herald, The New York Times, la Associated Press y grupos de noticias de televisión como ABC, CBS y NBC– también se opusieron.

La defensa contrató a Edelman, un consultor de juicios de California que dirige una empresa llamada Trial Innovations. El viernes admitió, en una declaración, que no creía que el cierre de todos los procedimientos fuera la medida correcta, sino que pedía un enfoque “específico” solo para las audiencias más delicadas.

Durante la audiencia del martes, el abogado de la defensa David Wheeler pareció estar de acuerdo con Edelman, diciendo que la defensa quiere principalmente que se cierren las audiencias como la moción para suprimir la confesión de Cruz. Aun así, siguió adelante con la petición de cerrar todas las futuras audiencias previas al juicio.

Edelman dijo que examinó cientos de artículos publicados en el diario Sun-Sentinel entre 2018 y 2021, y muchos incluían detalles sobre Cruz que nunca serán presentados a un jurado., como que Cruz era conocido por matar animales, usar un lenguaje racista y de odio, y que había sido objeto de numerosas advertencias antes de la masacre.

Edelman mencionó estudios realizados durante decenios que sostienen que la publicidad previa al juicio tiene un impacto negativo en la percepción. “Abrumadoramente en contra del acusado”, dijo.

También afirmó que los jurados suelen decir que serán imparciales porque es una respuesta “socialmente deseable”, pero que los interrogatorios largos a los candidatos a jurado no funcionan. “No es una herramienta fiable para descubrir la parcialidad”, dijo Edelman.

Los abogados de los medios de comunicación señalaron que Edelman no ha encuestado a personas que vivan en Broward —ni a los los jurados potenciales— para medir el efecto de la publicidad previa al juicio.

“Su testimonio dejó claro que el cierre no sería efectivo para proteger los derechos del acusado sin ser más amplio de lo necesario porque mucha de la información que se pretende blindar ya se ha hecho pública”, dijo McElroy.

La abogada Deanna Shullman, que representa a varias cadenas de televisión, como ABC y CNN, también señaló que los medios de comunicación son cruciales para garantizar que el público sepa que los abogados están haciendo su trabajo.

“Todo el mundo piensa que el acceso tiene que ver con nuestra capacidad de ver lo que hizo el acusado o con el derecho a ver la evidencia de sus delitos”, dijo Shullman. “No se trata en absoluto de eso. Se trata del derecho del público a supervisar a todos los que participan en este proceso.