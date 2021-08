Periodistas del Miami Herald, el Nuevo y Bradenton reciben máximos honores en premios estatales

Periodistas del Miami Herald y el Nuevo Herald reciben premios SPJ Sunshine State. MIAMI HERALD STAFF

Varios periodistas del Miami Herald y el Nuevo Herald fueron reconocidos el fin de semana durante la ceremonia de entrega de los premios virtuales Sunshine State 2021.

Cada año, la Sociedad de Periodistas Profesionales de la Florida hace la entrega de premios —que se dividen en diferentes categorías, como reportajes por sector, reportaje de fecha límite y este año reportaje de COVID— que honran al mejor periodismo del estado.

Un vistazo a los ganadores

▪ Premio a la Diversidad de la NABJ del Sur de la Florida: Jacqueline Charles, Miami Herald, Haiti Earthquake: A decade of aftershocks and unkept promises;

▪ Periodista del Año: Ganadora: Taylor Dolven, Miami Herald, “Stranded at Sea”; Finalista, Sarah Blaskey, Miami Herald, Colección de Sarah Blaskey

▪ Periodista Novel Destacado: Ganadora, Ana Claudia Chacin, el Nuevo Herald, Colección de Ana Claudia Chacin; Finalista: Shirsho Dasgupta, Portafolio de Shirsho Dasgupta

▪ Editor del Año: Ganadora: Amy Driscoll, Miami Herald, Colección de Amy Driscoll

▪ Excelencia en Reportaje sobre Justicia Social: Ganadores: Sarah Blaskey y Nicholas Nehamas, Miami Herald, Serie de LaToya Ratlieff

▪ COVID-19 – Reportaje de Fondo — Segundo lugar: Linda Robertson, Miami Herald, “She Caught COVID caring for others. She’ll survive a grueling recovery. Her hands may not”

▪ Reportaje Noticioso sin Fecha Límite: Primer lugar: Jacqueline Charles y José Iglesias, Miami Herald, Haiti Earthquake: A decade of aftershocks and unkept promises.

▪ Reportaje Noticioso sin Fecha Límite (periódicos pequeños): Tercer lugar: Jessica De León, Bradenton Herald, Bradenton Police Department’s hiring of troubled officer.

▪ Reportaje de Fondo (periódicos grandes: Primer lugar: Carlos Frías, Miami Herald, The First Ventanit; segundo lugar: Linda Robertson, Miami Herald, “West Grove Was Promised Affordable Housing. So, why are they winding up with a Wawa instead.

▪ Serie: Primer lugar: Redacción del Miami Herald, Deterring Democracy Series

▪ Reportaje de Perfil: Primer lugar: Linda Robertson, Miami Herald; Segundo lugar: Sarah Blaskey, Miami Herald, Perfil de LaToya Ratlieff

▪ Reportaje de Datos: Primer lugar: Redacción del Miami Herald, A Numbers Game ; Segundo lugar: Redacción de Miami Herald, Lethal Stowaway

▪ Reportaje Especializado - Negocios: Primer lugar: Redacción del Miami Herald, Lethal Stowaway

▪ Reportaje Especializado - Comunidad: Primer lugar: Linda Robertson, Miami Herald, Colección de Linda Robertson

▪ Reportaje Especializado — Delincuencia y Tribunales: Primer lugar: Samantha J. Gross, Shirsho Dasgupta y Kirby Wilson, Miami Herald, Trapped: COVID-19 in Florida’s Prison System,

▪ Reportaje Especializado — Medio Ambiente y Ciencia: Primer lugar: Alex Harris, Miami Herald, Colección de Alex Harris

▪ Reportaje Especializado — Salud — Primer lugar: Ben Conarck, Miami Herald, Colección de Ben Conarck

▪ Reportaje Especializado — Gastronomía y Viajes: Primer lugar: Carlos Frías, Miami Herald, Colección de Carlos Frías.

▪ Reportaje Especializado —Gobierno y Política: : Tercer lugar: Ryan Callihan, Bradenton Herald, Colección de Ryan Callihan

▪ Reportaje Especializado — Comunidades subrrepresentadas: Segundo lugar: Isaiah Smalls II, Miami Herald,Colección de;C. Isaiah Smalls II