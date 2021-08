Arranca la modificación de distritos electorales. ¿Redimirá la Florida su dañada reputación?

Margaret Delmont examina un mapa de distritos congresuales durante una audiencia de modificación de distritos electorales en el Broward College, el 16 de agosto de 2011. Sun Sentinel

El proceso de modificación de los distritos electorales para ajustarlos al aumento de la población, que se realiza una vez cada 10 años, comienza oficialmente el jueves , cuando la Oficina del Censo federal publique los resultados detallados del Censo de 2020, dando inicio a lo que tradicionalmente ha sido una de las batallas más políticamente cargadas en la capital de la Florida.

Las cifras de; Censo se convertirán en la base para que la Legislatura de la Florida, y las ciudades y condados locales, modifiquen sus distritos electorales. Es una tarea importante porque puede influir en a quiénes se elige en representación de comunidades que suelen quedar fuera del proceso político y en la asignación de fondos federales.

Hay mucho en juego.

Para los republicanos de la Florida, que controlan el proceso, este ciclo de modificación es una oportunidad para redimir una reputación que se vio empañada hace 10 años cuando los tribunales intervinieron porque habían permitido que agentes políticos llevaran a cabo un proceso ilegal de trazado de mapas detrás de bastidores, mientras sus líderes afirmaban que sus decisiones eran honorables y transparentes.

Para los demócratas de la Florida, el estado pudiera desempeñar un papel fundamental en la capacidad del presidente Joe Biden para implementar su agenda.

Se espera que la Florida gane un escaño más en el Congreso debido al aumento de la población y un pequeño cambio en su delegación de 28 miembros en el Congreso pudiera cambiar el equilibrio partidista en la Cámara de Representantes. Los demócratas tienen una mayoría tan estrecha en el Congreso que un cambio de cinco escaños daría la mayoría a los republicanos.

Ambos partidos observarán el proceso con atención y el Comité Nacional Demócrata de Modificación de Distritos Electorales, presidido por el ex secretario de Justicia federal Eric Holder, ha contratado a un director en la Florida para que supervise el proceso y haga conozca la importancia de los distritos electorales competitivos en la política.

“Si la Legislatura manipula el proceso, puede aprobar medidas que no encajan con el deseo de los electores y no enfrentar ninguna consecuencia política”, dijo Holder en una entrevista.

Los datos publicados el jueves pueden proporcionar algunos detalles sobre a qué parte del estado es probable que vaya ese nuevo escaño. Sobre la base de los primeros cálculos de crecimiento de la población, los expertos esperan que sea en el centro de la Florida, que ha tenido el crecimiento más rápido de cualquier estado en el país.

Reglas únicas de la Florida

A diferencia de muchos otros estados, los electores de la Florida aprobaron en 2010 las enmiendas llamadas Distritos Justos para controlar el poder legislativo al prohibir a los legisladores trazar mapas para beneficiar a los titulares o a partidos políticos. Las enmiendas también exigen que los distritos se apeguen a los límites geográficos y políticos y tengan un diseño razonablemente compacto.

Hace una década, los líderes de la Cámara de Representantes y del Senado se opusieron enérgicamente a las enmiendas sobre Distritos Justos pero, cuando los electores las aprobaron con 63% de los votos, respondieron prometiendo llevar a cabo el proceso de redistribución de distritos más transparente de la historia del estado. Pasaron el verano viajando por el estado, buscando la opinión del público sobre la mejor manera de trazar los mapas para proporcionar la representación más justa a las comunidades locales.

Sin embargo, detrás de bastidores, los agentes políticos dibujaban sus propios mapas y maquinaban para que el público los presentaran, con nombres falsos, a través del portal público. El proceso funcionó y los mapas elaborados por los agentes se convirtieron en ley y permanecieron en vigor durante los ciclos electorales de 2012 y 2014, hasta que los tribunales los anularon por violar la Constitución estatal.

Fue un periodo que sentó precedente en la historia de la Florida. Para hacer cumplir las normas de Distritos Justos, la coalición de grupos de electores liderada por la Liga de Mujeres Votantes se apoyó en el tribunal para ser los ojos extra en el proceso de modificación de los distritos y presentó una demanda para impugnar los mapas por inconstitucionales. Al final, el papel del tribunal fue fundamental.

Terry Lewis, juez del Tribunal de Circuito del Condado León, concluyó que los líderes legislativos de la Florida habían destruido documentos y permitido que los asesores políticos “burlaran” su autodenominada transparencia en el proceso. Descubrió que los asesores políticos del Partido Republicano escribieron guiones para que la gente los leyera en las audiencias públicas, “se infiltraron e influyeron en la Legislatura” y “manipularon a la Legislatura para que infringiera su deber constitucional”.

Los tribunales de la Florida invalidaron el mapa de la Legislatura para los distritos congresuales y, previendo que el mapa del Senado de la Florida correría una suerte similar, los líderes republicanos del Senado admitieron que el mapa que habían aprobado para el Senado era inconstitucional porque se había trazado con la intención de favorecer al Partido Republicano. Aunque los legisladores intentaron modificar el mapa del Senado, trataron de proteger a los titulares, y el tribunal rechazó su intento, y finalmente implementó un nuevo mapa para el Senado estatal.

Así que, tras numerosas batallas legales, los mapas del Senado estatal y del Congreso que se usan hoy en día fueron adoptados o trazados por los tribunales.

“Hicieron falta cuatro duros y largos años de litigios de tierra arrasada para demostrar la burla”, dijo Ellen Freidin, fundadora del FairDistricts Florida Movement y presidenta ejecutiva de FairDistricts Now, Inc., una coalición de grupos de defensa del voto de tendencia izquierdista. Pero, añade: “Los ciudadanos de la Florida, el 63% de los cuales votaron por distritos justos, fueron engañados durante dos ciclos electorales en esta última década”.

Una competencia cada vez mayor

Al final, los mapas favorecieron a más demócratas, pero no cambiaron drásticamente el panorama político. El proceso de modificación de distritos de 2012 dio a la Florida dos nuevos escaños en el Congreso, y los mapas controlados por el Partido Republicano dieron como resultado que los republicanos ganaran 17 de los 27 distritos del estado, mientras que los demócratas consiguieron una ganancia neta de tres distritos.

El mapa que se usa hoy creó una delegación congresual floridana compuesta por 16 republicanos, 10 demócratas y una vacante dejada por la muerte en abril del representante demócrata Alcee Hastings, de Delray Beach. Su escaño es considerado demócrata.

En la Legislatura estatal, los republicanos se han asegurado un estrecho control de la mayoría. Hay 78 republicanos en la Cámara de Representantes frente a 42 demócratas y los republicanos tienen una ventaja de 24-16 en el Senado estatal de 40 miembros.

Para los partidarios del proceso de distritos justos, el esfuerzo ha sido un éxito. Su objetivo era aumentar la competencia, dijo Freidin en una conferencia de prensa el miércoles. Para ello, el proceso ha funcionado.

En los ciclos electorales de 2016, 2018 y 2020 “se presentaron más candidatos al Congreso y al Senado que nunca antes. Y hubo un aumento de 500% en las contiendas al Senado que se decidieron dentro de un margen de seis puntos”, dijo.

En 2016, por ejemplo, hubo cinco elecciones al Congreso muy reñidas, cada una de las cuales se saldó con la elección de alguien del otro partido. “Algunos pasaron de republicanos a demócratas y otros pasaron de demócratas a republicanos, pero aquí hubo cambios reales, lo que significa que la competencia realmente se inspiró y estuvo viva después de las enmiendas Fair Districts”.

Cuando no hay garantía de una competencia seria, “los titulares no tienen motivación para trabajar conjuntamente y, lo que es más importante, poca o ninguna motivación para representar realmente a toda la gente de su comunidad, en lugar de solo a aquellos partidarios firmes que forman el núcleo de sus distritos”, dijo Suzanne Almeida, asesora de modificación de distritos y representación de Common Cause.

La competencia tuvo un impacto moderador en la política, dijo Cecile Scoon, presidenta de la Liga de Mujeres Votantes de la Florida. Cuando los electores no se agrupan en distritos con votantes afines, esto obliga a sus representantes a escuchar voces más diversas porque “ya no pueden estar seguros de ganar solo porque están jugando con su base”, dijo.

Por ejemplo, el representante Mario Díaz-Balart, que había negado el cambio climático, cambió su postura tras la modificación de distritos, dijo Scoon. La ex representante Ileana Ros-Lehtinen se había opuesto a elevar el salario mínimo a $15 la hora, pero retiró su oposición después que los límites de su distrito se hicieran más competitivos. Y la ex senadora estatal Anitere Flores, republicana por Kendall, rompió filas con los líderes republicanos y bloqueó sin ayuda proyectos de ley respaldados por activistas de los derechos de las armas.

“Las enmiendas Fair Districts cambiaron la composición de su distrito porque, como ella dijo, las razones por las que lo hizo fue porque tenía que escuchar las nuevas voces en su distrito”, dijo Scoon.

Atención nacional centrada en la Florida

Holder dijo que la manipulación partidista a menudo cobra su mayor precio en las comunidades de minorías porque los mapas distritales pueden cambiarse para “empaquetar” comunidades en un solo distrito, o dividirlas sustancialmente, diluyendo su influencia para dar una ventaja al partido que controla la modificación de distritos.

Para ello, su organización estará atenta a la forma en que los legisladores de la Florida escuchan las opiniones de la comunidad. “No se puede obtener eso simplemente mirando un mapa, hay que interactuar con la gente y hacerse una idea de cuáles son sus intereses, cuáles son sus preocupaciones”, dijo.

Además de la Florida, los otros estados en los que el Comité Nacional Demócrata de Modificación de Distritos tendrá una presencia activa son Arizona, Colorado, Georgia, Carolina del Norte, Ohio, Pennsylvania, Texas y Wisconsin.

Es probable que el debate sobre los límites políticos consuma la atención de la Legislatura de la Florida cuando comience su período ordenado de sesiones el 11 de enero. Los mapas definitivos se aprobarán al final de la sesión, en marzo, y se espera que eso desencadene impugnaciones legales, como ocurrió en 2012.

Esta vez, sin embargo, el tribunal ha sido moldeado por una década de gobernadores conservadores y se espera que sea una amenaza menor que en 2012. Desde entonces, los últimos tres jueces de la Corte Suprema estatal nombrados por un gobernador demócrata se han retirado y fueron reemplazados por jueces conservadores nombrados por el gobernador republicano Ron DeSantis.

Freidin dijo que mantienen la esperanza que los republicanos quieran “ganarse de nuevo esa confianza” y cumplan la ley con un proceso abierto y transparente que incluya aportaciones públicas genuinas.

Pero, agregó, los líderes de la Cámara y el Senado no han realizado audiencias públicas, no han nombrado a los miembros de sus respectivos comités de modificación de distritos y los respectivos presidentes de los comités en la Cámara y el Senado, el senador Ray Rodrigues, republicano por Estero, y el representante Tom Leek, republicano por Ormond Beach, han hecho pocos comentarios, excepto que van a cumplir la ley.

Un esfuerzo de la Fair Districts Coalition para conseguir que los republicanos y los demócratas firmen un compromiso de cumplir la Constitución fue firmado por solo 17 de los 160 legisladores. “Realmente no ha habido ninguna señal de interés en recuperar la confianza de los floridanos”, dijo Freidin. “Este proceso de redistribución de distritos ha sido muy secreto”.

La coalición envió una carta en junio en la que pedía a los líderes de la Cámara de Representantes y del Senado de ambos partidos que retransmitieran en directo la elaboración de sus mapas, como se hizo en Carolina del Norte, que hicieran públicas todas las comunicaciones sobre la modificación y que conservaran todas las comunicaciones internas relacionadas con el proceso. También pidieron que todos los datos cartográficos usados en el proceso se pusieran a disposición del público en un formato utilizable y que se solicitaran las aportaciones del público antes y después de la elaboración de los mapas. Freidin dijo que no recibieron respuesta.

Ni Rodrigues ni Leek respondieron a las solicitudes de declaraciones para este reportaje.

“Me gustaría ser optimista sobre este ciclo de modificación de de distritos”, dijo Freidin el miércoles. “Hasta ahora, la Legislatura no nos ha dado ninguna razón para ser optimistas en cuanto a que las enmiendas sobre distritos justos se cumplan. Pero siempre mantenemos la esperanza”.