De acuerdo con estudio, South Beach es el área para nadar más contaminada de Estados Unidos

Los turistas llenan South Beach por el sol, la arena y el mar, aunque también para posar afuera de la antigua mansión de Versace. Sin embargo, según un nuevo estudio, tal vez deban pensarlo dos veces antes de entrar al agua.

La tienda británica Myprotein, que vende productos deportivos de nutrición, como suplementos, proteína en polvo y otros artículos para la salud que no son tan ricos de comer como las papitas, acaba de dar a conocer un reporte donde dice que South Beach es la playa popular más contaminada de Estados Unidos.

Ello no quiere decir que el agua sea la más contaminada del país, lo que podría ser alguna en New Jersey, sino que el tiburón que se ve ocasionalmente, o el niño que no pudo llegar a tiempo al baño, no son los mayores problemas si uno decide darse un chapuzón en Miami Beach.

En el reporte se analizaron más de 1,500 lugares que Myprotein gusta llamar “sitios locos para nadar” en EEUU, es decir, sitios que no son piscinas y en los que se puede nadar, aunque a decir verdad, la piscina del hotel Clevelander puede ser a veces una locura.

El estudio analizó las calificaciones de Tripadvisor para cada lugar, como el número de reseñas para determinar. la popularidad, y luego cotejó la cifra con detalles sobre la calidad del agua en cada lugar, utilizando información de la Agencia de Protección Ambiental de EEUU (EPA).

A continuación, las calificaciones de los peores sitios:

Una advertencia para no no entrar al agua se emitió para dos playas de Miami Beach el 11 de agosto en la calle 53 y Northshore Ocean Terrace en la calle 73, aunque lo cierto es que, técnicamente, no es South Beach.

Otras populares playas de la Florida que aparecen en la lista de Myprotein con la peor calidad del agua, son: Clearwater (en el puesto 2), Fort Lauderdale (en el 3), Siesta Beach (en el 4) y Panama City Beach (en el lugar 7). Recientemente, la página web de viajes Holidu reportó que Siesta Key ocupaba el puesto número en la infame lista de las playas floridanas. Quizás haya tiempo para reconsiderarlo.

La playa popular más limpia del país es Waikiki Beach en Hawai, seguida por La Jolla Cove en California, y Ka’anapali, también en Hawai.

Las playas de la Florida con una aceptable calidad de agua, entre ellas algunas en (o cerca) de los Cayos de la Florida, son: Fort Zachary Taylor Historic State Park en Key West (4); John Pennecamp Coral Reef State Park en Key Largo (5); Fort Myers Beach (6); Dry Tortugas National Park al oeste de Key West (7); St. Augustine Beach (10); y Cocoa Beach (12).

