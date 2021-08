Cuatro educadores de Broward han muerto recientemente de complicaciones por el COVID-19

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

Una semana antes de que el curso escolar comience, tres maestros y un auxiliar de maestro de las escuelas públicas del Condado Broward han muerto recientemente de complicaciones por el COVID-19, le dijo a CBS4 Miami Anna Fusco, maestra de primaria y presidenta del Sindicato de Maestros del Condado Broward.

“Ha sido un día triste para las escuelas porque nuestros maestros habían regresado a los recintos con sus directores, y las familias les dijeron que no se reportarían porque habían fallecido de Covid”, dijo Fusco.

Tres de ellos no estaban vacunados, dijo Fusco. No está segura si la cuarta persona estaba o no vacunada.

Los maestros no contrajeron el virus en la escuela, según Fusco. Algunos tenían familiares que se habían enfermado y les transmitieron el virus.

La auxiliar de maestro y uno de los maestros trabajaban en la misma escuela. Uno de los maestros que murió enseñaba en una escuela primaria y el otro en una secundaria, dijo Fusco. La presidenta no dio los nombres de los maestros ni de las escuelas.

“Es algo que da mucho miedo. Todos los días oigo algo parecido. Lo mismo en Broward que en otro condado. Somos el quinto sindicato más grande del país”, expresó Fusco.

Desde el 1o de agosto, 138 empleados de las escuelas públicas del Condado Broward han dado positivo al COVID-19, de acuerdo con la pizarra de COVID-19 del Distrito Escolar. Durante el mismo período, 13 estudiantes han arrojado resultado positivo al coronavirus.

Recientemente, la Junta Escolar de Broward votó 8-1 a favor de una orden para que se exigiera el uso de mascarillas, en abierto desafío al gobernador Ron DeSantis, que le ordenó a las escuelas que el uso de mascarillas no fuera obligatorio.

Traducción de Jorge Posada