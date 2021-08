Grupo de trabajo médico exhorta a escuelas de Miami-Dade a exigir mascarillas. Carvalho está de acuerdo

Los alumnos de las escuelas públicas de Miami-Dade probablemente tengan que ponerse mascarilla cuando vuelvan a clases la semana próxima, según la recomendación unánime que hizo el lunes por la noche un grupo de expertos médicos que asesora al distrito escolar.

Se espera que la Junta Escolar de Miami-Dade, compuesta por nueve miembros, vote sobre el tema cuando se reúna el miércoles por la mañana.

El superintendente Alberto Carvalho dijo el lunes que apoya plenamente la recomendación del grupo de trabajo porque Miami-Dade todavía está muy afectado por la variante delta del COVID-19.

“Mi mente está bastante decidida sobre la forma de avanzar. Y estoy totalmente de acuerdo con las recomendaciones de este grupo de trabajo”, dijo Carvalho.

Agregó que llegó a su conclusión a pesar de las críticas de algunos padres y otras personas contrarias a la obligatoriedad de la mascarilla, que alegan la baja probabilidad estadística de que los niños enfermen gravemente o mueran si contraen el COVID. Carvalho señaló que la cepa delta está afectando más a los jóvenes. Esto incluye a un alumno de 13 años en el distrito que murió de COVID, dijo Carvalho.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

“No sé cuál es el umbral de dolor aceptable en esta comunidad. No sé cuál les a probabilidad estadística de que un solo niño muera en esta comunidad”, dijo. “Al igual que no sé cuál es el umbral que alguien debería aceptar como apropiado para los profesores, el personal de custodia, los agentes de policía que podrían tener afecciones subyacentes, y eso no es un delito, o quien podría ser hospitalizados, a quien podrían o quién podría fallecer”.

Carvalho dijo a los periodistas después de la reunión que el niño de 13 años, y cuatro empleados del distrito, murieron “de COVID o de complicaciones relacionadas con e COVID” en las últimas semanas.

Los miembros de la Junta Escolar que que asistieron a la reunión virtual del lunes también parecieron estar de acuerdo con las recomendaciones del grupo de trabajo.

“Nuestros niños van a estar bien”, dijo Dorothy Bendross-Mindingall, quien representa al Distrito 2 en la Junta. “Nos vamos a encargar de ello”.

Distrito estaría cambiando el rumbo sobre las mascarillas

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

El protocolo recomendado es una reversión de la postura del distrito a principios de este verano de que las mascarillas serían opcionales para los estudiantes y el personal para el curso escolar 2021-22. Pero esto se debe a que la situación del COVID ha cambiado drásticamente para peor en poco tiempo, dijo Jaime Torrens, jefe de instalaciones del distrito.

“Las condiciones en nuestra comunidad eran muy diferentes a las que vemos hoy”, dijo durante la reunión.

Los nuevos casos de la cepa, más transmisible, han aumentado 868% desde principios de junio hasta la semana pasada, dijo Torrens.

“Los datos hablan por sí solos y no de forma favorable”, dijo.

Según Torrens, a principios del verano Miami-Dade tenía unos 73 casos por cada 100,000 habitantes. La tasa actual es de unos 740 casos por cada 100,000 personas, dijo.

“Esto nos sitúa en los rangos más altos de transmisión en la comunidad”, dijo Torrens.

Una alumna se ajusta la mascarilla frente a la escuela primaria el 5 de octubre de 2020. Jose A Iglesias jiglesias@elnuevoherald.com

La recomendación del grupo de trabajo de siete miembros ocurre casi una semana después que la Junta Escolar de Broward votó 8 a 1 para mantener la obligatoriedad del uso de la mascarilla cuando los alumnos regresen a clases el miércoles, desafiando la orden ejecutiva del gobernador Ron DeSantis, que requiere que los distritos escolares de la Florida hagan que la mascarilla sea opcional para los estudiantes y el personal.

Pero los médicos del grupo de trabajo exhortaron a los funcionarios escolares a tomar sus decisiones basadas en la información científica y no en la política.

“Todo lo que podamos hacer que sea prevención siempre será una mejor solución”, dijo la Dra. Aileen Marty, miembro del grupo de trabajo y experta en enfermedades infecciosas de la Universidad Internacional de la Florida (FIU).

El personal del distrito recomendó al principio de la reunión del lunes que las mascarillas sean obligatorias, pero que los padres tengan la opción de obtener algún tipo de exención médica en caso que los menores no puedan llevar el rostro cubierto.

Sin embargo, los miembros del grupo de trabajo afirmaron que no hay ninguna razón médica para que un niño no pueda ponerse la mascarilla. La Dra. Lisa Gwynn, profesora adjunta de Pediatría Clínica y Ciencias de la Salud Pública de la Universidad de Miami, desestimó la idea de que algunos niños con necesidades especiales, incluidos los que están en el espectro del autismo, no sean capaces de llevarlas casi un año y medio después de la pandemia.

“No es la primera vez que un niño autista intenta ponerse la mascarilla”, dijo Gwynn.

El mandato también se aplicaría a los niños que viajan en autobuses escolares. Cuando los niños coman y participen en deportes y otras actividades al aire libre no tendrían que llevar mascarillas, aunque se aplicarán normas de distanciamiento social.

Los funcionarios del distrito también estudian la posibilidad de impartir más clases y organizar los almuerzos al aire libre.

“Tenemos la bendición de estar en una parte del mundo donde podemos hacer muchas cosas al aire libre”, dijo Marty, subrayando los otros beneficios para la salud mental y física de estar en la naturaleza.

“Hay muchas buenas razones para estar al aire libre”, dijo.

Vacunas recomendadas, protocolos de seguridad establecidos

Como parte del protocolo en torno al COVID del distrito, se seguirá instando a más estudiantes, y a sus padres, a vacunarse. Según Torrens, alrededor del 63% de los menores de Miami-Dade de entre 12 y 17 años se ha vacunado al menos una vez.

“Todavía no estamos donde tenemos que estar”, dijo Carvalho.

Todas las aulas tendrán asientos asignados y gráficas de asientos para que los funcionarios del distrito puedan realizar un rastreo de contactos en caso de casos positivos, dijo Torrens.

Si los estudiantes dan positivo en la prueba de COVID, el protocolo actual recomendado por el distrito exige que estén en cuarentena durante 10 días antes de volver a clase si son asintomáticos con o sin la prueba de detección de COVID. Los estudiantes asintomáticos pueden volver a clase después de siete días si reciben un resultado negativo en la prueba de COVID.

Los médicos del grupo de trabajo, sin embargo, instaron al distrito a alargar el periodo a por lo menos 15 días para la cuarentena después de que un estudiante o miembro del personal dé positivo.

El doctor Peter Paige, jefe médico del Condado Miami-Dade, dijo que la variante Delta ha obligado a los médicos a cuestionar lo que creían saber sobre el COVID, y eso incluye el tiempo que alguien debe estar aislado después de contraerlo.

Paige también dijo que la variante Delta desafía las teorías anteriores sobre la capacidad de una persona para transmitir el COVID después de haber sido vacunada.

“El estado de vacunación sigue permitiendo portar y transmitir el virus durante largos periodos. Así que hemos cambiado nuestro protocolo en torno a la población vacunada y su exposición también. Así, si una persona vacunada se expone a un caso positivo, se pone en cuarentena”, dijo Paige.

Es probable que el mandato de uso de mascarillas de las escuelas de Miami-Dade desencadene una respuesta del Comisionado de Educación estatal, Richard Corcoran, quien la semana pasada amenazó con imponer sanciones financieras a las escuelas públicas de los condados Broward y Alachua después que desafiaron las órdenes de uso de mascarillas del estado al exigir una nota del médico.

Corcoran advirtió que si los distritos no cambiaban sus políticas de mascarillas, recomendaría a la Junta Estatal de Educación que retenga fondos “por una cantidad igual a los salarios del superintendente y de todos los miembros de la Junta Escolar local” Se espera que Corcoran presente su caso de sanciones contra los funcionarios escolares de Broward y Alachua el martes por la tarde durante una reunión de emergencia de la Junta Estatal de Educación.

La reunión de emergencia solo está prevista para abordar las decisiones tomadas por las escuelas públicas de Broward y Alachua. El mandato de mascarilla de Miami-Dade probablemente se abordará en una reunión separada, si el estado decide proponer sanciones para el distrito.

En respuesta a las amenazas del estado, el gobierno del presidente Joe Biden indicó el viernes que tiene la intención de intervenir y permitir que los distritos que no cumplan las órdenes usen fondos federales de asistencia para compensar cualquier sanción financiera. El presidente también llamó a la superintendente interina de Broward, Vickie Cartwright, para decirle que apoya la decisión del distrito de mantener el mandato de uso de mascarillas y que está dispuesto a ayudar con recursos para garantizar un regreso seguro a las clases en persona.

La decisión de Biden de llamar a un superintendente escolar local fue una señal de su compromiso personal en la creciente oposición pública de su administración a las políticas de salud pública de DeSantis en medio de un reciente aumento de los casos de coronavirus.

En relación con las escuelas, DeSantis se ha opuesto firmemente al uso obligatorio de la mascarillas. Ha enmarcado la cuestión como una cuestión de “elección” y “libertad” y ha criticado a la administración de Biden por intervenir en la capacidad de los padres para elegir si sus hijos deben llevar mascarillas o no.