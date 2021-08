Ciudades se resisten a expansión de la zonificación en Miami-Dade

Oliver Gilbert, comisionado de Miami-Dade, en una foto de junio de 2020 en una actividad en Miami. Gilbert tiene un plan para ampliar el área de zonificación del transporte público del condado, pero enfrenta la oposición de líderes municipales. mocner@miamiherald.com

Antes de presentar la propuesta para permitir la construcción de edificios más altos cerca de las líneas de transporte público en las ciudades de Miami-Dade, el comisionado condal Oliver Gilbert hizo circular un proyecto entre algunos líderes municipales para conocer su opinión. Fue entonces cuando comenzó la oposición.

“Devastaría totalmente nuestra ciudad”, dijo la alcaldesa María Puente Mitchell durante una concurrida reunión del Concejo de Miami Springs el 9 de agosto, a la que también asistió Gilbert.

Un análisis realizado por la administración municipal concluyó que el proyecto de Gilbert despejaría el camino para añadir más de 6,000 apartamentos y condominios en los barrios cercanos a las estaciones del Metrorail de Okeechobee y el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), y con el tiempo duplicaría la población de 14,000 personas de la ciudad. Mitchell calificó la propuesta de “asombrosa”.

Gilbert dijo a los líderes de Miami Springs que cambiaría su plan para eliminar los barrios de casas unifamiliares de Miami Springs del distrito ampliado de la Zona de Transporte Público Rápido, pero todavía es una batalla cuesta arriba para ganar el apoyo municipal a un aumento significativo en el número de viviendas cerca de los trenes y los autobuses de transporte rápido.

Tal y como se planteó en un principio, la propuesta de Gilbert añadiría municipios a la actual Zona de Transporte Público Rápido del condado en áreas situadas fuera de los límites municipales.

La zona permite a los urbanizadores construir edificios de mediana altura a menos de media milla de los corredores de transporte público rápido existentes y planificados del condado, incluidas las 25 millas de rutas del SMART Plan de 2016, que se extiende desde los suburbios del oeste hasta South Beach, y desde la línea del Condado Broward hasta Florida City.

Donde actualmente se permite a los urbanizadores construir edificios de apartamentos de tres pisos, la zona de transporte público generalmente permite seis pisos, y en las áreas destinadas a un desarrollo más intenso podrían llegar hasta 15 pisos. También se exige que los urbanizadores incluyan una combinación de viviendas, con un 13% de las nuevas unidades a precios asequibles para las familias que ganan menos de $100,000 al año.

Para los barrios suburbanos, el cambio de densidad sería significativo. Un análisis de la Liga de Ciudades de Miami-Dade sobre un proyecto de ordenanza de Gilbert reveló que en Pinecrest, que está cerca de dos estaciones del Metrorail y frente al sistema de autobuses de transporte público rápido previsto por el condado, las normas de zonificación que actualmente permiten 6,600 unidades estarían en camino a llegar a más de 63,000, un aumento de casi 900%.

La estrategia es fomentar la construcción de nuevas viviendas cerca de las líneas de transporte público, facilitando que los vecinos tomen el tren o el autobús para ir al trabajo, en lugar de conducir por calles y autopistas ya abarrotadas.

La creación de más viviendas a lo largo de las rutas de autobús de transporte público rápido también pudiera ayudar a Miami-Dade a ser más competitivo para los fondos federales para el ferrocarril, que normalmente van a las rutas con las poblaciones más densas cerca de las futuras estaciones.

“Hemos intentado no hacer nada. ...Tenemos que demostrar que no solo vamos a tener terrenos vacíos y casas unifamiliares a lo largo de los corredores”, dijo Gilbert, ex alcalde de Miami Gardens, en una entrevista. “Las autoridades federales nunca nos darán dinero para construirlo. Independientemente de eso, sería demasiado caro de operar porque no hay suficientes pasajeros”.

La Zona de Transporte Público Rápido del condado permite una mayor densidad a lo largo de las rutas de transporte público existentes y planificadas para los sistemas ferroviarios y de autobuses de carril exclusivo. Una propuesta del comisionado de Miami-Dade Olivert Gilbert ampliaría la zona, aunque los detalles se están reelaborando tras la oposición de los líderes de las ciudades.

Gilbert no ha presentado oficialmente la propuesta y dijo que está en proceso de modificar el plan para abordar la oposición de las ciudades. Uno de los cambios será retirar la imposición obligatoria de normas de densidad por parte del condado, dijo.

“Creo que esto puede ser una colaboración, y debería serlo. ... Lo entendemos”, dijo Gilbert, quien también es presidente de la Organización de Planificación del Transporte de Miami-Dade, que supervisa la planificación a largo plazo del transporte público. “Pero tenemos que hacer algo”.

Por ahora, el esfuerzo de Gilbert ha provocado críticas en el Ayuntamiento también. Raquel Regalado, colega comisionada cuyo distrito incluye el extremo sur de Miami y los suburbios circundantes, envió un memorando el 12 de agosto pidiendo que los habitantes del Distrito 7 sean dejados fuera del plan.

La “forma en que este tema se ha presentado ha creado caos y confusión en varios distritos”, escribió Regalado a sus colegas comisionados. “Ha sido desalentador ver al comisionado que propone este plan ‘negociar’ con los municipios en ausencia de los otros comisionados de Miami-Dade que representan estas áreas”.

Un día después, Gilbert respondió defendiendo sus conversaciones con los municipios como un esfuerzo poco común para obtener la opinión del público antes de presentar oficialmente el plan. “No estoy ‘negociando’ con los municipios”, escribió. “Lo único que espero de nuestros aliados municipales son ideas”.

En una entrevista, Regalado dijo que el acercamiento de Gilbert a algunos líderes municipales dejó fuera a la mayoría del público, lo que aumentó la preocupación sobre la propuesta. “Si hubiera seguido el proceso, pudiéramos ofrecer a la gente más información”, dijo.

Joseph Corradino, alcalde de Pinecrest y presidente de la Liga de Ciudades de Miami-Dade, dijo que los municipios no quieren ceder el control de la zonificación al condado para las áreas cercanas al transporte público. La propuesta de Gilbert permite a los constructores apelar las decisiones de zonificación de la ciudad dentro de la zona de transporte público a la comisión condal.

Corradino también ve una resistencia general a permitir una mayor densidad en los suburbios del sur de Miami-Dade, a pesar de las presiones para que Miami-Dade siga adelante con los planes de una extensión del Metrorail hasta Florida City.

“La gente dice: que quieren el Metrorail. Yo digo que en realidad no creo que quieran el Metrorail. El Metrorail viene con la densidad’”, dijo. “Pudiera considerarse hipócrita abogar por el tren y no por la densidad que conlleva”.

Grace Perdomo, directora ejecutiva de Transit Alliance Miami, dijo que no se puede eludir que un mayor número de unidades de vivienda más cercanas facilita el mantenimiento de los sistemas de autobuses y trenes.

“Nada importa más que la densidad de población para que el transporte público sea efectivo”, afirmó. “La clave es ¿a cuántas personas llegará esa milla de transporte público?” Aun así, agregó, que Miami-Dade no puede simplemente levantar las restricciones de densidad y esperar que la situación mejore, porque la misma cantidad de viviendas no funcionará en todas partes. “Hay que definir la densidad”, dijo. “No hay una misma solución para todos los lugares”.

En Palmetto Bay, la alcaldesa Karyn Cunningham califica la zona de transporte público rápido de una amenaza para la identidad de una zona que recientemente redujo la densidad permitida a los urbanizadores dentro de los límites municipales. “Esto tendría un impacto muy negativo en el carácter y el tejido de nuestra comunidad”, dijo. “No es bueno para Palmetto Bay”.

Cunningham dijo que está buscando el mismo tipo de exclusión que Regalado pidió para todo el Distrito 7 y que Miami Springs aseguró en la reunión del 9 de agosto con Gilbert.

Cuando Gilbert habló en Miami Springs, le dijo a Mitchell y a los otros líderes de Miami Springs que no se preocuparan porque planeaba eximir al área cerca de Okeechobee, un enclave frondoso y una amplia diversidad de aves.

“Quitaremos del mapa la Sección de Aves”, dijo Gilbert entre los aplausos de los residentes que estaban detrás de él. “Somos buenos”.

En su respuesta a Regalado, Gilbert dijo que el condado no puede dejar que la resistencia al desarrollo siga empeorando el tráfico y deprimiendo la construcción de viviendas asequibles.

“No podemos permitirnos una mentalidad de que no construyan cerca de mi casa”, escribió Gilbert. La legislación de la zona de transporte público rápido “es grande y difícil, y necesaria para dar cabida al crecimiento, mientras se frena el empeoramiento en el tráfico y los atascos”.