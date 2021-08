Cómo ayudar a su hijo si tiene ansiedad por volver a la escuela

Los estudiantes estarán sometidos a todo tipo de tensiones relacionadas con la pandemia cuando lleguen a las aulas para el nuevo curso escolar, pero hay asistencia disponible para facilitar la transición del regreso.

La Dra. Lisa Gwynn, pediatra y directora médica de la Clínica Pediátrica Móvil de la Universidad de Miami, dice que su mejor consejo para los padres cuyos hijos están ansiosos o tienen una transición difícil de regreso a la escuela es seguir las recomendaciones de los CDC, hablar con sus hijos todos los días y comunicarse regularmente con los maestros.

Algunos estudiantes no han visto con sus pediatras durante la pandemia, por lo que Gwynn aconseja a los padres que estén atentos a cualquier nuevo problema de salud que surja y que los menores tengan las otras vacunas al día.

Señales de ansiedad y depresión en los niños

Los padres también deben estar atentos a las señales de ansiedad y depresión, como no querer levantarse por la mañana o resistencia a ir a la escuela, dijo Gwynn.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

“Los nervios del comienzo de la escuela son normales, pero los padres deben ver si hay algo más allá”, dijo la doctora Elizabeth Pulgaron, psicóloga y profesora adjunta de Pediatría Clínica en UM. “Los trastornos de la alimentación y el sueño y las rabietas, esto va más allá de lo normal”.

En el caso de los niños más pequeños que expresan ansiedad por la vuelta a la escuela, los padres pueden mostrarles fotos del plantel escolar, luego pasar por el campus y caminar hasta la entrada de la escuela mientras el niño practica la respiración profunda, dijo el Dr. Jeffrey Brosco, pediatra, profesor de Pediatría Clínica y director adjunto del Centro Mailman para el Desarrollo Infantil de la Universidad de Miami.

Los padres deben recordar que no pueden hacer que el mundo sea perfecto para sus hijos, especialmente durante el caos de una pandemia mundial, dijo Brosco.

La mejor manera de que los padres ayuden a sus hijos “es decirles: ‘Ya lo resolverás, lo superarás y saldrás adelante’”, dijo. “Aprender a lidiar con la ansiedad es como desarrollamos la resiliencia”.

Brosco dijo que es importante, ahora que los niños vuelven a la escuela, restablecer la rutinas para minimizar el estrés en el hogar.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Los padres deben velar no solo por el bienestar de sus hijos, sino también tratar de cuidarse ellos mismos. “Cuando hay estrés en la familia, se manifiesta en los niños”, dijo.

Las investigaciones demuestran que las prácticas de conciencia plena, la respiración profunda, el yoga y la oración o la espiritualidad pueden ayudar a reducir los niveles de ansiedad en los niños, dijo Brosco. Hacer ejercicio, usar aplicaciones de autorrelajación, minimizar el tiempo que pasan frente a la pantalla o aprender a tocar un instrumento musical también pueden ayudar a tranquilizar a los niños, añadió.

Pulgaron, que asesora a estudiantes en nueve clínicas de las Escuelas Públicas de Miami-Dade como parte de la Iniciativa de Salud Escolar de UM, dijo que hace hincapié en aceptar las cosas que no se pueden controlar, como cuántas personas están enfermas o cuándo terminará la pandemia.

Ella dice a los estudiantes: “Hay cosas que podemos controlar y otras que no. Podemos controlar nuestras emociones, nuestras acciones y nuestro comportamiento”.

Pulgaron, que es directora de los servicios de salud mental de la Iniciativa de Salud, también enseña técnicas de relajación y organización, desglosando los problemas espinosos y diciendo a los niños a los que asesora: “Vamos a trabajar en una cosa que puedas controlar”.

Los expertos afirman que los cambios en los hábitos de sueño de un niño —problemas para dormir o no querer levantarse—, la pérdida de apetito, el comportamiento y las rabietas o la resistencia a volver a la escuela pueden ser signos de ansiedad o depresión.

“La transición de vuelta a los programas de educación infantil o a la escuela —o su inicio— pueden crear retos adicionales durante la pandemia”, según los CDC

Consejos de los CDC para facilitar la transición a la escuela

Estos son los consejos de los CDC para facilitar la transición de los estudiantes que vuelven a la escuela:

▪ Asegúrese que el niño tiene una rutina diaria y predecible con horarios regulares para las comidas saludables, la siesta y el sueño nocturno en casa. Tener el cuerpo descansado y saber qué esperar en casa ayuda a los niños a sobrellevar la situación.

▪ Monitorear los hitos del desarrollo y aprenda qué hacer si hay preocupaciones.

▪ Hablar con un profesional de la salud si los síntomas de ansiedad o los problemas de comportamiento de un niño se agravan o persisten.

En el caso de alumnos con nuevas preocupaciones persistentes, pida a la escuela una evaluación para determinar si necesita servicios especiales o adaptaciones. En el caso de los niños con discapacidades identificadas, pida al programa que lo revise.

Hable con los profesores sobre la mejor manera de separarse de un niño ansioso al comienzo del día: lo mejor suele ser una breve despedida.

Números de teléfono y páginas web para las familias

▪ Línea de asistencia a los padres de las Escuelas Públicas de Miami-Dade: 305-995-7100. Las autoridades escolares dicen que si los estudiantes están experimentando problemas, los padres deben buscar asistencia ahora para ayudar a aliviar los desafíos de volver a las aulas.

▪ Servicios de Salud Mental de las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade: El sitio web tiene una gran cantidad de recursos escolares y comunitarios de apoyo a la salud emocional y mental: https://mentalhealthservices.dadeschools.net/#!/fullWidth/3939

▪ Servicios a Estudiantes de las Escuelas Públicas de Broward (BCPS): 754-321-1550

▪ Servicios de Trabajo Social Escolar de BCPS: 754-321-1618

▪ Programa de Asesoramiento de BCPS: 754-321-1590

▪ Los estudiantes matriculados en las Escuelas Públicas de Broward pueden encontrar recursos de salud mental en la aplicación Talk App disponible en el portal Clever del distrito para los estudiantes.

Recursos contra la ansiedad

▪ Cool Little Kids Online: Programa gratis para niños de 3 a 6 años que sean tímidos: Https://coollittlekids.org.au/login

▪ AnxietyBC: Https://www.anxietybc.com/

▪ Aplicaciones móviles que ayudan a enseñar a relajarse: MindShift, Inner Peace for Kids, Breath2Relax, Smiling Minds

▪ Libros: “Freeing Your Child from Anxiety” (Chansky, 2014), “Make your Worrier a Warrior” (Peters, 2013), “Growing Up Brave” (Pincus, 2012)

Fuentes: CDC, MDCPS, BCPS, Dr. Jeffrey Brosco