‘Podía haber muerto aquí’. Algunos haitianos desafían a las pandillas para entregar ayuda

Mientras la ayuda del gobierno llega a cuentagotas al suroeste de Haití tras el terremoto de magnitud 7.2 del sábado, algunos haitianos están desafiando las carreteras controladas por las pandillas para llevar asistencia por su cuenta.

Widler ‘Wid’ Octavius, cantautor haitiano, llegó a la ciudad costera de Port Salut el miércoles por la tarde con un camión lleno de artículos de higiene personal.

Pero cuando su vehículo se averió en Miragone, a mitad de camino entre Puerto Príncipe y Port Salut, Octavius y sus acompañantes fueron atacados por bandidos armados que les dispararon después que la policía se negara a escoltarlos.

“Creo que tengo un deber con mis compatriotas haitianos, esa es la razón por la que dije: ‘Porqué no hago un esfuerzo y porqué no puedo hacer lo que pueda’”, dijo Octavius. “No tengo que esperar al gobierno, no tengo que esperar a una organización, dije déjame ver qué puedo hacer con mis amigos y apoyar a mis hermanos”.

Octavius dijo que le dispararon cuando salía de la comisaría de Les Cayes, después que la Policía del lugar no accedió a escoltarlos. Al final consiguieron dos escoltas policiales tras llamar a unos amigos cuando se acercaban a Port Salut.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

“Podía haber muerto aquí”, dijo sobre Les Cayes, donde distribuyó brevemente donaciones antes de continuar.

El miércoles, la ayuda comenzó a llegar al suroeste de Haití en camiones. Parte de la ayuda procedía de organizaciones de ayuda establecidas. Y otra parte provenía de haitianos que intentaban ayudar.

En Port Salut, un vehículo de la policía escoltaba un camión de carga con alimentos. Un camión de la UNICEF también se dirigía a la ciudad con escolta policial.

Al oeste de Les Cayes, un hombre en un vehículo de autoescuela lanzaba bolsas de pan. A su paso, la gente se acercaba para comer de lo que el hombre distribuía.

Pero muchos haitianos están frustrados por el ritmo con que llega la asistencia. En general, el alcance del esfuerzo de respuesta ha sido limitado y han continuado las quejas sobre la falta de ayuda que llega al suroeste del país .

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

El gobierno de Estados Unidos dijo el miércoles que es demasiado pronto para enviar tiendas de campaña y lonas a Haití, mientras los haitianos que se han visto obligados a estar a la intemperie durante días en zonas rurales remotas cerca del epicentro del terremoto claman por refugio.

“No creo que hayamos llegado a ese punto todavía. En este momento estamos en la respuesta aguda”, dijo un alto funcionario de la administración al Miami Herald el miércoles, cuando se le preguntó si Estados Unidos planea proporcionar tiendas de campaña.

“En este momento estamos buscando básicamente establecer una base de operaciones en Les Cayes y en otras áreas afectadas, y no lo hemos conseguido”, continuó el funcionario, y añadió: “En las conversaciones que hemos mantenido, nos hemos asegurado que, obviamente, estamos sacando lecciones sobre lo que funcionó y no funcionó en nuestra respuesta al terremoto de 2010”.

La representante federal Frederica Wilson, que representa a miles de haitianoamericanos en su distrito de Miami, dijo que las tiendas de campaña son una necesidad inmediata para las víctimas, pero afirmó que el desarrollo de “ciudades de tiendas de campaña” como lo que ocurrió después de 2010 no es una opción.

“Las ciudades de tiendas de campaña en 2010 fueron un desastre”, dijo Wilson. “Hubo mujeres violadas brutalmente. Estoy seguro de que no van a hacer eso de nuevo”.

Wilson dijo que el gobierno de Estados Unidos está priorizando el envío a las familias de refugios individuales que puedan soportar mejor el calor y la lluvia, en lugar de desarrollar grandes ciudades de tiendas de campaña al estilo de los campamentos.

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) dijo el miércoles que no tiene planes en este momento para distribuir tiendas de campaña. En su lugar, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), agencia aliada con la USAID, está distribuyendo 600 kits de refugio en Les Cayes y Nippes para ayudar a las familias cuyos hogares resultaron dañados por el terremoto a realizar reparaciones.

Los kits incluyen cuerdas, clavos y otros materiales.

“El equipo de la USAID sigue realizando evaluaciones y coordinando con las autoridades locales de las comunidades afectadas para determinar las necesidades de alojamiento y las opciones de respuesta”, dijo un portavoz de la USAID.

Esfuerzos de rescate en curso

El Aerial Recovery Group, una organización de respuesta a la catástrofe, dijo el miércoles que transportó por aire a tres pacientes heridos en estado crítico desde el Hospital OFATMA a instalaciones en Puerto Príncipe.

Britnie Turner, directora ejecutiva de Aerial Recovery Group, dijo que entre las lesiones más comunes que había presenciado estaban las fracturas, que se atendían con férulas de cartón.

“Hay muchos huesos rotos. Fémur tras fémur [debido a] las paredes que caen sobre la gente”, dijo. “Y todavía no están en condiciones lo suficientemente críticas como para evacuarlos a otro hospital”.

La gente comienza a hacer lo que pueda tras pasar la noche afuera tras el terremoto en Les Cayes, Haití, el domingo 15 de agosto de , 2021. Joseph Odelyn AP

La Guardia Costera de Estados Unidos dijo el miércoles que había salvado a “más de 15 personas” y que había “hecho 20 vuelos” en las últimas 24 horas. Desde el domingo, la Guardia Costera dijo que ha salvado a 67 personas, ha transportado a 143 rescatistas y ha entregado 5,500 libras de ayuda y suministros para el desastre.

La UNICEF informó el miércoles que 94 de las 255 escuelas del departamento del sur de Haití están completamente destruidas o han sufrido daños parciales. Todavía no se han realizado evaluaciones en los departamentos de Nippes y Grand’Anse, así como en otras comunidades a las que todavía no se ha llegado.

“Será extremadamente difícil para los padres, los maestros y el gobierno conseguir que los niños vuelvan a la escuela de forma segura dentro de tres semanas, cuando las escuelas tienen programado iniciar el próximo curso escolar el 7 de septiembre”, dijo Bruno Maes, representante de la UNICEF en Haití, tras visitar una escuela dañada en Mazenod, cerca de Les Cayes. “Pero es tan crucial para los niños que acaban de pasar por esta experiencia traumática del terremoto, más las condiciones extremas del tiempo, tener la normalidad y la estabilidad de estar en un aula con sus amigos y maestros”.

La UNICEF calcula que necesitará $15 millones para responder a las necesidades más urgentes de al menos 385,000 personas, incluidos 167,000 niños menores de 5 años, durante ocho semanas.

El Comando Sur de Estados Unidos informó el martes por la noche que el barco USS Arlington, un buque de transporte anfibio, debía llegar a Haití el miércoles para hacer las veces de plataforma móvil con personal médico en caso que sea necesario. Los dos hospitales flotantes más grandes, el USNS Mercy y el Comfort, tienen menos probabilidades de ser enviados a Haití. El Comfort está en reparaciones, mientras que el Mercy es “probablemente más grande de lo necesario”, dijo un funcionario del Comando Sur.

Funcionarios en Miami

Wilson dijo que funcionarios estadounidenses de la USAID, el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional estarán en la iglesia católica Notre Dame d’Haiti en el Pequeño Haití el jueves para hablar con la comunidad haitianoamericana y proporcionar información actualizada sobre los esfuerzos de socorro.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, también estará presente. Mayorkas anunció una visita a Miami la semana pasada, antes del terremoto, para hablar con las comunidades cubanoamericana y haitianoamericana de Miami sobre las protestas prodemocráticas en Cuba y el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse.

“Hay gente que se ha estado quejando del hambre, de la falta de agua, la sanidad, la seguridad y del refugio”, dijo Wilson sobre las llamadas que ha recibido de electores con familia en Haití.

“Ahora, ¿qué tan rápido lo están recibiendo? No sé si es lo suficientemente rápido. Intentaré averiguarlo mañana. Sí sé que [mis electores] se quejan”.