Ante mayor oposición al alza de tarifas de la FPL, los reguladores retrasan la decisión

En medio de la oposición a un acuerdo de conciliación propuesto que contempla el mayor aumento de tarifas en la historia del estado a los clientes residenciales de Florida Power & Light, los reguladores de servicios públicos del estado decidieron el miércoles dedicar dos meses a recibir información sobre el impacto legal y práctico de la propuesta antes de aprobarla.

La Comisión de Servicios Públicos de la Florida (PSC) acordó llevar a cabo una audiencia sobre el caso el 20 de septiembre para revisar el acuerdo para aumentar las facturas en $1,530 millones en los próximos cuatro años. Se llevará a cabo una audiencia abreviada sobre el aumento de tarifas propuesto y la votación final sobre el acuerdo sería el 26 de octubre.

El acuerdo fue anunciado el 10 de agosto entre FPL y Florida Industrial Power Users Group, la Florida Retail Federation, al Southern Alliance for Clean Energy and la Oficina del Asesor Jurídico Público, que representa a los clientes comerciales y residenciales en los casos de servicios públicos. Debe ser aprobado por los cinco miembros de la PSC.

Según la propuesta, FPL empezaría a recaudar $692 millones más en aumentos de la tarifa base a partir de enero, seguidos de $560 millones en 2023, así como aumentos adicionales de $280 millones para pagar las instalaciones solares hasta 2025. El dinero se usaría para permitir a la empresa seguir pagando la deuda de sus centrales eléctricas de carbón retiradas, La empresa aumentaría su inversión en energía solar y recibiría una rentabilidad garantizada de 10.6%, la más alta de cualquier empresa de servicios públicos en el estado.

Pero el acuerdo enfrenta la enérgica oposición de grupos que no fueron incluidos en las negociaciones, como activistas medioambientales, organizaciones que representan a grupos minoritarios y a personas de bajos ingresos. Una pareja del Condado Palm Beach que se ha unido como interventores en el caso, y un grupo llamado Floridians Against Increased Rates (FAIR), encabezado por un ex ejecutivo de la empresa de servicios públicos de Jacksonville.

‘Peor aún’

Los que se oponen al plan argumentan que el acuerdo de conciliación deja a los contribuyentes residenciales “aún peor que la solicitud original de la FPL” porque están subvencionando a los usuarios comerciales e industriales, que verán aumentos menores.

“Para decirlo en pocas palabras, un acuerdo que transfiere tanto dinero de los clientes residenciales a los comerciales e industriales no puede ser de interés público, ni tampoco un acuerdo que deja a los clientes residenciales peor aún que en la propuesta original de FPL (en la que enfrentaban un aumento de las tarifas de aproximadamente 20%)“, escribió Bradley Marshall, abogado de Florida Rising, League of United Latin American Citizens y Environmental Confederation of Southwest Florida en una respuesta que pide a la PSC que rechace el acuerdo.

“Esta moción conjunta para la aprobación del acuerdo de conciliación logra las dos cosas. Todos consiguen lo que quieren, excepto el público residencial, que representa la gran mayoría de los clientes y, sin embargo, es la única clase de cliente importante no representada en el acuerdo de conciliación propuesto”, escribió Marshall.

Marshall dijo que, aunque la Oficina del Asesor Jurídico Público representa tanto a los clientes comerciales como a los residenciales, “ha dicho muchas veces que no toma posiciones sobre cómo debe repartirse el pastel”.

Una pareja de Palm Beach, Daniel R. Larson y Alexandria Larson, se unió al caso como interventores y anunció su oposición al acuerdo de conciliación propuesto el miércoles. Ellos y FAIR argumentan que el acuerdo de conciliación resultará en tarifas “que son injustas y poco razonables” y “generarán ingresos muy por encima de lo que FPL requiere para proporcionar un servicio seguro y fiable.

‘Menores incrementos’

Por el contrario, FPL y las organizaciones que firmaron el acuerdo de conciliación dicen que la PSC debería aprobar el acuerdo de conciliación porque:

▪ “Los clientes residenciales y comerciales verán aumentos menores en la factura que con el aumento original [de $2,000 millones] propuesto”.

▪ “Proporciona a los clientes de la FPL estabilidad en las tarifas eléctricas a la vez que permite a la FPL mantener la fortaleza financiera para realizar las inversiones que considera necesarias para proporcionar a los clientes un servicio eléctrico fiable”.

▪ Y “sirve al interés público al aumentar la cantidad de energía solar libre de emisiones y la energía que estará disponible para servir a todos los clientes de FPL sobre una base rentable”.

Walmart, que también es parte en el caso de las tarifas, dijo el miércoles que apoya el acuerdo de conciliación propuesto.

Según el acuerdo, la FPL dedicaría unos $200 millones para cargadores de vehículos eléctricos y unos $2,000 millones a la expansión de la energía solar a través de su programa SolarTogether, que permite a los clientes pagar voluntariamente más en sus facturas de electricidad para financiar los proyectos solares y, a cambio, recibir créditos que se espera les permitan obtener un “reembolso” en unos siete años. El acuerdo dedica el 40% de la ampliación solar a clientes residenciales y pequeñas empresas y 60% a clientes comerciales, industriales y gubernamentales.

Florida Rising y su coalición de aliados en el caso argumentan que el programa SolarTogether es “una mala idea” porque los clientes pagan por la energía solar dos veces: “una vez a través de las tarifas básicas y otra vez en forma de pagos a los grandes clientes comerciales e industriales a los que el programa está desproporcionadamente reservado”.

La coalición también argumenta en su respuesta al acuerdo de conciliación que, dado que no se incluyó a nadie que representara a los clientes residenciales en la negociación, “no es de extrañar que, dado que a los clientes residenciales se les negó una presencia en las discusiones, quedaron sin voz”.

Clientes residenciales subsidian a los comerciales

Según el análisis de FPL de su solicitud de aumento de tarifas, los clientes residenciales iban a pagar más de lo que la empresa considera la “parte justa de los ingresos” con base en el costo del servicio y el uso, mientras que varias clases de clientes comerciales pagarían menos.

“Con el acuerdo de conciliación, pagarán aún más”, dijo Marshall, abogado de Earthjustice, que representa a Florida Rising, League of United Latin American Citizens y Environmental Confederation of Southwest Florida.

En 2022, por ejemplo, según el análisis de Marshall de los documentos del acuerdo de conciliación, los clientes residenciales pagarán $253.7 millones más de lo que pagan actualmente, mientras que los grandes usuarios comerciales e industriales pagarán $265 millones menos.

Si se aprueba, el acuerdo aumenta la tarifa básica de una factura residencial mensual típica para un cliente que use 1,000 kilovatios/hora en $13.64 a lo largo de cuatro años. La mayor alza sería el año próximo, cuando se implemente un aumento de $6.08 al mes en la factura residencial típica de 1,000 kWh. Esos clientes verían otro aumento de $3.85 en 2023, otro aumento de $2.21 en 2024 y un último aumento de $1.50 en 2025.

Pero para los opositores, esas cifras son engañosas porque, según el interrogatorio previo a la audiencia, la FPL dijo que la factura “típica” es en realidad una “factura teórica y no la que la gente recibe realmente”, dijo Marshall. “Y cuando se piensa en lo que tienen que pagar, que es lo que llamamos una factura, en realidad es mucho más... y este aumento de la tarifa va a llevarlas aún más alto”.

Los opositores también argumentan que la PSC no tiene autoridad legal para aprobar partes del acuerdo de conciliación. Y todos señalan que la Oficina del Asesor Jurídico Público ha dado marcha atrás. Se había preparado para presentar un caso de oposición al aumento de las tarifas y estaba preparando testigos para argumentar que la FPL debería reducir las tarifas en lugar de aumentarlas.

La Oficina está bajo un nuevo liderazgo después que la Legislatura de la Florida despidiera al jefe anterior, J.R. Kelly, y contratara al abogado Richard Gentry, un ex cabildero legislativo que no tiene experiencia en actividades normativas de servicios públicos.

En la respuesta de los Larson al acuerdo, su abogado Nathan Skop calificó los términos del acuerdo de conciliación de “atroces” y dijo que contradicen el argumento que la OPC presentó en julio, cuando los abogados que representan a los clientes argumentaron que “la solicitud de la FPL para aumentar las tarifas no estaba justificada, que la solicitud de retorno de capital de FPL era excesiva e injustificada” y que la Comisión “carecía de autoridad para aprobar los mecanismos identificados en la solicitud de tarifas de la FPL”.

Skop fue comisionado de la PSC.