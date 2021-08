¿Debe ir a emergencias con los hospitales llenos de casos de COVID? Expertos en salud aconsejan

La sala de emergencias del Hospital Jackson Memorial de Miami es un lugar con mucha actividad en esta foto de archivo de 2018. Ahora está aún más activo debido al COVID-19. Miami Herald file photo

Los hospitales de la Florida se están llenando a medida que ingresan más pacientes con COVID-19, lo que hace que muchos se pregunten si deben ir a las salas de emergencias para tratarse otros males.

Los administradores de hospital del sur de la Florida dicen que sí, y que no.

Puede ser complicado.

Esta es la razón: los hospitales atienden a un número récord de nuevos pacientes mientras la variante delta sigue causando estragos en el estado, provocando grandes repuntes de casos de coronavirus.

Hasta el jueves 19 de agosto, en los 259 hospitales del estado, más de una cuarta parte de las camas estaban ocupadas por pacientes de COVID-19, alrededor de 29.35% de ellas, según los datos comunicados al Departamento de Salud y Servicios Humanos federal (HHS).

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

Es un índice sustancialmente superior al resto del país. En todo Estados Unidos, solo 12.07% de las camas de hospital están ocupadas por pacientes de COVID-19.

A principios de agosto, siguió batiéndose el récord de hospitalizaciones por COVID-19 en la Florida cada día durante dos semanas seguidas: 14 días. El jueves, el estado tenía 17,295 personas hospitalizadas por COVID-19.

Además de las hospitalizaciones, la Florida ha visto un gran aumento de casos durante la segunda quincena de julio y la mayor parte de agosto en un tercer repunte de la pandemia. El estado ha batido el récord de mayor aumento de casos diarios siete veces este mes, y el récord actual se fijó el 12 de agosto, con 25,995 nuevos casos diarios.

Estos aumentos en hospitalizaciones y casos pudieran hacer que la gente se pregunte si debe ir a emergencias a tratarse una dolencia. Imagínese que le duele mucho el estómago y siente un dolor fuerte en el lado izquierdo del pecho. Esa hernia que tienes programada para tratamiento vuelve a hacer de las suyas.

En medio de la agitación por el COVID, ¿debes ir a emergencias, a un centro de atención urgente o aguantar?

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Esto es lo que dicen algunos expertos de algunos de los principales hospitales del sur de la Florida.

¿Debe ir a emergencias?

“Es muy difícil para alguien que no sea clínico escuchar una queja y decidir, bueno, esto es lo correcto, esto es lo incorrecto. Si la persona cree que es algo que ha tenido antes y piensa que está bien y no cree que necesita ir a emergencias, por supuesto que debe evitarlo”, dijo el Dr. Hany Atallah, director médico del Jackson.

“Los servicios de emergencias de todo el país están atestados de pacientes con COVID, y obviamente puede ser un riesgo”, dijo.

“Dicho esto, especialmente al principio de la pandemia, vimos a mucha gente que se presentó muy tarde con casos muy graves no relacionados con el COVID y problemas quirúrgicos, y eso hizo que también fuera mucho más difícil atenderlos”, dijo Atallah.

Su homólogo en el Memorial Healthcare de Broward está de acuerdo.

“Estaría bien que un profano en la materia pudiera anticipar si su estado de salud exige que le hagan un estudio o tratamiento especial que implique la hospitalización. Por desgracia, la mayoría de las personas y algunos médicos no pueden anticipar los síntomas que padecen. Si alguien tiene un malestar estomacal, probablemente es razonable ir a un centro de atención urgente en lugar de a una sala de emergencias”, dijo el Dr. Marc Napp, director médico y vicepresidente ejecutivo de Memorial Healthcare.

Ese es el dilema del dolor de estómago. En este caso, el médico suele preguntar al paciente y trata de entender qué puede haber provocado el malestar, que puede ser algo tan simple como una gastroenteritis o un virus y tratarse con antibióticos y el paciente es enviado a casa, dijo Napp.

¿Otro recurso a considerar en este ejemplo? El Poison Control Center de la Florida.

“Recibimos llamadas sobre intoxicaciones alimentarias y podemos ayudar a las personas que llaman a determinar qué pueden hacer en términos de cuidarse a sí mismas y qué síntomas indican la necesidad de atención de emergencia”, dijo Wendy Blair Stephan, coordinadora de educación sanitaria del centro. “Ahora es un gran momento para promover el centro para ayudar a la gente a evitando visitas innecesarias al hospital”, dijo en conversación con el Jackson Health System.

El número del centro es: 1-800-222-1222

Pero el dolor de estómago también puede ser una señal de un ataque cardíaco en algunas personas, dijo Napp.

Los trabajadores de las salas de emergencias a veces sienten confusión. “Puede ser difícil saber si la persona necesita ingresar a un hospital”, dijo Napp.

“Si la gente está segura de que no sabe con certeza que necesita ir al hospital, entonces es razonable empezar en un centro de atención urgente”, dijo Napp. “Todos los centros de atención urgente tienen arreglos de transferencia con los hospitales, así que si alguien se presenta y se determina que es algo que no puede atender allí, puede coordinar el traslado del paciente a un hospital del área. Esto significa que una persona está añadiendo un paso, pero en la mayoría de los casos casos puede ahorrarles una larga espera en una sala de emergencias abarrotada.

Y por eso los centros de atención urgente son populares y la gente los usa”.

Pero, ¿y si es más urgente?

“Si la evidencia es un dolor en el pecho o una hemorragia o alguien se desmaya o tiene un dolor intenso —como el peor que ha tenido en la cabeza, el pecho o abdomen—, creo que esas son señales de alarma y deberían llevarlos al hospital”, dijo Napp. “Si alguien tiene fiebre muy alta o se ha roto un hueso, también es motivo para ir al hospital”.

“Un derrame cerebral, sin duda. Dificultades para hablar, cambios en el estado mental. Debilidad en un lado del cuerpo. Parálisis facial. Cambio en la orientación. Confusión. Yo sugeriría ir de inmediato al hospital en estas situaciones. No hay mucho tiempo para hacer varias paradas en el camino”, dice Napp.

Atallah está concuerda.

“Estamos preparados para atender a cualquiera las 24 horas del día”, dijo. “Si usted cree que se trata de un problema menor, no venga al servicio de emergencias. Si está preocupado, o no está seguro, o cree que es un problema más grave, para eso están los servicios de emergencias”.

¿Se siguen haciendo operaciones?

Personal de enferemería de la sala de emergencias del Jackson Memorial Hospital, que ha visto morir a trabajadores de primera línea a causa del COVID-19.

Sí. Y algunas, por cuestiones importantes como cáncer, trasplantes de órganos u operaciones de corazón no se van a aplazar.

Las cirugías electivas son otra cosa.

Por ejemplo, las cirugías electivas en los hospitales del Memorial Healthcare System en el sur de Broward se suspendieron a principios de agosto ya que los pacientes de COVID-19 agravaron la escasez de enfermeros y crearon una escasez en el oxígeno que se usa para tratar a los hospitalizados con el virus respiratorio.

Broward Health North, en Deerfield Beach, también redujo los procedimientos electivos a solamente los ambulatorios.

En los 11 hospitales de Baptist Health South Florida, desde los condados de los Cayos hasta Palm Beach, las cirugías electivas y procedimientos que requieran estadías nocturnas se están evaluando diariamente en sus instalaciones de hospitalización en función de la capacidad de cada hospital.

“Cuando anunciamos hace una semana más o menos que estábamos aplazando las cirugías electivas, lo que es electivo y lo que es urgente es relativamente gris”, dijo Napp, del Memorial. “Si alguien necesita una operación de corazón no es algo que se pueda aplazar. Si se trata de un trasplante y hay un órgano disponible, no vamos a posponerlo, así que definitivamente operamos.

“Si hay un procedimiento que puede esperar, recomendamos que la gente espere. Un ejemplo podría ser una hernia, una afección muy común que la gente suele tener durante mucho tiempo antes de arreglarla. Por lo general, no hay mucho daño en esperar”, dijo Napp.

“No abogamos por que los pacientes que tienen cáncer esperen, porque un retraso en el tratamiento de cáncer puede tener malas consecuencias. Ese tipo de procedimientos los realizaremos. Estamos analizando nuestras solicitudes de cirugías a diario y tratando de determinar qué debe seguir adelante y qué no, porque hay algunas cosas que hay que hacer”, dijo Napp.

“Estudiamos cada operación individualmente”, dijo Atallah, del Jackson. “Tenemos que ver el estado del paciente y el tiempo que lleva esperando. Y tenemos que ver [si] van a requerir un ingreso en el hospital durante uno o dos días para ver cómo se recuperan o es algo que puede hacerse de forma ambulatoria. ¿Cuál es el grado de gravedad del problema que obliga a los pacientes a operarse? Todas estas son cosas que tenemos en cuenta a la hora de decidir si continuamos o no con el caso operando o lo aplazamos ... hasta que superemos esta ola”.

“Si se trata de un caso de cirugía electiva que puede realizarse de forma ambulatoria y el paciente puede irse a casa después, intentamos que se realicen todas las que podamos, porque sabemos que a veces puede ser incómodo y nadie quiere esperar a que le hagan algo que sabe que debe hacerse”, dijo Atallah.

Pero retrasar cirugías que pueden parecer menos urgentes, como las ortopédicas, pudiera tener consecuencias, reportó la publicación médica STAT a mediados de agosto.

STAT citó encuestas realizadas por el Comité de Investigación de la Asociación de Cirujanos de Cadera y Rodilla de Estados Unidos en abril y diciembre de 2020 entre unos 1,000 pacientes que tuvieron que retrasar sus operaciones. Las encuestas concluyeron que los pacientes experimentaron un aumento de la ansiedad y un dolor continuo y esto impactó en su funcionamiento diario. “Particularmente para los pacientes de edad avanzada, si los hospitales retrasan las cirugías ortopédicas, como los reemplazos de cadera, el riesgo de coagulación sanguínea, embolia pulmonar y morbilidad aumenta”, informó STAT.

¿Tiene miedo de ir al hospital?

Más allá de la aprensión normal a la que uno enfrenta ante lo desconocido, el dolor o la incomodidad, la gente parece más dispuesta a ir al hospital a pesar de la actual crisis del COVID.

“En este sentido, estamos comparando con un año atrás, cuando esto sucedió, la gente tenía mucho miedo de ir al hospital. En aquel momento no existía la vacuna”, dijo Napp. El verano pasado, antes de la vacuna, a muchos se les aconsejó que pospusieran los procedimientos o se propusieran pasar por alto los síntomas.

“Eso tuvo un efecto nocivo al retrasar su atención. La gente ha convivido con el COVID durante un año y, esté o no vacunada, la gente está menos asustada. Es bueno que no tengan tanto miedo porque no queremos que pospongan esa atención”, dijo Napp.

“Todos los hospitales del sur de la Florida, aunque estén atestados, siguen atendiendo a un gran número de personas con padecimientos ajenos al COVID porque necesitan atención y estamos encantados de atenderlos cuando lo necesitan. Si la gente necesita atención de emergencia, tampoco debería posponerla”.

Una salida

Víctor Suero, de 34 años, decidió no vacunarse contra el COVID-19 y estuvo en el ala de COVID-19 del Hospital Jackson Memorial Hospital el 23 de julio. El número de casos de COVID en la Florida está aumentando debido a la contagiosa variante Delta. Las hospitalizaciones están aumentando, y la gran mayoría de los ingresados en el hospital con COVID no están vacunados y son más jóvenes. Jose A Iglesias jiglesias@elnuevoherald.com

“Me gustaría que se pusiera esto en mayúsculas y en negrita y que dijera: ‘¡VACÚNESE!’ Creo que es una gran parte de la salida de esto”, dijo Atallah, del Jackson. “Estamos en torno al 98% en todo el país en lo que respecta a la hospitalización de personas no vacunadas. Creo que eso es una buena prueba de que la vacuna funciona. No hemos escuchado de muchas reacciones adversas a las vacunas”. El riesgo de contraer COVID y morir es mucho mayor que el riesgo de vacunarse. Siempre que se piensa en procedimientos médicos y vacunas se piensa en el riesgo y el beneficio. El beneficio de vacunarse supera con creces el riesgo”.

Napp, del Memorial, está de acuerdo.

“O se ponen la vacuna o contraen el COVID. Es una ruleta rusa”, dijo. “Si contrae el COVID, puede ser un caso leve o grave. Con la vacuna, quizá le duela el brazo o tenga malestar uno o dos días, pero eso es todo. Prefiero vacunarme. Soy un firme promotor de la vacuna y es la forma más rápida de superar esto”.