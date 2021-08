¿En qué se centrarán los maestros en este año escolar en Miami? Los niños verán cambios en las aulas

Teresa Murphy, maestra de tercer grado en la escuela primaria Spanish Lake, fue la Maestra del Año 2022 de Miami-Dade. emichot@miamiherald.com

Cuando Teresa Murphy entró en la escuela primaia Spanish Lake por primera vez en más de un año, fue como si “volviera a casa”.

“Me encanta lo que hago”, dijo Murphy. “Y no creo que me haya dado cuenta de que sigo adorando lo que hago, tanto como el primer día, hasta el año pasado”.

La Maestra del Año Francisco R. Walker 2022 no había visto los pasillos de la escuela del noroeste de Miami-Dade ni su aula desde que las escuelas públicas de Miami-Dade comenzaron a impartir clases a distancia al comienzo de la pandemia, en marzo de 2020.

Cuando algunos alumnos y maestros volvieron a la enseñanza presencial, Murphy siguió en línea, usando filtros de Snapchat y fondos de Zoom durante la clase para ocultar que se estaba tratando un cáncer.

Ahora, al entrar en su 29º año de enseñanza con el inicio de las clases el lunes en Miami-Dade, Murphy, de 50 años, se preparaba para volver a tener alumnos en el aula. Pero sabe que será diferente.

Teresa Murphy, maestra de tercer grado en la escuela primaria Spanish Lake, fue la Maestra del Año 2022 de Miami-Dade.

Como los protocolos por el COVID, los escolares que han perdido familiares por la enfermedad, niños que como ella no han pisado un aula en 17 meses.

Murphy es también la “campeona de la conciencia plena” de su escuela, parte de la nueva iniciativa del distrito en colaboración con los Miami Heat, Florida Blue y Mindful Kids Miami, para ayudar a la salud mental de los estudiantes y empleados. Recibió formación sobre técnicas de respiración y otras lecciones de tranquilización para compartirlas con el resto de la escuela.

“Inhala. Exhala”. “Sea una voz, no un eco” y otros carteles similares cubren las paredes de su aula. El primer día de clases, sus alumnos de tercer grado encontrarán palabras inspiradoras en su escritorio y un mensaje especial en la pizarra.

Es el primer paso para ayudar a sus estudiantes a centrarse en los aspectos positivos al comenzar el curso escolar 2021-2022, dijo.

“Necesito que el delta se vaya, que salga de la primera etapa”, dijo Murphy.

Otros maestros también se preocupan por la salud mental. También lo está la preocupación de las dificultades de aprendizaje durante la pandemia y ayudar a los alumnos a sentirse conectados entre sí, al tiempo que se siguen las pautas de distanciamiento social.

“¿Cómo puedo satisfacer las necesidades académicas y emocionales de mis alumnos, porque han pasado por muchas cosas este último año?”, dijo Lidys Toro, que enseña a alumnos de cuarto y quinto grados en la primaria Kensington Park, en La Pequeña Habana.

Muchos de los padres de su escuela son trabajadores esenciales, dijo Toro. Otros son enfermeros en hospitales. Algunos estudiantes pueden tener un padre que perdió su trabajo durante la pandemia. Todo esto hace que los estudiantes tengan diferentes niveles de estrés, y algunos pueden tener más miedo que otros a enfermar de COVID.

Para Toro, que entra en su duodécimo año de docencia, esto significa asegurarse de que sus alumnos se sientan seguros y acogidos en su aula.

La maestra Lidys Toro limpia os pupitres mientras prepara su aula en la primaria Kensington

El primer día de clases, los estudiantes recibirán bolsas de regalo llenas de juguetes y material escolar para ayudar a motivarlos para el nuevo curso. La joven de 34 años dijo que gastó $500 de su propio dinero y recogió donaciones de amigos, familiares y dos empresas locales —el bufete de abogados de Harold Caicedo y Nomad Fishing Charters— para hacer posible el obsequio. Es una estrategia similar a la que hizo el año pasado cuando las clases se suspendieron abruptamente para demostrar a los estudiantes que ella les cubría “la espalda pase lo que pase”.

‘Buscando tecnología que pueda mejorar la experiencia en el aula’

Stephanie Woolley-Larrea, profesora de Inglés en la preparatoria Coral Reef, en el suroeste de Miami-Dade, con más de 20 años de experiencia, impartió clases presenciales y totalmente a distancia el año pasado. Esta mujer de 48 años también planea incorporar a su enseñanza algunas de las lecciones que ha aprendido durante la pandemia.

“El año pasado estuvimos estudiando la tecnología que podría sustituir la experiencia en el aula”, dijo Woolley-Larrea. “Y creo que este año vamos a buscar tecnología que pueda mejorar la experiencia en el aula”.

Una de las herramientas digitales que piensa volver a usar es un sitio web de Google que creó para publicar listas de vocabulario, lecciones y otra información útil. Otros educadores han dicho que tienen previsto volver a usar las conferencias en línea entre padres y profesores, y aplicaciones como ClassDojo y Remind.

Stephanie Woolley-Larrea se tomó unos días antes del comienzo de las clases para capacitar a otros maestros de la preparatoria Coral Reef Senior sobre cómo usar el nuevo programa My School Online.

Sin embargo, la tecnología no puede reproducir algunas cosas, como los “momentos de enseñanza” espontáneos, dijo.

“Los mejores momentos que ocurren en el aula son los que surgen de lo que sucede a tu alrededor —y de las conversaciones— y alguien hace la pregunta” que lleva a una discusión interesante.

Y a medida que se acerca el primer día del nuevo curso escolar —comenzó este lunes en las escuelas públicas de Miami-Dade— los profesores están ocupados preparando sus aulas para el aprendizaje socialmente distanciado. Están entusiasmados, pero también nerviosos, ya que en Florida sigue aumentando el número de casos de COVID y de hospitalizaciones.

Woolley-Larrea no planea caminar por el aula como suele hacer, para maximizar el distanciamiento social. Toro pondrá una alarma cada hora en su teléfono para asegurar que sus chicos se desinfecten las manos con frecuencia. Y Murphy, que estuvo enferma con COVID, está pensando en cómo organizar grupos pequeños de forma segura.

El COVID ‘fue lo que me decidió’, dice profesora que se jubila

En esta foto del 30 de enero de 2007, Joan Sharperson recibe el premio Maestra del Año de manos del superintendente Rudy Crew.

Para maestros como Joan Sharperson, de 65 años y con 30 años de experiencia, el riesgo del COVID era demasiado alto, especialmente porque los niños menores de 12 años no pueden vacunarse todavía. La Maestra del Año 2008 en Miami-Dade no pensaba jubilarse hasta dentro de unos años, pero fue hospitalizada dos veces por COVID-19. En un momento dado, acabó en terapia intensiva

“El COVID fue lo que hizo decidirme”, dijo Sharperson. “Fue una decisión muy difícil de tomar porque no pienso en la enseñanza como una simple profesión, sino mi vocación”.

La profesora de quinto grado de la primaria Spanish Lake volvió a la escuela para terminar el año y se retiró oficialmente en junio. Nunca pensó que su último año terminaría de esa manera.

Ahora, en lugar de decorar su aula o preparar los planes de clase, Sharperson trata de adaptarse a la vida de jubilada. Espera ser voluntaria en la escuela y dar clases particulares una vez que se sienta lo suficientemente segura.

“Mi corazón está con los educadores que están aquí y que ahora van a sus aulas y se preparan para el curso escolar ... porque me estremece pensar cómo será el año escolar”, dijo Sharperson.

Los maestros afirman que piensan sacar lo mejor de la situación para sus alumnos.

“Si puedo enseñar el mismo mensaje que he enseñado desde mucho antes de esto, que es que valoren su educación. No se trata de una nota, no se trata de un examen estandarizado”, dijo Murphy.

“Esos miden hacia dónde tenemos que ir, dan responsabilidad y son útiles. Pero lo fundamental es que si no enseñamos a los niños a valorar su educación y sus conocimientos, hemos perdido”.