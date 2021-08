Comida descompuesta en Publix y cucarachas en Don Pan: Estos comercios no pasaron inspección

Una tienda Publix. Miami Herald File

Tres tiendas de alimentos de Miami-Dade –un Publix, un Don Pan y una panadería de Hialeah– no pasaron la inspección la semana pasada, y fueron incluidas en la lista más reciente de las Tiendas Asquerosas del Miami Herald.

Antes de empezar, repitamos los números relevantes para el almacenamiento de alimentos. Si se almacenan alimentos cocinados en caliente, tiene que ser en o por encima de 135º F. Si se almacena cualquier alimento en frío, debe estar a 41º F o menos. Fuera de estos rangos, los alimentos se convierten en el barco del amor de las bacterias.

ESTO NO ES UN RELLENO, GENTE. POR FAVOR, LEAN: A diferencia de las inspecciones del Florida Department of Business and Professional Regulation a los restaurantes, el hecho de suspender no significa que una tienda sea cerrada hasta que apruebe. Pero algunas partes de la tienda pueden ser puestas bajo una orden de suspensión de uso hasta que el problema se resuelva adecuadamente. Obviamente, si un local recibe suficientes órdenes de Suspensión de Uso, es posible que no tenga suficientes partes que pueda utilizar para que la apertura valga la pena.

Lo que sigue proviene de la inspección del Florida Department of Agriculture de supermercados y distribuidores de alimentos en Miami-Dade y Broward. Si quieres que un lugar sea inspeccionado o quieres reportar un problema, no nos envíes un correo electrónico. Visita el sitio web del Departamento de Agricultura y presenta una queja.

Nosotros no decidimos quién es inspeccionado o qué tan estrictamente es inspeccionado. De verdad que no. Informamos sin pasión ni prejuicios, pero con humor.

En orden alfabético...

Cary Bakery, 1849 NW 21st St., Miami: Las cucarachas se han extendido.

En la trastienda y en la cocina, se vieron “pequeñas cucarachas vivas” en un estante rodante y en la pared de un refrigerador, en las bisagras entre la puerta y el cuerpo de un estante rodante de fermentación, en el suelo junto a las mesas del panadero.

¿Ese estante rodante con las cucarachas? También tenía pollo crudo a 60 grados. Así que, incluso sin las cucarachas, se iba a desechar, al igual que la caja de queso fresco a 52 grados en un estante.

En la trastienda, se observó un “crecimiento marrón parecido al moho” en varias partes, incluida la superficie del conducto de hielo, de la máquina de hielo. El inspector James Zheng le asestó un sello de suspensión de uso.

La cortadora de fiambres almacenada en una mesa de preparación de la cocina tenía “residuos de comida vieja en la cuchilla de la cortadora y en el protector de la cuchilla”.

Un lavamanos no tenía jabón y otro estaba descompuesto. Cary tiene hasta el 1º de septiembre para reparar eso con agua corriente –fría y caliente– o enfrentará más acciones punitivas.

Don Pan Bakery, 6772 Collins Ave., Miami Beach: Incluso en los días del McDLT en MickeyD’s, te caía un rayo del gerente si manejabas dinero y luego tocabas la comida sin lavarte las manos. El inspector Simeon Carrero vio a “varios empleados” haciendo eso mismo en este Don Pan.

Por supuesto, se puede cuestionar la importancia de lavarse las manos en este Don Pan, ya que un fregadero para lavarse las manos estaba “bloqueado con platos, tenedores y cucharas sucios”.

También vio “suciedad vieja acumulada en una cortadora de fiambre” y “varias cucarachas muertas bajo el fregadero”.

En la zona de servicio de alimentos, “varios panes rellenos de cachitos de jamón y queso en caliente alcanzaban solo entre 98 y 112 grados, o sea, la temperatura ambiente de la casa del abuelo que se niega a tener aire acondicionado”. La nevera tenía jamón en rebanadas y en dados que estaban a 42 y 60 grados.

Todo eso a la basura.

El inspector Carrero anotó: “Al frente del establecimiento, el área trasera, el servicio de alimentos, el área de procesamiento, las áreas del refrigerador industrial se observaron suciedad y escombros en todo el establecimiento”.

Publix, 5715 NW Seventh St., Miami: La comida, no las alimañas, parecieron ser el problema en este Publix.

En primer lugar, el inspector Zheng no encontró toallas de papel en los fregaderos de lavado de manos en las áreas de productos y panadería (eres Publix. Ve por unas Bounty, cárgalas o ponlas bajo la columna que quieras y sigue adelante...).

En la panadería, un lavador de cacerolas fue “encontrado en mal estado y no se pudo lograr un cambio de color en la cinta sensible al calor colocada en una cacerola de metal después de que se ejecutaron dos ciclos”. Eso le valió una orden de suspensión de uso.

Ahora, los alimentos desechados por estar fuera de las temperaturas de seguridad.

En la zona de venta al público, trozos de melón; ensalada de hojas verdes; ensalada de frutas pequeñas con sandía y melón; artículos de “charcutería múltiple y queso”; ensalada de pavo; envoltorio de pollo tierno; ensalada Cobb de pavo; hamburguesas jamaicanas de ternera; y ensalada de mezcla italiana preenvasada.

Nadie supo decir cuál de las 11 hamburguesas de salmón llevaba demasiado tiempo abierta.