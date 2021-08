Arranca juicio en caso contra orden del gobernador de la Florida sobre mascarillas

Alumnos de la escuela secundaria Cypress Bay entran en el campus en Weston mientras el Condado Broward vuelve a la escuela bajo un mandato de uso de mascarillas de la junta escolar el 18 de agosto. cjuste@miamiherald.com

El lunes comenzó en la Florida una batalla judicial sobre las mascarillas en las escuelas. Padres de todo el estado que argumentan que la administración del gobernador Ron DeSantis no debería haber prohibido a las escuelas imponer el uso obligatorio de la mascarilla en las escuelas.

El juicio en el tribunal del Condado Leon tiene ,otros estados y funcionarios de los distritos escolares locales, muchos de los cuales todavía están luchando con la cuestión de las mascarillas obligatorias a medida que aumentan los casos de coronavirus y las cuarentenas en las escuelas.

En el fondo, el caso enfrenta la libertad personal con la responsabilidad colectiva. También podría abordar algunas cuestiones importantes: ¿Cuánta autoridad tienen el gobernador y la Legislatura sobre las escuelas locales? ¿Aborda la orden de DeSantis una emergencia real? ¿Y qué utilidad tienen las mascarillas?

Michael Abel, en representación del gobernador y del Departamento de Educación, comenzó reconociendo que todos los involucrados quieren lo mejor para los niños.”No culpamos ni criticamos a las familias de los demandantes por la acción que están tomando”, dijo Abel.

Pero la mascarilla para los niños, dijo Abel, está lejos de ser una cuestión resuelta. Dijo que el gobernador tomó una decisión política para proteger la libertad delos padres de tomar decisiones de salud para sus hijos.

Los demandantes, entre ellos padres de los condados Hillsborough, Pinellas, Alachua y Palm Beach, argumentaron que los mandatos de uso de mascarillas son “de vital importancia” para mantener la seguridad de sus hijos. Kristen Thompson, madre de tres hijos en Gainesville, dijo que su hija de primer grado, de siete años, tiene problemas médicos que no le permiten usar mascarilla.

“Necesitamos que otras personas lleven mascarillas para que no le llegue el virus”, dijo Thompson, quien también declaró que ha escuchado a otros padres decir que enviarán a sus hijos a la escuela enfermos.

“Eso me asusta”, dijo. “Si la gente lleva mascarillas protege a todos los demás que no son responsables”.

La disputa judicial está en marcha en momentos que una cantidad cada vez mayor de distritos escolares de la Florida impone el uso de mascarillas, y mientras el gobierno del presidente Joe Biden amenaza con tomar medidas legales contra los gobernadores que impidan a los funcionarios escolares locales exigir mascarillas como protección contra el coronavirus.

Los distritos escolares de Miami-Dade, Broward, Hillsborough, Palm Beach, Alachua, Leon y Sarasota han dicho que exigen que los estudiantes y el personal use mascarillas, desafiando la ley estatal de “declaración de derechos de los padres” y las órdenes de la administración de DeSantis.

Los distritos restantes del estado han hecho del uso de mascarillas algo voluntario o han permitido a los padres anular cualquier requisito de mascarilla, aunque las juntas escolares de Orange y Duval estudian imponer la obligatoriedad del uso de la mascarilla esta semana.

El alcalde del Condado Orange, Jerry Demings, dijo el lunes que apoya el mandato de mascarillas en el distrito. La mayoría de los miembros de la Junta Escolar apoya la obligación de llevar mascarilla y podrían tratar el tema en su reunión del martes.

Algunos padres del Condado Pinellas también han presionado a su junta escolar para que imponga el uso obligatorio de la mascarilla en la escuela,

En los condados Palm Beach y Sarasota, algunos padres están protestando contra el mandato de mascarillas de sus distritos.

El comisionado de Educación, Richard Corcoran, dijo el viernes que el estado descontará el salario a los miembros de las juntas escolares de Alachua y Broward por lo que dijo era una infracción “flagrante” de la ley. Pero no está claro cuándo las juntas escolares de los condados Miami-Dade, Hillsborough, Palm Beach, Sarasota y Leon comenzarán el mismo proceso de investigación que hicieron Alachua y Broward.

La superintendente del distrito escolar de Alachua, Carlee Simon, dijo el domingo a los funcionarios de educación estatales que su distrito no tiene planes de cambiar sus normas sobre mascarillas porque ayudará a “mantener a los alumnos en las aulas y fuera del hospital”. Como resultado, el estado podría empezar a retener pronto $13,429 al mes al distrito.

La Junta Escolar del Condado Broward planeaba comunicar al estado lo que sus miembros pretenden hacer con la política de mascarillas del distrito antes de las 10 a.m. del martes. Si la junta no da marcha atrás en su política, el estado podría retener unos $31,000 dólares al mes de ese distrito.

El caso

Los testigos de los demandantes dominaron la primera jornada del juicio. Entre ellos había padres que hablaban de sus experiencias personales y expertos médicos que hablaban del virus y las mascarillas.

Thomas Unnasch ,experto en enfermedades infecciosas de la Universidad del Sur de Florida, fue el primer testigo de los demandantes. Durante una hora de testimonio, Unnasch explicó que la variante delta del COVID-19 tenía una tasa de mortalidad que duplicaba la de la influenza estacional y era mucho más contagiosa que las cepas anteriores del virus, especialmente para los niños.

Además de Unnasch, declararon dos médicos del Johns Hopkins All Children’s Hospital en St. Petersburg., quienes reforzaron la posición de que la variante delta está afectando más a los niños que las cepas anteriores y que las mascarillas escolares ayudarán a prevenir su propagación.

“En un mundo ideal no se necesitaría un mandato de mascarilla y todo el mundo haría lo correcto”, dijo Unnasch. “Pero, por desgracia, no vivimos en un mundo ideal”.

Unnasch dijo que la mejor manera de mantener el virus a raya y garantizar la educación en las aulas, es la vacunación. Pero como los niños menores de 12 años todavía no se pueden vacunar, Unnasch dijo que las mascarillas son importantes para evitar el contagio.

“En este momento volvemos a lo que sabemos que funciona ... el uso de la mascarilla ... y la mejora de la ventilación en las aulas”, dijo Unnasch.

El expertos agregó que no había realizado ningún estudio sobre la eficacia de las mascarillas en los escolares, pero se refirió a otras investigaciones que, dice, demuestran que pueden reducir la propagación de partículas en el aire entre 75% y 99%, dependiendo del tipo.

Ala pregunta de si es seguro que los niños vuelvan a la escuela sin mascarilla, Unnasch dijo que tales requisitos no deberían ser necesarios.

Los padres deben tener derecho a orientar las decisiones sobre la salud de sus hijos, como ha declarado el gobierno, reconoció. Pero solo en la medida en que esas decisiones no tengan una repercusión grave en los demás.

Los padres testifican

Amy Nell, de Tampa, y Kristen Thompson, de Gainesville, dijeron al tribunal que se unieron a la demanda porque ven el valor de la educación presencial para sus hijos, pero les preocupan las implicaciones para la salud de las políticas de mascarilla opcional.

Sostienen que los líderes de los distritos escolares locales están mejor preparados para tomar la decisión que los funcionarios del gobierno estatal.

Nell dijo que no considera que las mascarillas sean una cuestión de elección de los padres. Es una cuestión de salud pública, dijo.

“Esto no va a desaparecer sin la participación de la comunidad”, dijo sobre el virus.

Damaris Allen, madre de Tampa y también demandante, calificó de “narrativa falsa” el argumento del estado de que los padres merecen elegir.

“La mascarilla que llevo hace que los demás no se contagien”, dijo. “Al decir que no podemos tener un mandato de mascarilla, están diciendo que mi decisión no elección no importa.... Es absolutamente una cuestión de salud pública”.

El caso se reanudará el martes a las 9:30 a.m. Los demandantes dijeron que esperan terminar al mediodía, tras lo cual la defensa presentará sus argumentos.

Jay Battacharya, profesor de la Universidad de Stanford, un experto al que DeSantis sha recurrido repetidamente durante la pandemia, será el principal experto médico de la defensa.

El secretario estatal de Salubridad, Scott Rivkees, quien también es pediatra anteriormente asociado a la Universidad de la Florida, no estaba en la lista de testigos proporcionada el lunes.

El Departamento de Salud de la Florida no respondió a las solicitudes de declaración sobre si Rivkees tiene previsto testificar.