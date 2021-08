¿Quién tiene que estar en cuarentena por el COVID en la escuela? Las reglas en Miami-Dade y Broward son varias

Acaba de comenzar otro año escolar durante la pandemia del COVID-19 en los Condados Miami-Dade y Broward y, desde luego, hay reglas que se deben seguir. PHILADELPHIA INQUIRER

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

Acaba de comenzar otro año escolar durante la pandemia del COVID-19 en los Condados Miami-Dade y Broward y, desde luego, hay reglas que se deben seguir.

Algunos de los protocolos son los mismos del año pasado, mientras otros son menos estrictos.

Y al igual que en el 2020, los estudiantes, maestros y empleados que se enfermen, deberán aislarse. Otros que hayan estado expuestos al virus, tendrán que guardar una cuarentena.

El aislamiento y el tiempo de la cuarentena varía, y dependerá de varios factores, entre otros si la persona está completamente vacunada, tiene algún síntoma y ha sido examinada.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

A continuación, lo que tiene que saber:

REGLAS DE CUARENTENA POR EL COVID PARA ESTUDIANTES, MAESTROS Y EMPLEADOS EN EL CONDADO MIAMI-DADE

Si usted estuvo expuesto a alguien que dio positivo al COVID-19:

Los estudiantes y empleados completamente vacunados que son asintomáticos y no viven con varias personas no tienen que estar en cuarentena, de acuerdo con las escuelas públicas del Condado Miami-Dade. A las personas se les pedirá que presenten su tarjeta de vacunación de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) si se consideran que estuvieron en contacto cercano con alguien contagiado.

Las personas que no estén vacunadas, o no estén completamente vacunadas deberán estar en cuarentena al menos durante 10 días si son asintomáticos, se hayan examinado o no.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Si a un estudiante se le ordena estar en cuarentena y es asintomático, el resto de las personas que viven en la casa, como hermanos y padres, no tendrán que estar automáticamente en cuarentena. Pero si el estudiante empieza a presentar síntomas o arroja positivo, entonces toda la familia debería examinarse.

Todo el que haya estado expuesto al COVID-19, sin que importe si se vacunó o no, debe vigilar de cerca los síntomas durante 14 días tras haber quedado expuesto.

Si usted da positivo:

A los estudiantes se les exigirá aislarse durante 10 días. El Departamento de Salud de la Florida le notificará al distrito escolar cuando el estudiante puede regresar a la escuela. Después, el distrito se lo notificará al director de la escuela, quien a su vez se lo hará saber a los padres del estudiante.

Uno de los grandes cambios de este año es que no se exigirá que toda el aula ni toda la escuela esté en cuarentena si alguien da positivo. Sin embargo, aun puede ocurrir tras una investigación sobre un contacto cercano, según el manual sobre el COVID-19 de los padres del distrito.

De acuerdo con el manual, la decisión se tomará en función de cada escuela , y podría contemplar diversos factores, entre ellos la posibilidad de un brote del virus , del número de casos positivos entre estudiantes y empleados en la misma escuela, y dela habilidad de desinfectar las áreas afectadas antes del regreso de los estudiantes, maestros y empleados.

REGLAS DE CUARENTENA POR EL COVID PARA ESTUDIANTES, MAESTROS Y EMPLEADOS EN EL CONDADO MIAMI-DADE BROWARD

Si estuvo expuesto a alguien que arrojó positivo al COVID-19:

Los estudiantes y empleados completamente vacunados que son asintomáticos no tienen que estar en cuarentena, dijo un portavoz de las escuelas públicas del Condado Broward. Los estudiantes que dieron positivo al COVID-19 en los últimos 90 días, se hayan recuperado y son asintomáticos tampoco necesitan estar en cuarentena.

Los estudiantes que no se han vacunado o no se han vacunado por completo, tendrán que estar en cuarentena hasta que satisfagan las siguientes exigencias:

▪ Recibir un examen negativo después de cuatro días (el día 5 o después) de la fecha en que estuvieron expuestos por última vez a la persona que arrojó positivo. La persona en cuarentena también debe estar asintomática.

▪ Han pasado siete días (el día 8) de la fecha en que el estudiante estuvo expuesto por última vez a la persona que arrojó positivo. El estudiante en cuarentena debe estar asintomático.

Todo el que haya estado expuesto al COVID-19, sin que importe su estatus de vacunación, debe seguir de cerca los síntomas durante 14 días después de haber estado expuesto.

Si dio positivo o tiene síntomas:

Los estudiantes que dieron positivo a la enfermedad o presenten síntomas no pueden asistir a la escuela hasta que cumplan con uno de los siguientes criterios:

▪ Deben pasar por lo menos 10 días desde que empezaron los síntomas o desde que el estudiante recibió un resultado positivo de la prueba. El estudiante también debe estar 24 horas sin fiebre sin el uso de medicinas para reducir la fiebre. De igual modo, otros síntomas deben haber mejorado.

▪ El estudiante recibió una prueba negativa de COVID y está asintomático.

▪ El estudiante recibió un permiso por escrito para volver a la escuela de un médico con licencia de la Florida, un médico osteopático o un enfermero con licencia.

Traducción de Jorge Posada