Oficiales de prisión la violaron en la Florida. Tras su muerte por drogas, sus defensores quieren justicia

Ron Berman, de Miami, sostiene una foto de su hija, Carleane Berman, quien sobrevivió a una agresión sexual en la Institución Correccional Coleman del Condado Sumter, en Florida, murió el 17 de julio de 2021 de una sobredosis de drogas. cjuste@miamiherald.com

Ron Berman intentó ayudar a su hija, incluso en sus días más oscuros.

Cuando Carleane Berman se escapaba para irse de fiesta en su adolescencia, su padre recorría los clubes nocturnos de Miami para llevarla a casa. Mientras la joven enfrentaba una adicción a las drogas que la incapacitaba, él la inscribió en un programa para jóvenes en las montañas de Utah. Cuando regresó de una estancia en una prisión federal en 2018, Berman le pagó su apartamento, la presionó a mantenerse limpia e incluso planeó ayudarla a comprar un barco para que pudieran navegar juntos por la costa.

Pero Carleane regresó del Complejo Correccional Federal Coleman en el Condado Sumter como una mujer destrozada.

Berman no pudo hacer mucho para ayudarla a calmar sus nervios, aliviar su insomnio o dejar de retroceder ante el sonido de las voces en los pasillos. Las voces, decía Carleane, le recordaban que estaba entre rejas con los oficiales de prisión que la violaron.

Carleane ya no está. Murió el mes pasado a los 27 años de una sobredosis de drogas en Syracuse, Nueva York, un giro trágico de una historia trágica, Carleane fue una de las más de una docena de reclusas que consiguieron un acuerdo de compensación con el gobierno federal por los abusos a los que las sometió un grupo de oficiales de prisiones federales.

Berman, quien rindió homenaje a su hija el sábado en un acto conmemorativo en Miami, dice que no ha terminado de luchar por Carleane.

Aunque el gobierno pagó unos $2 millones en un acuerdo con 15 mujeres, Berman quiere que los oficiales de prisiones implicados en el escándalo enfrenten cargos penales. Otras víctimas del caso, que luchan por reconstruir su vida tras lo que pasaron en Coleman, dicen al Miami Herald que quieren lo mismo y dicen que la historia de Carleane ilustra el costo psicológico de los abusos.

“¿Por qué no han encarcelado a estas personas?”, dijo Berman desde su casa en West Kendall. “¿Por qué ni siquiera han reconocido que hay una investigación penal?”

Desde la muerte de su hija, Berman ha enviado cartas a los senadores federales floridanos Marco Rubio y Rick Scott, así como al representante federal Carlos Giménez, de Miami, implorándoles que “ayuden a investigar por qué ninguno de los administradores, guardias y oficiales fueron acusados penalmente y condenados por actividades delictivas”.

El propio Rubio envió una carta al Departamento de Justicia federal hace un año exigiendo respuestas, citando un artículo del Miami Herald sobre la demanda.

La Institucióm Correccional Coleman, una instalación de la Oficina de Prisiones cerca de Ocala, donde están recluidos 6,000 presos, aproximadamente 500 de ellos mujeres Miami Herald

El Departamento de Justicia ha admitido en documentos judiciales que no se ha procesado a ningún oficial penitenciario, a pesar de que seis de los ocho admitieron haber tenido “conducta sexual” con reclusas en Coleman. Al menos siete han renunciado o se han jubilado. Pero los funcionarios se han negado a decir si hay una investigación penal sobre la conducta o posibles violaciones de los derechos civiles.

“Por política del Departamento de Justicia, nuestra oficina no confirma ni niega la existencia de una investigación a menos que, o hasta que, una persona o entidad sea acusada formalmente”, escribió en un correo electrónico William Daniels, portavoz de la Fiscalía Federal en el Distrito Medio de la Florida.

El Departamento de Justicia en Washington no respondió a una solicitud de declaraciones. La Oficina de Prisiones de Estados Unidos también declinó hacer declaraciones. Un sindicato de funcionarios de prisiones dijo que no representaba a ninguno de los oficiales en cuestión. No está claro si alguno de los oficiales implicados en los abusos sexuales tiene abogado defensor.

La fiscalía local informó al Miami Herald la semana pasada que no se le había pedido que revisara ninguna investigación sobre la prisión por parte del Departamento de Justicia ni de ninguna otra agencia policial. “Estaríamos encantados de revisar cualquier cosa” que se presente a la fiscalía, dijo Walter Forgie, fiscal estatal adjunto Jefe del Quinto Distrito, que procesa los delitos en el Condado Sumter.

Prisión de Coleman

El complejo penitenciario de Coleman, unos 270 kilómetros al norte de Miami, es la mayor prisión federal de Estados Unidos, con más de 6,000 reclusos. Alberga a reclusos de bajo, medio y alto riesgo, así como un campamento femenino.

La demanda, presentada en diciembre de 2019, alegaba acoso y abuso sexual generalizado en la prisión por un grupo de al menos ocho oficiales. La demanda indica que el alcaide Manuel Ocasio, R.C. Cheatham, Charles Lockett y Shannon Withers, así como otros funcionarios de alto nivel, fueron “gravemente negligentes” en la supervisión de sus oficiales.

Berman fue enviada a Coleman tras recibir una condena de 30 meses por ayudar a importar drogas desde China. Se declaró culpable y cooperó con los fiscales contra una notoria red de drogas sintéticas de Miami de la que se informó por primera vez en el Herald.

Creció en Kendall y es nieta de Benny Berman, cantante israelí de los años 60. Su padre, Ron Berman, de 58 años, recuerda que el problema de Carleane con las drogas comenzó en su adolescencia. Esto la llevó a permanecer en un programa para jóvenes en Utah y a ser puesta bajo supervisión judicial por medio de la llamada Ley Marchman, que permite que los seres queridos reciban tratamiento por orden judicial.

Sin embargo, Carleane Berman cayó bajo el hechizo de Jorge Hernández, un ex soldado estadounidense y uno de los líderes de la red que posteriormente fue a la cárcel en dos ocasiones por traficar con drogas sintéticas. Empleaba a una mujeres jóvenes y ex novias para ayudar a transferir dinero a los proveedores chinos.

Ron Berman lo califica de “malvado”. La propia Carleane dijo al juez en su sentencia que su hábito de las drogas se intensificó después que se enamoró “perdidamente” del mayor de los Hernández.

“Me vi atrapada en la típica escena de la vida nocturna que alimentó mi adicción”, dijo durante la audiencia en 2016.

En Coleman, su adicción no se controló. Amigos y familiares dicen que empeoró.

Miranda Flowers, otra víctima que fue violada junto con Berman, recuerda que los agentes le daban con frecuencia K2, la droga llamada “marihuana sintética” y que abunda en los centros penitenciarios de la Florida. Se alojaban juntas en un dormitorio del campo de mujeres.

“Recibíamos alcohol con bastante frecuencia. Vino, vodka, cerveza ... cualquier cosa”, dijo Flowers.

Flowers dice que ella y Berman solían ser violadas juntas, al menos 11 veces en varias partes de la instalación. “Volvíamos a las unidades, cogíamos nuestras cosas y nos íbamos directamente a las duchas sin hablar de ello”, recordó.

Otra amiga y ex reclusa, Amanda DiMuro, de 34 años, recordó que el ambiente en el campo de mujeres “era como una fiesta de perturbados”. DiMuro, que también fue víctima y parte de la demanda, dijo que los oficiales del campamento de mínima seguridad se cebaban con mujeres jóvenes y vulnerables como Berman, que tenían poca experiencia entre rejas.

“Las personas que se suponía que estaban a cargo no hacían lo que debían hacer. Drogas, alcohol, sexo. Lo único que no tenían eran armas”, dijo DiMuro, y añadió:. “Coleman era el infierno en la tierra”.

El oficial Christopher Palomares, que renunció en septiembre de 2018, fue uno de los oficiales que admitió haber tenido “conducta sexual” con siete reclusas, incluidas Berman y Flowers. Otros dos, Timothy Phillips y Keith Vann, también renunciaron y admitieron “conducta sexual” con Berman y Flowers, dijo el Departamento de Justicia en una presentación incluida en el expediente judicial el año pasado.

No fue posible contactar a Palomares y Phillips para hacer declaraciones. Vann, que estaba a cargo del servicio de jardinería en el que trabajaban Berman y Flowers, dijo al Tampa Bay Times el año pasado: “No hay un día que no desee no haber hecho lo que hice”.

Carleane Berman, a la izquierda, posa para una foto con Miranda Flowers. Ambas habían sido reclusas en la Institución Correccional Coleman del Condado Sumter. - Miranda Flowers

Uno de los abogados civiles del caso, James DeMiles, que representó a otras tres mujeres, dijo que los oficiales de prisiones sabían en qué lugares de las instalaciones no eran cubiertos por las cámaras de vigilancia.

“Estos oficiales se aprovecharon de los puntos ciegos de las cámaras”, dijo DeMiles, de Miami.

Para evitar que las reclusas hablaran con los investigadores, dijeron Flowers y otros, a menudo eran trasladadas a una cárcel local del condado, donde se las mantenía aisladas durante 23 horas al día.

Problemas de regreso en casa

Carleane Berman salió de Coleman en 2018. Pero la transición de regreso a la vida en el sur de la Florida fue un reto. Asistió a la escuela de belleza y trabajó transportando autos de alquiler y de venta por todo el estado. Berman, quien tenía facilidad para dibujarcuando era niña, tenía otra ambición.

“Quería convertirse en tatuadora”, dijo Ron Berman, su padre.

Carleane tuvo una relación tumultuosa con su padre a lo largo de los años, pero con el tiempo suavizaron su relación y ella le confió los abusos la cárcel.

“No tenía palabras. No podía digerirlo. Me quedé sin palabras”, dijo Ron Berman. “Ella hablaba mucho del trastorno de estrés postraumático. Le costaba mucho conciliar el sueño. Estaba errática y tenía mucha ansiedad”.

La demanda se presentó a finales de 2019 y finalmente fue a mediación. El caso consumió a Carleane, que siguió consumiendo drogas. “Ella encubría su propio dolor”, dijo su padre. “No creo que pasara un día sin consumir”.

Flowers recordó que un investigador especial de la prisión asignado al caso Coleman le dijo que se había permitido a los agentes dimitir a cambio de que admitieran los hechos y no presentar cargos. No es inaudito que oficiales de prisiones sean arrestados por abusar sexualmente de las reclusas. En junio, un oficial del sistema penitenciario de Miami-Dade fue condenado a 10 años de prisión por violar a mujeres bajo su supervisión.

En el caso de Coleman, la falta de cargos penales afectó tanto a Flowers como a Berman.

“Acabó con su espíritu”, dijo Flowers. “Ellos andaban libres y ella tenía que cargar con todo ese asco, dolor y vergüenza”.

DiMuro recuerda que Berman se angustió cuando la esposa de uno de los oficiales de prisión que renunciaron le envió un mensaje en Facebook, diciendo “mi familia está destruida, mis hijos están devastados” por lo ocurrido en Coleman.

Berman se disculpó, pero le recordó a la mujer que, como reclusa, había sido víctima. “Odio a los hombres. Son asquerosos”, escribió. “Sabe el [daño] que me causó que me pusieran en una situación en la que tienen poder sobre mí ... créeme, me he dado cuenta de que el hecho de que un hombre sea infiel es algo esperado. Es [un asco], duele. Pero tengo un dolor con el que estoy lidiando yo misma”.

Una foto de Carleane Berman en un acto conmemorativo celebrado en Miami el sábado 21 de agosto de 2021. - Ron Berman

El hecho de culpar a las víctimas irritó a DiMuro, quien señaló que la conducta de los oficiales iba en contra de las políticas de la prisión y de la Ley de Eliminación de Violaciones en Prisiones.

“El abuso de poder no está bien porque lleven un uniforme azul. Nunca es consentido porque están en una posición de poder”, dijo DiMuro, quien recordó que un oficial celoso la amenazó con limitar sus visitas si algún hombre la visitaba en la prisión.

Carleane Berman, al igual que las demás mujeres, acabó recibiendo su indemnización. La suya solo fue de unos $40,000, pero era un dinero que esperaba usar para abrir un estudio de tatuajes. Primero, ella y su padre esperaban comprar un vehículo recreativo o una embarcación para viajar.

Pero su vida siguió en espiral descendente. El 12 de julio estaba en Syracuse, Nueva York, con su novio. Su padre todavía se preocupa por los detalles de sus últimas horas, consumiendo drogas con un grupo de personas que había conocido allí. Carleane debía tomar un vuelo de regreso a casa a las 5 a.m.

Pero a las 3 a.m., Carleane –que siempre respondía a sus llamadas– no respondió a las frenéticas llamadas de sus padres. Finalmente, hablaron con la policía, que les comunicó que la habían encontrado “sin sentido” y que había muerto.

Los resultados de los análisis toxicológicos todavía no están listos, pero su padre cree que murió por una sobredosis.

“Culpo de todo a Coleman. Quiero que rindan cuentas”, dijo Berman. “Ella nunca fue la misma después de Coleman”.