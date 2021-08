Emprendedores negros del sur de la Florida reflexionan sobre su vida en medio del COVID y BLM

Michelle Davis, propietaria de Spoilt,un salón de uñas de Miami Gardens, atiende a Deniese Demontagnac el jueves 12 de agosto de 2021. cjuste@miamiherald.com

En julio de 2020, Nzingah Oniwosan supo que la comunidad negra necesitaba cuidarse mucho.

Entre el COVID-19 y las protestas mundiales por el asesinato de George Floyd, la carga mental había sido agotadora. Los negros, especialmente las mujeres, necesitaban un espacio para encontrar el bienestar. Así que, con la experiencia de casi dos décadas de lucha contra sus propias dolencias, Oniwosan decidió crear 365Zing, una aplicación que ayuda a los usuarios a estar más sanos mediante planes de alimentación, clases de yoga y terapia.

“Si la mujer negra no está bien, no solo afecta a su comunidad, sino al mundo en general, debido al importante papel que desempeñamos en la comunidad”, dijo Oniwosan, nacida en Delray Beach y vecina del Condado Broward.

Oniwosan fue una de las miles de afroamericanas que crearon nuevas empresas en 2020, año en que se registró un mayor crecimiento emprendedor afroamericano que en cualquier otro momento de los últimos 25 años, según el informe anual de la Fundación Kauffman. Como propietaria de una pequeña empresa, es parte de una pequeña pero creciente comunidad de emprendedores negros del sur de la Florida que han superado todo tipo de obstáculos, desde la baja autoestima y los estigmas negativos hasta los cierres relacionados con el COVID.

Ahora, después de tomarse el tiempo para reflexionar durante el Mes de los Negocios Afroamericanos, muchos ejecutivos negros no pueden sino estar agradecidos por su trayectoria y ser optimistas sobre la afluencia de otros emprendedores.

“La riqueza que necesitamos adquirir para salir de la pobreza no es necesariamente accesible a través de las formas tradicionales de empleo”, dijo Oniwosan al Miami Herald. “A través del emprendimiento, podemos no solo liberarnos como individuos, sino que podemos beneficiar a nuestra familia empleándola y rompiendo los ciclos de pobreza”.

La emprendedora Nzingah Oniwosan muestra su aplicación de autocuidado, 365Zing, que ayuda a los usuarios a ser más saludables a través de planes de comidas, clases de yoga y terapia, en el Centro Cultural del Pequeño Haití, en Miami, Florida, el viernes 13 de agosto de 2021 Daniel A. Varela dvarela@miamiherald.com

Un promedio de 380 de cada 100,000 adultos negros se convirtieron en nuevos emprendedores cada mes de 2020, la segunda marca más alta entre todos los grupos, según el estudio de la Fundación Kauffman. El aumento es especialmente notable teniendo en cuenta la disparidad entre el porcentaje de la población estadounidense que es afrodescendiente (13%) y el porcentaje de empresas estadounidenses de propiedad afroamericana (2%), según los datos del Censo de 2018. Mientras tanto, los negocios propiedad de negros fueron responsables de solo 0.3% de las ventas en todo el país.

Los datos subrayan un punto fundamental: el emprendimiento para los propietarios negros de negocios nunca ha sido fácil, incluso antes de la pandemia.

Everton Allen, propietario de The 3o5 Brand, es fotografiado con su ropa fuera de Red Rooster en el histórico barrio de Overtown de Miami, el jueves 12 de agosto de 2021. Carl Juste cjuste@miamiherald.com

Apoyarse en experiencias pasadas

Cuando Everton Allen dejó su trabajo de consultor creativo en 2016, sabía que su siguiente paso sería difícil, pero “algo positivo para mi comunidad”. Ese orgullo de ser un inmigrante jamaiquino de primera generación, o más ampliamente ser un negro en Miami, llevó a la creación de The 3o5 Brand, una empresa de ropa que representa el Condado Dade al máximo. Pero había un problema importante: no tenía mucha idea de cómo dirigir su propio negocio.

“Una cosa es uno quiera regalar algo a la comunidad, pero otra cosa es implementarlo en la realidad [y] encontrar ;a clientela que sustituya un sueldo de $60,000 anuales”, dijo Allen, nacido en el norte de Miami-Dade.

Para salir adelante, Allen no solo tuvo que superar las dificultades, sino también sus propios miedos.

“Mi crecimiento personal ha consistido en [superar] la baja autoestima, el síndrome del impostor y el hecho de no sentirme lo suficientemente seguro como para crear”, dijo Allen. Con el tiempo, se dio cuenta de que “me he ganado el derecho a tener confianza en mí mismo y en mi trabajo. El trabajo habla por sí mismo en este momento, así que porqué estoy aquí sentado, dudando de mí mismo cuando tengo literalmente un currículo que no creo que nadie” pueda igualar.

Everton Allen, propietario de The 3o5 Brand, luce su ropa en el interior de Red Rooster, en el histórico barrio de Overtown de Miami, el jueves 12 de agosto de 2021. Carl Juste cjuste@miamiherald.com

Yvette e Yvonne Rodríguez, copropietarias de Tres Lindas Cubanas Cigars, se encontraron con algo parecido cuando empezaron a vender sus puros a mediados de la década de 2010. Las hermanas afrocubanas empezaron vendiendo en parrilladas antes de irrumpir en tiendas de puros y conferencias, donde su condición de mujer se encontraba a veces con miradas de escepticismo.

“No creían que tuviéramos una marca de puros o que supiéramos algo de puros”, dice Yvette. “Al estar en Miami, siempre asumían que no hablábamos nada de español”.

Las hermanas Rodríguez nunca consideraron que ser mujer en la industria del tabaco fuera un perjuicio. Su abuela les presentó el mundo de los puros y, según ellas, les dio un ejemplo increíble desde el primer día.

Las copropietarias de Tres Lindas Cubanas Cigars, Yvette e Yvonne Rodríguez, beben café y fuman un puro en la casa de una de las hermanas, cerca del área de Dadeland en Miami, Florida, el viernes 13 de agosto de 2021. Daniel A. Varela dvarela@miamiherald.com

“No venimos de una familia que tenía una marca de puros en Cuba ni nada parecido”, dijo Yvette. “No, somos fumadoras de puros que crecimos con una abuela fumadora de puros que siempre nos empoderó como mujeres negras”.

Michelle Davis, propietaria de Spoilt, un salón de uñas en Miami Gardens, también vio una ventaja en el hecho de ser negra Davis emigró de Inglaterra en 2006 con planes de ser manicurista, una pasión que le gustaba desde los 18 años. Con muchos salones de uñas centrados en los servicios generales, ella quería brindar un servicio específico del que carecía el sector.

“Quería dar una experiencia diferente”, dice Davis, que se enorgullece de su “servicio personalizado”, su puntualidad y su “gran conversación”. Trabajar directamente con todos sus clientes también le permite acabar con el estigma de que los negros “no dan un buen servicio al cliente”, dijo.

Michelle Davis, propietaria de Spoilt, un salón de uñas de Miami Gardens, arregla las uñas de Deniese Demontagnac, a la izquierda, el jueves 12 de agosto de 2021. Carl Juste cjuste@miamiherald.com

Cuando Davis abrió Spoilt en 2011, el negocio fue lento al principio. La adaptabilidad pronto se convirtió en su mejor activo, aunque la elección de trabajar en función de los horarios de sus clientes a menudo significaba largas jornadas y ningún fin de semana. Pronto se corrió la voz —no hay demasiados salones de belleza en Miami-Dade regentados por mujeres negras, y mucho menos una con acento británico— y los resultados le han hecho pensar en ampliar su local para incluir un spa.

El negocio “enloqueció”, dijo Davis. “Estoy saturada. De momento no puedo aceptar nuevos clientes”.

Michelle Davis, propietaria de Spoilt, un salón de uñas de Miami Gardens, arregla las uñas de Deniese Demontagnac, a la izquierda, el jueves 12 de agosto de 2021. Carl Juste cjuste@miamiherald.com

Lo que cambió en 2020

Los planes que los emprendedores tenían para 2020 se convirtieron rápidamente en algo secundario cuando el COVID-19 golpeó el sur de la Florida.

La situación obligó a Davis a cerrar Spoilt durante 90 días. Allen, cuyo 3o5 Brand había empezado a prosperar en los cuatro años transcurridos desde su creación, ya no podía instalar las tiendas emergentes que se convirtieron en grandes generadoras de ingresos. Los ingresos de las hermanas Rodríguez procedentes de las tiendas de puros se fueron disipando poco a poco.

Muchos otros no sobrevivieron. Alrededor de 40% de las empresas propiedad de negros cerraron inmediatamente después del brote, frente a 20% de todas las empresas activas de Estados Unidos, según una investigación de Robert Fairlie, profesor de Economía de la Universidad de California en Santa Cruz.

Eric Knowles, presidente de la Cámara de Comercio de Miami-Dade, dijo que no hay una cifra definitiva sobre cuántas empresas afroamericanas existen en el sur de la Florida. Dicho esto, cree que las empresas de propiedad afroamericana están en un estado de cambio porque muchas se han hundido y otras han florecido en los últimos dos años. La diferencia entre el éxito y el fracaso, según Knowles, a menudo se reduce a una combinación de relaciones y adaptación.

“Crear relaciones en la comunidad” es fundamental para el éxito, dijo, porque permite a los emprendedores interactuar con “personas de ideas afines”. Dijo que muchas de “las empresas que no volverán” no tenían buenas relaciones con los gerentes de los bancos o con una cámara que les ayudara a guiarlas en tiempos turbulentos.

Knowles añadió que muchas de las empresas que crecieron lo hicieron “prestando servicios” relacionados con la pandemia, como el suministro de material de protección y la comercialización de prácticas seguras de distanciamiento social.

Turbulencia y triunfo

Cuando surgió el nuevo coronavirus, 365Zing de Oniwosan no era más que un sueño, que había encontrado su cuota de disuasión en forma de costosas clases de codificación y un interés fingido.

“Es difícil ser mujer en la tecnología”, dice Oniwosan. “A veces, cuando entras en estos espacios, en lugar de recibir la ayuda que pensabas que ibas a recibir, la gente se acerca a ti desde un punto de atracción y realmente no quieren ayudarte”.

La emprendedora Nzingah Oniwosan muestra su aplicación de autocuidado, 365Zing, que ayuda a los usuarios a ser más saludables a través de planes de comidas, clases de yoga y terapia, en el Little Haiti Cultural Center en el barrio Little Haiti de Miami, Florida, el viernes 13 de agosto de 2021. Oniwosan fue una de las miles de afrodescendientes que crearon nuevas empresas en 2020, un año en el que se registró un mayor crecimiento empresarial afroamericano que en cualquier otro momento de los últimos 25 años, según el informe anual de la Kauffman Foundation. Daniel A. Varela dvarela@miamiherald.com

Sin embargo, lo que no se esperaba era lo que vino después. A medida que los abrasadores días del verano daban paso a un otoño más tolerable, la suerte empezó a cambiar. Algunos empresarios afirman que la influencia de George Floyd, cuyo asesinato provocó un replanteamiento de la negritud en todo el mundo, no puede pasarse por alto como catalizador.

“Después de George Floyd, todo el mundo quería apoyar a los negocios afroamericanos y querían un entorno como el que yo proporcionaba”, dijo Davis.

Que haya sido necesaria la muerte prematura de un negro en Minneapolis para estimular tal interés por los negocios afroamericanos es un concepto extraño. Allen, siempre optimista, prefirió centrarse en lo positivo de la situación.

“Lo vi como un punto de inflexión para nosotros como pueblo”, dijo Allen. Las protestas “me inspiraron más a hacer algo”.

Everton Allen, propietario de The 3o5 Brand, luce su ropa en el interior de Red Rooster, en el histórico barrio de Overtown de Miami, el jueves 12 de agosto de 2021. Carl Juste cjuste@miamiherald.com

Los resultados, sin embargo, no pudieron ser más claros: los puros de las Rodríguez empezaron a volar de las estanterías virtuales; Allen tuvo su mejor día de ventas tras una colaboración con Betr, y el salón de Davis reabrió ante un aluvión de clientes.

Aunque 365Zing era todavía un proyecto en desarrollo, la bandeja de entrada de Instagram de Oniwosan se inundó de empresas que necesitaban un experto en bienestar de afrodescendientes, una tendencia que, según ella, hizo que la app tuviera más éxito tras su lanzamiento en diciembre de 2020.

“Fue algo surrealista”, dijo Oniwosan, cuya cuenta de Instagram genera gran parte de su trabajo por contrato. En solo 12 meses, su número de seguidores pasó de 16,000 a 35,000. “Fue como si la gente se dejara intimidar para seguirme”.

La emprendedora Nzingah Oniwosan muestra su aplicación de autocuidado, 365Zing, que ayuda a los usuarios a ser más saludables a través de planes de comidas, clases de yoga y terapia, en el Little Haiti Cultural Center en el barrio Little Haiti de Miami, Florida, el viernes 13 de agosto de 2021. Oniwosan fue una de las miles de afrodescendientes que crearon nuevas empresas en 2020, un año en el que se registró un mayor crecimiento empresarial afroamericano que en cualquier otro momento de los últimos 25 años, según el informe anual de la Kauffman Foundation. Daniel A. Varela dvarela@miamiherald.com

Cuantos más sean, mejor.

Se desconoce lo que depara el futuro a cada empresa. La amenaza de otro cierre se cierne como una nube oscura mientras los casos de COVID-19 siguen aumentando en la Florida. Dado que el número de emprendedores negros ha aumentado en 2020, cada uno podría albergar cierto nivel de preocupación por un mercado saturado. Eso no podría estar más lejos del caso.

“Es bonito verlo, porque antes no había ningún afrodescendiente [en la industria de los puros]”, dijo Yvette, quien afirma que su negocio es la primera empresa de puros propiedad de mujeres negras en Estados Unidos.

Oniwosan considera que la afluencia de nuevos emprendedores negros es una bendición, especialmente cuando se trata de 365Zing. Ella, más que nadie, sabe lo rápido que el agotamiento puede empezar a afectar la psiquis de un emprendedor. Su aplicación, cree Oniwosan, pudiera ser una de las muchas herramientas que eviten que los nuevos empresarios se rindan demasiado pronto.

“Con demasiada frecuencia, los emprendedores experimentan el agotamiento”, dice, “porque no tienen a alguien que les ayude”.

Si vas:

365Zing

▪ Nzingah Oniwosan

▪ Fundada en 2020

▪ Aplicación móvil de autocuidado para mujeres afrodescendientes

▪ https://www.365zing.com/, @365zing en Instagram







The 3o5 Brand

▪ Everton Allen

▪ Fundada en 2017

▪ Empresa de ropa con temática de Miami-Dade

▪ https://the-3o5.myshopify.com/, @the3o5_ on Instagram







Tres Lindas Cubanas Cigars

▪ Yvette e Yvonne Rodriguez

▪ Fuindada en 2014

▪ Puros cubanos

▪ https://treslindascubanascigars.com/, @treslindascubanascigars en Instagram

Spoilt

▪ Michelle Davis

▪ Fundada en 2011

▪ Salón de uñas

▪ 20352 NW 2 Ave, Miami Gardens, FL 33169