Junta Escolar de Broward acusa al estado de extralimitarse y dice que su mandato de mascarillas cumple la ley

Vickie Cartwright, superintendente escolar interina de Broward, quien apoyó la decisión de la Junta Escolar el martes de mantener la obligatoriedad de la mascarilla en las escuelas. mocner@miamiherald.com

El distrito escolar de Broward rechazó los esfuerzos del estado el martes para obligar al distrito a revertir su mandato de uso de mascarillas para los estudiantes y empleados, diciendo que la ley estatal da al distrito la autoridad para imponer requisitos relacionados con la vestimenta, incluyendo las mascarillas, para proteger la seguridad de los estudiantes y el personal.

La superintendente interina Vickie Cartwright y la presidenta de la Junta Escolar, Rosalind Osgood, dijeron a los periodistas el martes por la mañana en una reunión especial de la Junta Escolar de Broward que el mandato continuaría en momentos que los alumnos entran en su segunda semana de regreso a clases.

La respuesta de Broward desafía la advertencia del viernes del Comisionado de Educación de la Florida, Richard Corcoran, de que los miembros de la Junta Escolar que votaran a favor del requisito de cubrirse la cara podían llevar a la retención de su salarios si no permiten a los padres la posibilidad de optar por que sus hijos no lleven mascarillas. La política de Broward requiere una nota del médico para que un estudiante no lleve mascarilla.

Cada uno de los nueve miembros gana $46,773 al año, según el distrito.

‘Extralimitación’ de la autoridad del estado

“En nuestra respuesta, lo que les hemos dicho es que creemos que es una extralimitación de su autoridad, que cumplimos legalmente”, dijo Cartwright. “Y hemos solicitado, respetuosamente que rescindan la orden que han emitido sobre las escuelas públicas de Broward”.

Corcoran dio a Broward hasta el martes para revisar su política con la disposición de exclusión. Osgood dijo que el distrito ya cumplía la norma porque permite la exclusión voluntaria para los niños con ciertas condiciones médicas o necesidades especiales.

“No creemos haber hecho nada inapropiado en relación con la orden de ejecución o la norma del Departamento de Educación”, dijo Osgood. “Así que hemos dado instrucciones a nuestros abogados, a nuestro asesor jurídico, para que busquen vías legales para impugnar estas cosas que creemos que están fuera de lugar”.

El secretario de Prensa del Departamento de Educación de la Florida, Brett Tubbs, dijo el martes por la tarde que no había visto la respuesta de Broward.

El gobernador Ron DeSantis firmó en julio una orden ejecutiva que prohíbe a los distritos escolares hacer obligatorio el as las mascarillas para los estudiantes y el personal este año escolar. Hasta ahora, seis distritos que representan a más de un millón de alumnos —Miami-Dade, Broward, Palm Beach, Hillsborough, Sarasota y Alachua— se han opuesto a la orden del Estado y han aprobado mandatos de uso de mascarillas.

El presidente Joe Biden llamó a Cartwright el viernes por la noche para manifestar su apoyo a que el distrito mantenga el rumbo de los mandatos de mascarilla; su administración ha dicho que los fondos federales de ayuda pudieran usarse para compensar cualquier sanción financiera que imponga el estado.

El lunes, la mayoría de los aproximadamente 350,000 estudiantes de Miami-Dade regresaron a la escuela. El superintendente Alberto Carvalho dijo a los periodistas que hubo pocas quejas de los padres o alumnos por tener que llevar mascarilla.

Casos de COVID entre estudiantes y empleados en las escuelas

Los tableros de control que rastrean los nuevos casos de COVID entre alumnos y empleados de los distritos escolares de Broward y Miami-Dade muestran que Broward ha tenido 152 casos —84 estudiantes y 68 empleados—desde el 18 de agosto, el primer día de clases. El tablero de Miami-Dade muestra 68 casos —un alumno y 67 empleados— desde el 13 de agosto.

La Junta Escolar de Broward también respondió al estado en una carta el martes, en la que disputó la postura de Tallahassee de que los padres tienen un “derecho fundamental e ilimitado” a insistir en que no se obligue a sus hijos a usar mascarillas en medio de la pandemia.

“Si ese derecho fundamental e ilimitado existiera, entraría necesariamente en conflicto con el derecho de los padres o tutores legales de un menor de edad —especialmente de un niño inmunodeprimido— a asistir a la escuela en un entorno más seguro gracias a la exigencia que los demás lleven el rostro cubierto, adoptando así una medida que el Departamento de Salud ha reconocido que mitiga la propagación de ese virus”, afirma la carta.

La postura de Broward sobre las mascarillas ha enfadado a algunos padres y a otros miembros de la comunidad. Manifestantes se han presentado en las reuniones de las junta escolares de Broward y Miami-Dade para protestar contra la obligación de llevar mascarilla.

Estuvieron en la reunión del martes en Broward, que fue convocada para discutir, entre otros temas, las pruebas de detección de COVID-19 en las escuelas.

Pruebas de detección de COVID en las escuelas

La junta de nueve miembros dio su aprobación inicial a una propuesta para aceptar una subvención del Departamento de Salud estatal para comprar equipos y capacitar a las enfermeras de los distritos escolares para que hagan pruebas de detección a los alumnos que muestren posibles síntomas de COVID-19. No se conoció de inmediato a cuánto asciende la subvención.

La aprobación de los padres sería necesaria cada vez que un niño sea sometido a la prueba, dijo Antoine Hickman, director ejecutivo del distrito de educación de estudiantes excepcionales y servicios de apoyo.

“Los padres tendrían que dar su consentimiento”, dijo Hickman.

Sin embargo, varias personas se pronunciaron contra el tema durante el período de comentarios antes que la junta lo discutiera, acusando a los miembros de ir más allá de su papel como responsables de la política. Los dimes y diretes entre algunos de los aproximadamente ocho oradores y Osgood llegaron a ser acaloradas en algunos momentos, lo que hizo que Osgood ordenara que se apagara el micrófono y que la policía desalojara a dos personas.

Osgood ordenó a la Policía que expulsara a Chris Nelson, manifestante frecuente de las reuniones de la Junta Escolar de Broward que dijo formar parte de los grupos Reopen South Florida y FreeFlorida.me, después que criticó a la junta por publicar en las redes sociales fotografías suyas sin llevar mascarilla en público.

“Si usted no va a hablar del tema, voy a apagar el micrófono y pedirle que se marche”, dijo Osgood.

“Estoy hablando del tema en este momento”, dijo Nelson, quien no tiene hijos en el sistema escolar.

Osgood le dijo entonces a Nelson: “Si decido no llevar mascarilla cuando estoy cerca de personas vacunadas, es asunto mío”.

Cuando continuó hablando, Osgood ordenó que lo retiraran.

Varios de los oradores que se opusieron a las pruebas de detección en las escuelas señalaron que los hisopos nasales utilizados para recoger las muestras se esterilizan con un producto químico llamado óxido de etileno. Cartwright rebatió diciendo que si bien el compuesto puede causar cáncer el cloro también es venenoso pero se sigue usando con seguridad como agente de esterilización.

Sarah Leonardi, miembro de la Junta Escolar, dijo que se habló tanto del óxido de etileno que discutirlo contribuye aún más a la desinformación que abunda sobre el COVID-19.

“Este tipo de información errónea está perpetuando la pandemia”, dijo.