Famoso Palacio de los Jugos no pasa inspección por cucarachas y moscas, hasta en el arroz

Vamos a pasar de inmediato a nuestra infame lista semanal de restaurantes Enfermos y Clausurados (Sick and Shut Down) del sur de la Florida que no pasaron inspección.

El siguiente reporte sobre las inspecciones en restaurantes de estos condados lo envió el Departamento de Negocios y Regulación Profesional (DBPR) de la Florida. El negocio que no pase la inspección permanecerá cerrado hasta que pase una reinspección. Si alguien ve un problema y quiere que se inspeccione un lugar determinado, debe llamar al DBPR, no a nosotros.

No controlamos quién hace las inspecciones, ni tampoco la forma en que el inspector hace su trabajo. No reportamos todas las violaciones, sino las más graves, y las informamos sin pasión ni prejuicio, aunque, eso sí, con cierta dosis de humor.

En orden alfábetico:

Chery’s Restaurant, ubicado en el 12781 W. Dixie Highway, North Miami: un total de 11 violaciones, una de ellas de Alta Prioridad.

El inspector observó detrás del refrigerador, y encontró ocho cucarachas caminando, y otras dos en el piso de la cocina. Se paseaban por el piso con losas rotas y otras que faltaban, lo que es una violación.

Hay que pensar en lo sucio que tiene que estar un horno para que un inspector escriba, “se observó restos de comida dentro del horno”.

No había cloro para el jabón en líquido que se supone se utilice en el fregadero de tres compartimentos, y en los paños para limpiar.

Chery’s pasó una reinspección el 17 de agosto.

China City Restaurant, ubicado en el 4793 NW 167 Street: un total de 15 violaciones, cinco de ellas de Alta Prioridad.

Mientras más uno lo piensa, más uno se pregunta cómo señalar que “el baño de un lugar estaba sucio” no es una violación de Alta Prioridad, ni una violación Intermedia. Es algo básico.

El inspector no tuvo que ver las más de 10 cucarachas muertas en el piso de la cocina ni las seis cucarachas vivas en otra parte para saber que China City tenía un gran problema de higiene. Todas marcaron su territorio.

“El inspector observó más de 20 excrementos de cucarachas debajo de una mesa de preparación, entre cajas vacías”.

Hay que limpiar los ventiladores. “Los ventiladores del techo estaban llenos de restos de comida, grasa, polvo, y una sustancia que parecía moho”.

China City pasó una reinspección el martes.

El Palacio de los Jugos, ubicado en el 5741 W. Flagler Street, Miami: un total de 15 violaciones, seis de ellas de Alta Prioridad.

La mayoría de las inspecciones en restaurantes se hacen de forma regular o las provoca la queja de un cliente. Pero esta era una inspección propiamente de alimentos, el tipo de inspección que el dueño del restaurante debía saber que vendría, como esperar el próximo tren o una repetición de un episodio más de Law & Order.

Una orden para parar la venta obligó a echar a la basura, la ensalada de pasta, hecha el día antes y unos cuantos grados demasiado tibia. Otra orden para parar la venta obligó a tirar a la basura 50 merengues en un recipiente plástico, ya que el administrador del local no pudo probar que venían de una fuente aprobada.

¿Por qué no se emitió una orden similar por la “cucaracha viva dentro de un recipiente con arroz en el área de la cocina?”

Otras seis cucarachas muertas corrían por debajo del fregadero de tres compartimentos y dos moscas sobrevolaban el área de los jugos, pero nos gustaría saber por qué no se ordenó parar la venta por esa cucaracha dentro del arroz.

El piso de la cocina estaba “lleno de agua estancada”, y un molinillo tenía restos de comida.

Este Palacio de los Jugos pasó una reinspección el 18 de agosto.

Executive One Catering, ubicado en el 4747 N. Congress Avenue, Boynton Beach: un total de ocho violaciones, siete de ellas de Alta Prioridad.

Una inconsistencia más tolerante en la inspección. La ensalada de atún se tiró a la basura después que una mosca la usó como si fuera su aeropuerto personal. Las temperaturas estaban demasiado calientes y las albóndigas, el queso, el arroz, las papas, la carne, la salsa de tomate, otro tipo de salsa, y crema espesa tuvieron que tirarse a la basura.

Sin embargo, queda una pregunta: ¿por qué los tomates donde se posaron cuatro moscas no se desecharon?

De las 12 cucarachas, había tres debajo la mesa de preparación cerca del horno de pizzas, de modo que eche un vistazo más cercano a las aceitunas negras de la pizza, sobre todo si no se ordenó hacerlo.

“No había ninguna conexión de la manguera con la pared”. Eso es algo que realmente no suena a nivel ejecutivo.

Executive One pasó una reinspección el miércoles.

Smiling Brothers, ubicado en el 7108 Pembroke Road, Miramar: un total de siete violaciones, dos de ellas de Alta Prioridad.

“Unos 25 restos de excrementos de roedor en un estante de la cocina, donde se guardan recipientes limpios. Más restos de excrementos encima de una mesa de vapor. Tres restos de excrementos de roedor encima del microondas en la cocina”.

“El interior del congelador tenía acumulación de residuos de comida. El estante inferior tenía sangre”. ¿Sangre de dónde? ¿De un asado, de un roedor o humana? Los detalles importan, inspector Luger.

Smiling Brothers pasó una reinspección el 18 de agosto.

Spoons Grill, ubicado en el 3987 NW 19 Street, Fort Lauderdale: un total de 10 violaciones, tres de ellas de Alta Prioridad.

Antes de hablar de las alimañas, hablemos de la comida.

Había alas de pollo que nadie refrigeró y se se detuvo su venta. La salchicha cocinada estaba a 47 grados Fahrenheit y fuera de control de temperatura, junto con un queso demasiado caliente y salmón cocinado. Había otra salchicha en una mesa de vapor, que debía estar a 135 grados o más, pero estaba a 94 grados.

De modo que, después de ver a 10 cucarachas muertas, nos preguntamos si se habrían paseado por encima de las salchichas.

Spoons Grill pasó una reinspección el jueves.

Thai Me Up, ubicado en el 2389 Wilton Drive, Wilton Manors: un total de 17 violaciones, cinco de ellas de Alta Prioridad.

A los roedores les gusta pasearse por encima de equipos de limpieza, como las máquinas lavaplatos y las lavadoras de paños. El inspector contó 50 restos de excrementos de roedor en la máquina lavaplatos, 20 restos de excrementos de roedor detrás, y cinco en el piso detrás de un congelador.

¿Le habrá dado amnesia a todo el mundo la semana pasada? Se detuvo la venta de un tofu demasiado caliente, de pollo crudo, fideos cocinados, mantequilla, langosta y arroz cocinado.

No había agua caliente ni papel toalla en fregadero junto a donde se prepara el sushi.

Thai Me Up pasó una reinspección el jueves.

Victoria’s Cuisine, ubicado en el 111 S Third Street, Lantana: un total de 11 violaciones, cinco de ellas de Alta Prioridad.

Tres moscas, ocho cucarachas muertas, en el área de preparación.

Vicki’s pasó una reinspección el jueves.

Zuuk Mediterranean Kitchen, ubicado en el 1250 S. Miami Avenue, Miami: un total de 17 violaciones, dos de ellas de Alta Prioridad.

En realidad, no importa que el inspector haya visto “unas 10 cucarachas vivas caminando dentro de un estante para guardar equipos para preparar alimentos”, así como tampoco que una bandeja de comida estuviese encima de un latón de basura, ni que hubiera “gran acumulación de restos de comida y polvo” en los ventiladores del techo encima del área de preparación de la cocina.

No había papel toalla en uno de los fregaderos, ni tampoco agua caliente en el fregadero de tres compartimentos, ni en ningún otro fregadero. Tampoco en el baño.

“Se observó que no había agua caliente en ninguna parte del establecimiento”.

Después de la reinspección del 18 de agosto,el inspector reportó que Zuuk todavía “necesitaba una segunda inspección.”

Zuuk pasó una reinspección el jueves.

Traducción de Jorge Posada